Вице-канцлер Германии Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом

Bild: Вице-канцлер Германии Хабек прибыл в Киев с неожиданным визитом

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник утром прибыл в Киев с «неожиданным» визитом, сообщают немецкие СМИ.

По данным таблоида Bild, по прибытии на Украину «с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса» Хабек заявил, что в интересах Европы, чтобы Украина в будущем стала «экономически сильным партнером».

Сообщается, что в ходе визита на Украину он намерен обсудить восстановление страны, а также сотрудничество в энергетической сфере, передает РИА «Новости».

Хабек посещает Украину впервые с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция.

Ранее Хабек выступил против поставок Киеву истребителей.

В конце прошлого года он заверял, что Берлин продолжит производить боеприпасы для зенитных самоходных установок «Гепард», а также предоставит Киеву дальнейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T для «победы над Россией на поле боя».