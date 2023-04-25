Глава итальянской ассоциации заявил о планах компаний остаться в России

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25 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 15:20  |  vz.ru
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Ловля нарушителей санкций против российской нефти опасна для самих США

США пытаются найти способ заставить Россию соблюдать потолок цен на нефть REUTERS/Tim Wimborne
Американский страховщик отозвал страховку у индийской компании, перевозящей российскую нефть. А Индия за эти полтора года превратилась в крупнейшего покупателя российской сырой нефти, идущей морем. Эта неприятность произошла сразу после того, как Минфин США пригрозил расправой нарушителям санкций. Что будет, если эта история окажется только началом?  Подробности...
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Скандал вокруг посла Китая важен по четырем причинам

Слова посла КНР во Франции о Крыме и статусе республик бывшего СССР вызвали в Евросоюзе истерику
В Европе началась травля посла Китая в Париже Лю Шайе из-за его комментариев о Крыме и СССР. Этот скандал выгоден прежде всего для США, а невыгоден для Франции. Однако содержит сразу несколько положительных сигналов для России, на которые в спорах вокруг Крыма почти не обратили внимания.  Подробности...
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Как Россия прорывает водную блокаду Донбасса

В ДНР запускают новый водовод для снабжения жителей республики vskmo.ru
К началу мая планируется запуск водовода, который свяжет реку Дон с агломерацией Донбасса. Тем самым, как считают эксперты, России удастся прорвать водную блокаду региона, устроенную Украиной. В чем заключается суть этого проекта, почему сложность его возведения сопоставима с крупнейшими стройками времен СССР и как его реализация изменит жизнь дончан?  Подробности...
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Европа срочно кует оружие вовсе не из-за России

Поставки европейского оружия Украине нарастают, но возможно, что вскоре Европе это оружие понадобится самой Global Look Press/Keystone Press Agency
Европейская статистика фиксирует впечатляющий рост военных расходов. Самые рекордные цифры показывает, конечно, Украина – рост на сотни процентов. Принято считать, что стремительное перевооружение ЕС прямо связано с украинскими событиями. Однако военно-политические эксперты указывают на совсем другие причины. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как русские с американцами дошли от счастливых объятий до лютой вражды

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
25 апреля 1945 года советские и американские войска встретились у реки Эльбы. Германские силы были рассечены надвое, до конца войны в Европе оставались считанные недели. Союзники радовались, обнимались, обменивались сувенирами. Но долго это счастье не продолжилось. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Особые отношения России и Германии не закончатся никогда

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас в отношениях России и Германии главное чувство – это разочарование. Мы разочарованы, насколько бесхребетными оказались немцы по отношению к американскому влиянию на европейские дела. В Германии разочарованы, что Россия невольно вбила последний гвоздь в крышку гроба мирного доминирования Берлина над остальной Западной Европой. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Вайкуле занялась гробокопательством

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Добивая свой седьмой десяток, провинциальная звезда Вайкуле может нести что угодно. Старость не радость. Особенно если и в молодости большим умом не отличалась. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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ЕС хочет «отбить» у России четыре страны

Посол Китая довел Европу до истерики

Что происходит в Судане

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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
  • С Бразилией

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  • С Китаем
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские военные сбили украинский Су-25 возле Херсона
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    Скандал вокруг посла Китая важен по четырем причинам

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    Германия собралась ввести войска в Судан

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    спецоперация на Украине


    Появились данные о применении танков Т-14 «Армата» в зоне СВО

    Видео

    рост военных расходов


    Европа срочно кует оружие вовсе не из-за России

    дефицит и рост цен


    Ловля нарушителей санкций против российской нефти опасна для самих США

    демографические причины


    Уничтожение Украины становится залогом процветания Польши

    дезинтеграция государства


    В Эстонии создают ударную силу по развалу России

    9 мая


    Судьба парада Победы в Казахстане зависит от успехов СВО

    старость не радость


    Максим Соколов: Вайкуле занялась гробокопательством

    чувство разочарования


    Тимофей Бордачев: Особые отношения России и Германии не закончатся никогда

    историческая перспектива


    Дмитрий Винник: Объективная реальность существует, просто доступна не каждому

    карикатура


    Европейские «собачки Вашингтона» изображают раскол

    Глава итальянской ассоциации заявил о планах компаний остаться в России

    Глава итальянской ассоциации Торрембини заявил о планах компаний остаться в России

    25 апреля 2023, 15:05

    Текст: Александра Юдина

    Итальянские компании остаются в России, невзирая на огромные сложности в работе, сообщил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.

