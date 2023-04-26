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DE: США получили два тревожных сигнала перед приездом Лаврова
Журналист Daily Express Уизерс заявил, что Штаты получили тревожные сигналы перед визитом Лаврова
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Соединенные Штаты получили два тревожных сигнала перед визитом в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН, отметил корреспондент газеты Daily Express Пол Уизерс.
По его словам, российское ведомство дважды выразило негодование в связи с нежеланием Вашингтона пропускать на мероприятия российских корреспондентов, передает РИА «Новости».
Уизерс отметил, что Лавров донес до властей США несколько пугающих предупреждений по этому вопросу, такое же «леденящее душу» предупреждение сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.
Журналист напомнил, что Лавров назвал действия Белого дома трусостью, в частности, он подчеркнул, что «страна, которая называет себя самой сильной, свободной и справедливой, показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова».
Ранее спикер МИД Мария Захарова заверила, что Москва не оставит без ответа отказ выдать американские визы журналистам пула Лаврова.
Напомним, Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам после взлета самолета делегации России. До этого Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.
В МИД России высказались за перенос штаб-квартиры ООН
Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН в более нейтральную точку, речь идет о Женеве или Вене, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Отмечается, что некоторые государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк.
Он рассказал, что многие имеют в Нью-Йорке недвижимость, поэтому тяжело содержать два представительства, передает ТАСС.
Вопрос переноса штаб-квартиры требует больше финансово-экономических размышлений, добавил Ильичев.
Ранее сообщалось, что журналисты из России так и не получили визы, поэтому не смогли вылететь в США для участия в работе СБ ООН.
Лавров: Что дальше будет с МВФ и Всемирным банком – это большой вопрос
Глава российского МИД Лавров заявил, что переход на расчет в нацвалютах не остановить
Переход стран на расчет в национальных валютах в обход доллара уже не остановить, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке.
По словам главы МИД России, процесс дедолларизации запущен США, сейчас происходящее с тревогой анализируется, включая местных политологов и экономистов, передает ТАСС.
«Переход к расчетам в национальных валютах в обход доллара, евро и иены, к выработке цифровых валют уже неостановим», – сказал Лавров.
Он отметил, что остается большим вопросом, что будет с Международным валютным фондом (МВФ) и со Всемирным банком на фоне происходящего.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что все идет к тому, что рубль и юань заменят доллар.
Лавров напомнил о призывах Байдена бомбить Сербию
Лавров напомнил о призывах президента США Байдена бомбить Сербию
Вашингтон требует, чтобы сербы забыли старые обиды, хотя действующий президент США Джо Байден лично призывал к бомбардировкам Белграда в 1999 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Об этом заявил глава российского МИД на заседании Совбеза ООН, где выступает в качестве председателя, передает ФАН.
Лавров провел параллель между отношением стран Запада к ситуации вокруг Косово и Крыма. Отмечается, что независимость Приштины была признана даже без референдума. Но в ситуации с Крымом была другая реакция, напомнил глава МИД России.
Также Лавров отметил, что никто не давал США право говорить от лица всех стран мира.
Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в намерении раздавить Сербию.
В Конгрессе США захотели вернуть Украину к границам 1991 года
Yahoo News: В Палате представителей США потребовали завершить конфликт на Украине возвращением к границам 1991 года
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Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий в Палате представителей США готовят законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине возвращением к границам 1991 года, сообщает портал Yahoo News.
Как ожидается, соответствующая резолюция будет представлена во вторник и сначала должна будет быть рассмотрена Комитетом по международным делам Палаты представителей США. По имеющейся у портала информации, в резолюции содержится требование подчеркнуть, что США хотят видеть победу Украины «против вторжения» и восстановления в международно-признанных границах 1991 года. Авторы законопроекта, демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон, также призывают включить Украины в НАТО и требовать от Москвы выплатить компенсации Киеву, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решаемые на Украине задачи касаются прежде всего обеспечения безопасности нашей страны и недопущения дискриминации и истребления украинским режимом русских.
