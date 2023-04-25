Захарова: Москва ответит на невыдачу виз журналистам пула Лаврова

В Москве не оставят без ответа отказ выдать американские визы журналистам пула Лаврова, эта тема будет поднята в ООН, заявила на канале «Соловьев Live» спикер МИД Мария Захарова.

По ее словам, вскоре будет еще один Совет Безопасности ООН и позднее планируется присутствие главы МИД России Сергея Лаврова на площадке ООН. Тема невыдачи виз будет освещаться дополнительно, передает ТАСС.

Также Захарова заверила, что такой недружественный шаг не останется без ответа Москвы.

«В отношении кого будет ответ, вы тоже прекрасно понимаете», – заключила она.

Ранее Москва пригрозила Вашингтону демаршем из-за невыдачи журналистам виз.

Напомним, Ларов в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам после взлета самолета делегации России. До этого Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.