    По его словам, в течение некоторого времени только две фирмы продали бизнес, одна из которых – крупная госкомпания Enel, а другая и так давно это планировала. Так, в России остались все итальянские компании, кроме представителей нефтегазового сектора, передает РБК.

    Торрембини добавил, что оставшиеся работать в России компании сталкиваются со значительными трудностями – логистическими, финансовым, в банковском секторе, а также с давлением, которое они получают от властей в Италии и Европе.

    «Тем не менее, Россия – большой рынок, он имеет геополитическое и геоэкономическое значение. Это не Непал, это Россия», – сказал он.

    В заключение глава ассоциации пояснил, что есть несколько компаний, которые планируют инвестировать в России в такие отрасли, как строительные материалы и продукты питания.

    Ранее производитель батареек Duracell объявил об уходе из России.

    Военный эксперт: ВС России наказали грузин, пытавших пленных под Киевом
    Военный эксперт Онуфриенко: Каждый наемник на Украине должен понимать – ничего хорошего его там не ждет
    		   
    24 апреля 2023, 19:51
    Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    «Грузинский легион» – это шайка негодяев, часть из которых настигла заслуженная участь, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС РФ нанесли удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в Константиновке. По данным ведомства, боевики батальона причастны к издевательствам над российскими пленными под Киевом.

    «Мы честно предупреждали, что иностранцам пощады не будет. И я бы не стал как-то по-особенному выделять этих наемников их общего числа противников. Но то, что мы уничтожили причастных к издевательствами над нашими ребятами под Киевом, делает эту маленькую победу чуточку приятнее», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Отдельно хочу обратить внимание на лидера «Грузинского легиона» Мамуку Мамуашвили. Он, по сути, лишь мелкий начальник, руководитель подразделения, которому подчиняется несколько сотен невменяемых карателей. Поэтому возводить его в разряд архиврагов не стоит, но наказать его надо, как и всех остальных участников этого легиона», – акцентирует собеседник

    «Он и его шайка – одни из тысяч идеологически промытых головорезов, которые стремятся повоевать на полях Украины. Безусловно, теперь часть «туристов», которые не понимают ужасов конфликта, уже не поедет в зону боевых действий, но зачастую ряды наемников пополняются за счет идейных профессионалов, а их таким не отпугнуть», – подчеркивает эксперт.

    «Тем не менее, каждый наемник, пересекающий границу Украины, должен понимать, что ничего хорошего его там не ждет, особенно если он пытал пленных. С этого момента он становится нашим непосредственным противником. Это штатные негодяи и точка», – заключил Онуфриенко.

    Ранее оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» был нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в здании библиотеки в Константиновке. Об этом сообщило Министерство обороны на официальном Telegram-канале.

    В результате ликвидированы до 60 боевиков «Грузинского легиона» и 15 единиц военной техники на прилегающей территории. Еще порядка 20 наемников получили тяжелые ранения. Представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков подчеркнул, что ликвидированные солдаты были причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом, совершенным в марте прошлого года.

    В Минобороны заверили, что ведомство располагает информацией по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. «Всех настигнет заслуженное возмездие», – пообещал Конашенков.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как много жителей Грузии действительно хочет быть втянуто в войну с Россией.

    Коментарии (20)
    В МИД России высказались за перенос штаб-квартиры ООН
    		   
    24 апреля 2023, 17:13
    Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН в более нейтральную точку, речь идет о Женеве или Вене, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

    Отмечается, что некоторые государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк.

    Он рассказал, что многие имеют в Нью-Йорке недвижимость, поэтому тяжело содержать два представительства, передает ТАСС.

    Вопрос переноса штаб-квартиры требует больше финансово-экономических размышлений, добавил Ильичев.

    Ранее сообщалось, что журналисты из России так и не получили визы, поэтому не смогли вылететь в США для участия в работе СБ ООН.

