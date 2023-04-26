DE: США получили два тревожных сигнала перед приездом Лаврова

Журналист Daily Express Уизерс заявил, что Штаты получили тревожные сигналы перед визитом Лаврова

Соединенные Штаты получили два тревожных сигнала перед визитом в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН, отметил корреспондент газеты Daily Express Пол Уизерс.

По его словам, российское ведомство дважды выразило негодование в связи с нежеланием Вашингтона пропускать на мероприятия российских корреспондентов, передает РИА «Новости».

Уизерс отметил, что Лавров донес до властей США несколько пугающих предупреждений по этому вопросу, такое же «леденящее душу» предупреждение сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.

Журналист напомнил, что Лавров назвал действия Белого дома трусостью, в частности, он подчеркнул, что «страна, которая называет себя самой сильной, свободной и справедливой, показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова».

Ранее спикер МИД Мария Захарова заверила, что Москва не оставит без ответа отказ выдать американские визы журналистам пула Лаврова.

Напомним, Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам после взлета самолета делегации России. До этого Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.

