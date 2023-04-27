Солистка Большого театра умерла в свой день рождения в возрасте 35 лет

Скончалась солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская, она умерла 22 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения в среду.

Бондаревской было 35 лет, она умерла в свой день рождения, сообщается в Telegram-канале Большого театра.

Солистка исполнила в театре партии Лауры («Иоланта»), Леля («Снегурочка»), Марины Мнишек («Борис Годунов»), Дуняши («Царская невеста»), Маленькой разбойницы («История Кая и Герды») и другие.

Ведущая солистка Большого театра и заслуженная артистка России Агунда Кулаева в беседе с телеканалом 360 рассказала, что смерть Бондаревской стала для нее шоком.

Кулаева пояснила, что ее коллега ранее уволилась, и только сейчас стало понятно, что это связано с болезнью. Она добавила, что Бондаревская была «прекрасной певицей» и скромным человеком.

Собеседница добавила, что тяжело переживает смерть молодой артистки, и ей сложно поверить, «когда уходят такие молодые».

Солист Большого театра Эльчин Азизов в беседе с телеканалом признался, что ему сложно поверить в произошедшее, и пояснил, что смерть коллеги застала его на гастролях.

Азизов отметил, что ему «безумно горько и обидно», и выразил соболезнования родным и близким Бондаревской.