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    Критиковавший Байдена американский ведущий Карлсон ушел с телеканала Fox News
    Критиковавший Байдена американский ведущий Такер Карлсон покинул телеканал Fox News
    		   
    24 апреля 2023, 19:20
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон, известный своей критикой в адрес президента США Джо Байдена, ушел с телеканала.

    По данным телеканала, последняя программа «господина» Карлсона вышла в эфир в пятницу, 21 апреля, передает РИА «Новости».

    В сообщении говорится, что решение об уходе Карлсона с Fox News было обоюдным для ведущего и телеканала. Отмечается, что программу вечернего прайма будет вести временный ведущий до определения постоянного, а о дальнейших планах Карлсона не сообщается.

    Ранее Такер Карлсон заявил, что Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.

    Коментарии (29)
    Появились данные о применении танков Т-14 «Армата» в зоне СВО
    Источник: Российские войска начали применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям ВСУ в зоне СВО
    		   
    25 апреля 2023, 05:42
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    Российские войска начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО, сообщил информированный источник.

    По словам источника, российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям, однако в прямых штурмовых действиях эти машины пока не участвовали. Источник также сообщил, что танки Т-14 «Армата в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов, передает РИА «Новости».

    По имеющимся у источника данным, с конца 2022 года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса.

    В декабре 2022 года телеведущий Владимир Соловьев показал боевое слаживание экипажей танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата».

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    СМИ: Киев получил от Вашингтона такое же предостережение, как Кабул перед сдачей талибам
    Politico сравнило предостережение США Зеленскому и экс-президенту Афганистана
    		   
    24 апреля 2023, 16:49
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Ольга Никитина

    Американское предостережение Киеву от излишней амбициозности в вопросе военного наступления на позиции российских сил походит на то, что получил незадолго до падения Кабула в 2021 году ныне уже экс-президент Афганистана Ашраф Гани, пишут СМИ.

    В статье американского издания Politico говорится, что официальные лица США проинформировали Украину об опасностях завышенных амбиций и растягивания ее войск в тонкую линию. Отмечается, что аналогичное предупреждение президент США Джо Байден делал экс-президенту Афганистана Ашрафу Гани, когда талибы («Талибан*» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) продвигались по стране во время вывода американских войск в 2021 году, передает РИА «Новости».

    При этом издание считает, что украинские военные вряд ли отступятся. В Киеве считают это «единственной и последней» возможностью Украины показать, что она «может победить», заявила газете генеральный директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова, добавив, что это, «конечно же, не соответствует действительности».

    Ранее в понедельник австралийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что у вооруженных сил Украины есть три возможных варианта действий в рамках планируемого весеннего контрнаступления.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Умерла дочь лидера рок-группы «Алиса» Кинчева
    Умерла 36-летняя приемная дочь лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева
    		   
    24 апреля 2023, 16:25
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Приемная дочь лидера российской рок-группы «Алиса» Константина Кинчева Мария Кинчева-Панфилова ушла из жизни в 36 лет, сообщили СМИ.

    По данным «Экспресс газеты» со ссылкой на ближайшее окружение, смерть Марии стала настоящим потрясением для Кинчевых. Она была известна как очень верующий человек, не злоупотреблявший алкоголем или наркотиками. Причиной трагедии в окружении рокера называют внезапную остановку сердца, пишет «Комсомольская правда».

    Мария Кинчева-Панфилова – приемная дочь культового рокера. В браке со второй женой Александрой он удочерил ее, воспитывал как родную и дал ей свою фамилию. Мария закончила театроведческий факультет ГИТИСа, в последнее время работала исполнительным продюсером. У нее остался 12-летний сын.

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    Лавров напомнил о призывах Байдена бомбить Сербию
    Лавров напомнил о призывах президента США Байдена бомбить Сербию
    		   
    24 апреля 2023, 19:47
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Вашингтон требует, чтобы сербы забыли старые обиды, хотя действующий президент США Джо Байден лично призывал к бомбардировкам Белграда в 1999 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Об этом заявил глава российского МИД на заседании Совбеза ООН, где выступает в качестве председателя, передает ФАН.

