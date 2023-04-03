Соловьев: Забота о ветеранах СВО – это гражданский долг

Телеведущий Соловьев: Фонд «Защитники Отечества» обеспечит максимальную заботу о ветеранах СВО

Солдатам на передовой некогда думать о том, как получить помощь от государства. И наша задача – сделать механизмы поддержки максимально простыми и понятными, сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий и журналист Владимир Соловьев. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества».

«Вне всяких сомнений, решение о создании фонда «Защитники Отечества» можно назвать крайне важным и актуальным. В руководство данной структуры вошли люди, которые занимаются каждодневной работой по оказанию поддержки участникам СВО. В первую очередь они – неравнодушные граждане нашей страны. И все, что они делают, основывается на соображениях о гражданском долге», – сказал журналист Владимир Соловьев.

«Долг – ключевое слово в рамках понимания задач фонда. Идут военные действия, в которых участвуют наши бойцы. Они отстаивают право на существование России, фактически сражаются за жизнь каждого из нас. В связи с этим страна должна оказать им столько поддержки, сколько в настоящее время необходимо и возможно», – подчеркивает собеседник.

«Уверен, что многие из бойцов совершенно не думают о какой-то помощи. Однако простая человеческая забота приятна каждому. Это важно не только для них, для их семей, но и для всех нас. В первую очередь именно граждане РФ должны решить для себя, что они могут дать нашим защитникам?» – отмечает журналист.

«Фонд позволит максимально быстро и четко обрабатывать информацию о потребностях солдат и их родственников. Ускорится процесс принятия решений по их поддержке, ведь теперь за все отвечает единая структура, находящаяся под контролем нашего правительства», – резюмирует Соловьев.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, и ветеранам СВО. Текст документа был опубликован в понедельник. Согласно указу, фонд будет поддерживать участников спецоперации, а также лиц, с 11 мая 2014 года принимавших участие в боевых действиях в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР и ЛНР.

Задачей фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Напомним, глава государства сообщал, что фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству.

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