Лавров: Россия не забудет и не простит невыдачу виз США российским журналистам
США показали, чего стоят их заявления о свободе слова, когда отказали в выдаче виз российским журналистам для участия в работе СБ ООН, этого Россия не забудет и не простит, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Самое главное, будьте уверены: не забудем, не простим», – сказал Лавров в видео, которое опубликовала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».
По его мнению, он знал, что «американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что все-таки на этот раз, с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе», но это ошибка.
Как указал Лавров, страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила. Он отметил, что она сделала глупость, и «показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, о доступе к информации и так далее».
Обращаясь к журналистам, Лавров добавил, что МИД России придется работать за российских журналистов, которым не выдали американские визы, «больше энергии проявлять, прикладывать больше сил, чтобы донести правду до мирового сообщества».
Глава российской дипломатии посоветовал им отслеживать то, что РФ там будет делать через свои каналы, и распространять правду. Он выразил убеждение, что «к ней будет гораздо больше интереса проявлено во всем мире, чем к той процеживаемой якобы информации, которую спускают на головы своим зрителям, слушателям, читателям наши западные коллеги».
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал издевательством невыдачу российским журналистам виз для освещения работы Сергея Лаврова в мероприятиях в Нью-Йорке и пообещал, что ответ Вашингтону обязательно будет дан.
В воскресенье Мария Захарова сообщила, что за 40 минут до вылета в США российские журналисты так и не получили визы. По ее словам, ответ американского посольства о том, что оно «работает над этим», является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.
США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ
Politico: В администрации Байдена увязали предоставление Украине гарантий на саммите НАТО с успехом контрнаступления ВСУ
Представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Соединенные Штаты будут готовы предоставить Киеву на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили источники Politico.
Ряд источников издания из числа американских чиновников выразили мнение, что российские войска настолько закрепились на Украине, что контрнаступление ВСУ не будет успешным. Таким образом, отмечает издание, если Киеву не удастся превратить контрнаступление в «очевидную победу», то Украина рискует потерять твердую поддержку США, передает ТАСС.
В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не является частью дискуссии в альянсе.
В Китае заявили об «охватившей планету дедолларизации»
CCTV заявил о стартовавшей дедолларизации и способности России устоять под ударом «финансовой бомбы» США
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США сбросили на Россию «финансовую бомбу», но не заставили Россию «рухнуть», при этом «дедолларизация охватила планету», заявили китайские СМИ.
Как заявил CCTV, в результате глобальной рыночной конкуренции статус США в торговле упал, в ответ Вашингтон принялся использовать торговый протекционизм и «продвигать волну «антиглобализма», передает РИА «Новости».
CCTV указывает, что США не извлекли уроков из снижения мировых долларовых резервов, которое началось в 2017 году. Вашингтон превратил финансовую систему в «оружие» против России, объявив в феврале 2022 года, что «запретит некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT».
Но «даже удар этой «финансовой бомбы» не заставил рухнуть» Россию, которая «давно готовилась избавиться от доллара». Другие страны поняли, что «активы в долларах» являются «бомбой замедленного действия» и что «месть со стороны США можно пережить». Таким образом оказался пробит «последний слой бумаги», поддерживающий доллар.
Напомним, российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что через пять лет доминирование доллара в мировых расчетах завершится. Глава Европейского центрального банка, экс-глава МВФ Кристин Лагард заявила об угрозе ведущим позициям доллара и евро.
В Германии признали провал санкций против российского неба
Wirtschaftswoche: Запад не смог подавить российский авиапарк
Имеющиеся данные о перемещениях в воздушном пространстве над Россией указывают на то, что санкции на нем не сказались, пишет немецкий журнал Wirtschaftswoche.
Издание сравнило показания перелетов в российском небе с апреля 2022 года, когда ограничения только вступили в силу, с движением с конца марта 2023 года, и не обнаружило существенных различий, передает RT.