    Лавров провел параллель между отношением стран Запада к ситуации вокруг Косово и Крыма. Отмечается, что независимость Приштины была признана даже без референдума. Но в ситуации с Крымом была другая реакция, напомнил глава МИД России.

    Также Лавров отметил, что никто не давал США право говорить от лица всех стран мира.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в намерении раздавить Сербию.

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    СМИ: На Украине задержали готовившего угон российских самолетов и. о. командира части
    На Украине задержали готовившего угон российских самолетов и. о. командира части
    		   
    24 апреля 2023, 15:38
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские силовики задержали бывшего и. о. командира одной из частей Романа Червинского, который пытался устроить угон самолета ВКС России, после чего последовал удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, сообщают украинские СМИ.

    Ответственность за удар по аэродрому Канатово летом 2022 года лежит на действовавших самовольно военнослужащих, заявили в СБУ, передает РИА «Новости».

    По делу об обстреле аэродрома СБУ задержала бывшего и. о. командира одной из частей Романа Червинского, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

    Его якобы задержали 24 апреля в Тернопольской области, суд должен избрать ему меру пресечения 25 апреля.

    СБУ сообщала, что вместо самолета с пилотом-перебежчиком ВКС России в указанное время на аэродром прилетели ракеты, в ходе обстрела погиб командир части, 17 военных получили ранения, были уничтожены два истребителя. Взлетно-посадочная полоса также получила серьезные повреждения.

    ФСБ летом 2022 года сообщала, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины при кураторстве НАТО намеревалось угнать российские боевые самолеты, но контрразведка России получила данные, благодаря которым российские военные уничтожили несколько украинских военных объектов.

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    Трамп назвал возможную причину ухода Карлсона из Fox News
    Трамп: Ведущий Карлсон мог уйти из Fox News, потому что ему не хватало свободы действий
    		  
    25 апреля 2023, 10:44
    Фото: REUTERS
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент США Дональд Трамп не исключил, что телеведущий Такер Карлсон прекратил сотрудничество с каналом Fox News, потому что ему не давали «полную свободу действий».

    Трамп заявил, что шокирован и удивлен, поскольку Карлсон «хороший и талантливый человек, у него очень высокие рейтинги», передает ТАСС. Он предположил, что ведущий ушел, потому что хотел, чтобы ему дали полную свободу действий.

    Напомним, в понедельник критиковавший президента США Джо Байдена американский телеведущий Такер Карлсон ушел с консервативно-республиканского телеканала Fox News.

    Коментарии (20)
    Захарова: Совбез ООН показал, какие страны настроены на конструктив
    		   
    24 апреля 2023, 20:36
    Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Заседание Совета Безопасности ООН под председательством главы МИД России Сергея Лаврова показало, какие страны настроены на конструктивный диалог, а какие могут устроить балаган, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    Как указала Захарова, всем стало все понятно, что есть страны, которые настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, а есть те, кто из чего угодно могут устроить, уже даже «не шоу, а балаган», передает РИА «Новости».

    По ее словам, это «можно отслеживать по качеству выступлений», то есть, кто за что выступает – за обсуждение насущного, реального, то, что требует коллективных подходов, или за использование «дешевого трехкопеечного пиара с какими-то странными совершенно заходами, не соответствующим истинным потребностям международного сообщества». Она назвала это «хрестоматийным совбезом».

    Ранее Захарова заявила, что Запад свел заседание в СБ ООН под председательством России, посвященное вопросу межгосударственных военных поставок, к политической демагогии.

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    Российскую теннисистку сняли с рейса польской авиакомпании из-за гражданства
    Теннисистка Дьяченко указала на отказ польской авиакомпании в регистрации на рейс из-за гражданства России
    		   
    24 апреля 2023, 21:55
    Фото: Judith White/ZUMA Wire/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Теннисистка Виталия Дьяченко сообщила, что пропустила соревнования в Ницце, поскольку польская авиакомпания LOT сняла ее с рейса из-за российского гражданства.

    Дьяченко в своем Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) отметила, что должна была лететь из Каира на турнир в Ниццу с пересадкой в Варшаве, но сотрудники авиакомпании отказались пускать ее на борт, сославшись на правила LOT, запрещающие перевозить россиян. Спортсменка спросила, действительно ли это помогает улучшить ситуацию в мире, передает Lenta.Ru.

