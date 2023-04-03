Количество пострадавших при теракте в Петербурге выросло до 33 человек

Численность пострадавших при взрыве в петербургском кафе увеличилась до 33 человек, сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава России.

В результате теракта в кафе пострадали 33 человека, включая двух подростков, один человек погиб, 22 человека остаются в больницах, 8 из них в тяжелом состоянии, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Напомним, 2 апреля в кафе в Петербурге произошел взрыв, погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Ранее сообщалось о 32 пострадавших, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии.