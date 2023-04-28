Россияне назвали пять ключевых факторов выбора работодателя

На форуме «Талантист» в Москве представили результаты исследования о трендах на рынке труда

В топ-5 ключевых факторов выбора работодателя для россиян вошли хорошая заработная плата (81%), финансовая стабильность (75%), гарантии долгосрочной занятости (65%), приятная атмосфера (60%) и интересная работа (55%), свидетельствует исследование, результаты которого представили в Москве на HR-форуме «Талантист», организаторами которой являются стаффинговая группа ANCOR и президентская платформа «Россия – страна возможностей».

У разных групп людей – разные приоритеты при выборе работодателя: для людей старшего возраста (от 45 лет) главным критерием является финансовая стабильность, для людей среднего возраста (25–44 лет) в приоритете соблюдение баланса между работой и личной жизнью, для молодых людей (14-24 лет) гораздо важнее широкие возможности карьерного роста, гибкие условия труда и возможности обучения, сообщили заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Первенцев и операционный директор стаффинговой группы ANCOR Алексей Миронов по итогам масштабного социологического исследования.

Согласно результатам опроса, причины смены работы тоже зависят от пола и возраста: женщины чаще меняют работу из-за того, что она не приносит удовлетворения и по причине чрезмерной нагрузки, молодые люди (18–24 лет) чаще других возрастных групп переходили на другую работу из-за неподходящего графика, неинтересных задач и плохих отношений с руководителем, а люди с высшим образованием – из-за того, что компания ушла с российского рынка.

«Треть опрошенных предпочли бы иметь собственное дело, а каждый пятый хотел бы работать в коммерческой компании с российским капиталом или государственным участием. Молодежь чаще других не хочет работать по найму, причем у подростков (14–17 лет) этот тренд выражен сильнее. Молодежь чаще других оценивает ситуацию на рынке труда как позитивную (видят перспективы для себя и своих близких). Каждый четвертый в возрасте 14–17 лет уже имеет опыт первой работы или стажировки. Причем наиболее узнаваемыми и привлекательными сегментами для подростков являются отрасли ТЭК и товары народного потребления, а также информация и связь, финансовые услуги», – отметил Первенцев.

«Чтобы стать «идеальным» работодателем, компаниям необходимо прислушиваться к потребностям потенциальных сотрудников, принимая во внимая особенности поколений, предпочтения и тревоги людей различных социальных групп», – добавил он.

По результатам исследования, почти каждый пятый сотрудник сменил работу в прошлом году и столько же планируют поменять работу в ближайшие 12 месяцев. Основные причины, по которым сотрудники меняли работу, следующие: низкая зарплата, работа не приносила удовлетворения, отсутствовали возможности для карьерного роста, недовольны руководством компании и чрезмерная нагрузка. При этом каждый третий сотрудник отметил, что в последние полгода нагрузки стало больше, а каждый четвертый отметил, что стали хуже условия по заработной плате и содержанию работы, задачам.

Треть опрошенных предпочли бы иметь собственное дело, а каждый пятый хотел бы работать в коммерческой компании с российским капиталом или государственным участием.

Чуть более трети опрошенных оценивают текущую ситуацию на рынке труда, как стабильную (35%) и столько же – как тревожную (34%). 69% сотрудников отмечают, что им нужна поддержка от работодателя.

Первенцев сообщил, что исследование охватило почти 600 брендов – крупнейших по численности персонала компаний, занятых в российской экономике и формирующих тренды на рынке труда. «В нашем опросе приняли участие более 20 тыс. россиян (20 тыс. 374), 97% из которых люди трудоспособного возраста от 18 до 65 лет. 3% респондентов составили будущие участники рынка труда от 14 до 17 лет, чье мнение важно для оценки ближайших перспектив. 80% опрошенных заняты в коммерческом секторе экономики и их предпочтения существенны для работодателей здесь и сейчас, а 20% представляют другие группы трудоспособного населения, то есть потенциал рынка труда для компаний», – рассказал он.

Каждый респондент оценивал 30 HR-брендов, случайно подобранных из общего списка, с просьбой отметить работодателей, о которых он слышал. Так определялся уровень узнаваемости бренда работодателя. Каждый бренд был показан 1 тыс. участникам опроса. По тем работодателям, которых отметил респондент, он отвечал на вопрос, насколько хотел бы работать в этой компании. По результатам исследования был сформирован рейтинг самых привлекательных работодателей России. В рейтинг вошли все работодатели, которые набрали 10% узнаваемости и больше, а ответ на вопрос о желании работать в компании определил ее привлекательность как работодателя и ее итоговое место в рейтинге.

«Результаты исследования «Талантист» показывают, на какие факторы сейчас обращают внимание люди при выборе работодателя, почему они меняют работу и что для них действительно важно. Каждая компания – участник исследования получит отчет с инсайтами и рекомендации, которые помогут ей в дальнейшем планировании работы с брендом работодателя. Например, крупным игрокам важно учитывать, что на рынке труда сохраняется тренд на желание кандидатов работать именно в небольших организациях, где у них есть больше возможностей выстроить партнерские взаимоотношения с работодателем, быть услышанными. Удовлетворение этой потребности начинает играть большую роль в удержании ценных сотрудников и уменьшения текучки кадров», – отметил Миронов.

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.