Также в журнале отмечено, что коллективный Запад рассчитывал осадить российский авиапарк, так как три четверти его самолетов производилось за рубежом.
Wirtschaftswoche подчеркивает, что в данный момент становится очевидно, что западные страны недооценили решимость России.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что недружественные страны хотели «приземлить» российский авиафлот и начали грубо нарушать условия заключенных ранее договоров, но России удалось сохранить свой авиапарк и расширить выпуск отечественной техники.
Лавров дал совет западному меньшинству
Лавров: Западному меньшинству следовало бы уважать других членов мирового сообщества
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал западному меньшинству не говорить от имени всего человечества, вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества.
Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященному эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН, подчеркнул, что «никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества», передает РИА «Новости».
Вести себя нужно прилично, посоветовал Лавров, призвав Запад уважать всех членов международного сообщества.
Министр заявил также, что США, отчаянно пытаясь утвердить свое господство через наказание непослушных, пошли на разрушение глобализации, которую годами провозглашали высшим благом для всего человечества.
Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад, продолжил глава российского внешнеполитического ведомства, задействуют свои «правила» всякий раз, когда нужно найти оправдание нелегитимным шагам в отношении тех, кто отказывается следовать корыстным интересам «золотого миллиарда» и выстраивает свою политику в соответствии с международным правом.
Лавров подчеркнул, что черные списки составляются по принципу «кто не с нами, тот против нас».
Кроме того, Лавров заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) стал инструментом достижения целей США.
WSJ: Иран возит боеприпасы в Россию кораблями по Каспийскому морю
Российские корабли перевозят иранские артиллерийские снаряды и другие боеприпасы через Каспийское море для пополнения запасов сил, принимающих участие в боевых действиях на Украине, утверждают американские СМИ.
Газета The Wall Street Journal пишет, что якобы имеющие место иранские поставки представляют для США и их союзников «растущую проблему», поскольку они пытаются сорвать сотрудничество Москвы и Тегерана.
WSJ со ссылкой на неназванных официальных лиц и документы утверждает, что за последние полгода грузовые суда якобы перевезли из Ирана в Россию более 300 тыс. артиллерийских снарядов и 1 млн патронов к ним. Сообщается, что США получили соответствующие разведданные.
Ранее американские СМИ сообщали, что Иран якобы поставляет России беспилотники, которые применяются в ходе СВО. Это стало поводом для введения новых санкций ЕС И США против Ирана. При этом США и Британия не смогли представить в ООН никаких доказательств закупок Россией иранского оружия.
Тем не менее Госдеп США утверждает, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана перерастает в полномасштабное партнерство в сфере обороны.
В Кремле называли вбросами сообщения американских СМИ о якобы поставках иранских беспилотников России.
Москва пригрозила Вашингтону демаршем из-за невыдачи журналистам виз
Замглавы МИД Рябков: РФ устроит США демарш из-за невыдачи российским журналистам американских виз для работы в СБ ООН
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Россия устроит демарш в отношении США и выразит соответствующий протест из-за невыдачи виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в работе Совета Безопасности ООН, заявил замглавы министерства Сергей Рябков.
Отвечая на вопрос о том, планирует ли МИД РФ вызывать посла США в связи с невыдачей виз российским журналистам, Рябков отметил, что сейчас не может обозначить уровень демарша, потому что это зависит от графиков в том числе руководства профильного департамента в Москве. Он напомнил, что российская делегация находится в США. При этом дипломат заверил, что российская сторона проведет демарш и выразит соответствующий протест, а также неприятие происходящего, передает ТАСС.
Накануне глава МИД РФ Сергей Ларов в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам после взлета самолета делегации России. До этого Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.
Лавров прибыл в Нью-Йорк
Захарова сообщила о прибытии Лаврова в Нью-Йорк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Захарова сообщила в Telegram, что «под его председательством состоится заседание СБ ООН».
