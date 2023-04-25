Москва пригрозила Вашингтону демаршем из-за невыдачи журналистам виз

В МИД назвали издевательством невыдачу виз российским журналистам

Замглавы МИД России Рябков назвал издевательством невыдачу виз российским журналистам

Невыдача российским журналистам виз для освещения работы министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мероприятиях в Нью-Йорке является издевательством, ответ Вашингтону обязательно будет дан, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Как указал Рябков перед вылетом российской делегации в Нью-Йорк, очередной возмутительный, абсолютно неприемлемый прием использовали американцы при подготовке к участию министра иностранных дел РФ Лаврова в мероприятиях завершающегося председательства России в СБ ООН, передает РИА «Новости».

По его словам, группе российских журналистов, которые должны были сопровождать Лаврова в эту командировку, визы выданы не были, причем до последнего момента американцы делали вид, что они работают и «решение вот-вот будет найдено». Он назвал это игрой на нервах, издевательством и очередным отражением того, что коллегам в Вашингтоне не то что верить нельзя, их просто не стоит слушать.

Рябков уточнил, что РФ на протяжении последних дней неоднократно обращалась к ним по этому вопросу, тем не менее результат плачевный, и это вопреки тому, что России давались заверения о том, что визы на подходе, вот-вот будут выданы. «Все это вранье. Это откровенная ложь, и она не красит страну, принимающую у себя, на своей территории штаб-квартиру ООН. Журналисты должны были освещать важнейшее мероприятие в рамках российского председательства в СБ ООН», – подчеркнул он.

Рябков заявил, что все запланированные у Лаврова мероприятия в Нью-Йорке – «это крупные информационные поводы»: «И наш пресс-пул обязательно должен был быть с нами. Этого не случилось. Ответственность целиком на американской стороне».

Замминистра добавил, что РФ найдет формы, как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается, и они это запомнят.

Кроме того, он добавил, что планов встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Нью-Йорке на «полях» мероприятий по линии СБ ООН нет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что за 40 минут до вылета в США российские журналисты так и не получили визы. По ее словам, ответ американского посольства о том, что оно «работает над этим», является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.