    По ее словам, ей пришлось на 18 часов задержаться в аэропорте Каира, из-за чего она пропустила соревнования в Ницце. Она выразила надежду на «свободу от политики, расизма и нацизма».

    32-летняя Дьяченко находится на 250-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе один титул на турнирах организации в парном разряде.

    Ранее FIBA не допустила сборную России по баскетболу до квалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (29)
    Окулист Васильева рассказала о домогательствах блогера Навального
    Окулист Васильева рассказала о домогательствах своего клиента блогера Навального
    		   
    25 апреля 2023, 11:41
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Личный окулист осужденного Алексея Навального (признан в России иноагентом) и глава организации «Альянс врачей*» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева рассказала Вячеславу Манучарову о сотрудничестве с блогером и домогательствах с его стороны.

    По ее словам, первая встреча произошла после того, как во время президентской кампании неизвестные плеснули оппозиционеру зеленкой в лицо и повредили глаз в апреле 2017 года, врач также помогала во время «ЧП с отравлением» в августе 2020 года, передают «Известия».

    Васильева рассказала о двуличности политика, поделившись воспоминаниями о «навязчивых знаках внимания» от Навального. Более того, врач заявила, что у них был роман в тот период, когда она ухаживала за ним после инцидента с зеленкой. Как рассказала Васильева, он был настойчивым и трактовал обычную заботу как симпатию, а также не принимал отказа.

    «Как это «нет»? Я хочу вот так… Для меня это было странным и неприятным», – вспоминает врач.

    Она добавила, что есть такие мужчины, которым нужно все по принципу «вынь да положь».

    «У него три главные мотивации: власть, еда и секс», – подчеркнула она, заметив, что подобное поведение является «ошеломительной наглостью».

    Напомним, Навальный отбывает срок в колонии во Владимирской области.

    * Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

    Коментарии (31)
    NYT назвала численность готовых к наступлению сил ВСУ
    NYT: Киев готовит 12 бригад по 4 тыс. военных в каждой, планирует начать наступление в мае
    		  
    25 апреля 2023, 09:28
    Фото: NURPHOTO/REUTERS
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Киев к концу апреля подготовит 12 украинских бригад численностью примерно по 4 тыс. военных в каждой, он планирует начать наступление в мае, пишет газета New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона.

    Как отмечает издание, Украина якобы готовится начать контрнаступление против российских войск уже в мае, при этом ожидается, что 12 украинских боевых бригад численностью около 4 тыс. солдат в каждой будут готовы к концу апреля, передает РИА «Новости».

    Как отмечается, США и союзники по НАТО занимаются обучением и снабжением девяти из двенадцати бригад, при этом Киев мало делится с американскими официальными лицами деталями оперативного плана.

    Как пишет NYT, ожидается, что операция, скорее всего, будет развернута на южном направлении, в том числе вдоль береговой линии Азовского моря.

    Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявили, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».

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    США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ
    Politico: В администрации Байдена увязали предоставление Украине гарантий на саммите НАТО с успехом контрнаступления ВСУ
    		   
    25 апреля 2023, 06:26
    Фото: imago stock&people/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Соединенные Штаты будут готовы предоставить Киеву на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили источники Politico.

    Ряд источников издания из числа американских чиновников выразили мнение, что российские войска настолько закрепились на Украине, что контрнаступление ВСУ не будет успешным. Таким образом, отмечает издание, если Киеву не удастся превратить контрнаступление в «очевидную победу», то Украина рискует потерять твердую поддержку США, передает ТАСС.

    В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не является частью дискуссии в альянсе.

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    Минобороны: Атаковавшие Севастополь катера запустили из порта Одессы
    Минобороны: Пытавшиеся атаковать базу ЧФ в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы

    24 апреля 2023, 23:59

    Текст: Антон Никитин

    Пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать пункт базирования Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в ведомстве, проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации черноморской инициативы. В Минобороны подчеркнули, что развертывание катеров было осуществлено в районе гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины, передает ТАСС.

    В ночь на понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот «на внешнем рейде» отразил атаку надводных беспилотников.

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