В понедельник состоится одно из центральных мероприятий председательства России в Совбезе – открытые дебаты по вопросу защиты принципов Устава ООН, передает РИА «Новости».
Во вторник Лаврову предстоит выступить в качестве председателя на открытых дебатах по ближневосточной проблематике.
Напомним, Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН. Проблемы с визами возникли даже у членов делегации России, а российские журналисты визы так и не получили.
Рябков заявил о невозможности вывести Россию из равновесия в ООН
Западные политики пытаются отравлять атмосферу в Совбезе ООН, но российскую сторону нельзя вывести из равновесия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на телеканале «Россия 1».
По его словам, обстановка остается рабочей, но атмосфера изменилась, если сравнивать с тем, чтобы было несколько лет назад, передает ТАСС.
«Западная группа не жалеет усилий, чтобы эту атмосферу отравлять», – добавил Рябков.
Напомним, с понедельника в Нью-Йорке идет заседание Совбеза ООН под председательством России. Начаты открытые дебаты по вопросу защиты принципов Устава ООН.
США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России
Помощник главы Минфина США Розенберг пригрозила Казахстану о санкциях за помощь России
Соединенные Штаты предупредили Казахстан о возможных рисках применения вторичных санкций за оказание помощи России в избегании наложенных на нее ограничений, заявила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.
По ее словам, Штаты находятся в партнерстве с казахстанскими представителями правительства и ясно указывают на опасность рисков навлечь на себя вторичные санкции из-за особого отношения с российскими представителями, передает РИА «Новости».
Ранее глава Минэнергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что правительство ожидает справедливой цены российского газа, которым планируется снабжать северные и восточные регионы республики.
Москва предупредила о росте рисков прямого военного столкновения с США
Дипломат Ермаков: Неуклонно растут риски непосредственной военной конфронтации двух ядерных держав – России и США
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Директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков предупредил, что риски непосредственной военной конфронтации двух ядерных держав – России и США – неуклонно растут.
Дипломат предупредил в интервью ТАСС, что в случае продолжения следования Соединенных Штатов курсом на противостояние с Россией при постоянном повышении ставок на грани скатывания к прямому вооруженному конфликту, судьба ДСНВ (Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений) может оказаться предрешенной.
При этом, как подчеркнул Ермаков, при развитии событий по наихудшему сценарию, то есть в случае доведения ситуации Вашингтоном до военного столкновения двух крупнейших ядерных держав, нужно будет беспокоиться скорее не о спасении ДСНВ, а о судьбах мира.
Дипломат выразил уверенность, что наиболее острая угроза сегодня связана не столько с динамикой стимулов для первого массированного удара, купировать которые во многом призваны такие соглашения, как ДСНВ, сколько с опасностью ядерной эскалации в результате непосредственной военной конфронтации ядерных держав. При этом Ермаков подчеркнул, что эти риски, к глубочайшему сожалению, неуклонно растут.
Директор департамента МИД РФ обратил внимание, что именно поэтому Москва постоянно указывает на опасность действий США и НАТО, которые, как заметил дипломат, погрузились в иллюзию безнаказанности и заигрались с такими химерами, как «контроль за эскалацией» и «эскалационное доминирование».
Ермаков заметил, что Москва продолжает направлять Западу отрезвляющие сигналы о необходимости предотвратить катастрофу, однако на Западе по-прежнему остаются глухи к призывам, даже злонамеренно искажают их в пропагандистских целях.
Директор департамента, говоря о возможностях для улучшения ситуации, подчеркнул, что США должны незамедлительно предпринять конкретные шаги по деэскалации и на практике полностью отказаться от враждебной линии на подрыв безопасности России, другого способа развернуть негативный тренд просто не существует.
В прошлый вторник в США заявили о подготовке НАТО к боевым действиям у границ России. Ранее в апреле Москва предупредила о возрастающих рисках военного столкновения с НАТО.