Взгляд
22 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 16:11  |  vz.ru
Разделы

Чем Россия заменит батарейки Duracell

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Производитель батареек Duracell уходит из России. Пришедшая накануне новость стала причиной небольшого потребительского ажиотажа: некоторые стали покупать дополнительный объем источников питания «на всякий случай». Звучал вопрос: справится ли Россия своими силами? Но, оказывается, в стране уже имеются собственные производители батареек. И уход американского бренда лишь расчистит им дорогу. Подробности...
Перейти в раздел…

Вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада

Екатерина II присоединила Крым феноменально вовремя
Ровно 240 лет назад был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Западные державы, особенно Франция, выступали против такого шага, однако императрица Екатерина II была непреклонна. Почему России раз за разом удается переигрывать Запад в крымском вопросе и какие параллели можно провести между 1783 годом и текущими событиями?  Подробности...
Перейти в раздел…

У Балтийского и Тихоокеанского флотов расширился круг задач

Задачи для российского флота резко увеличились Лев Федосеев/ТАСС
В России сменились главы сразу двух флотов – Балтийского и Тихоокеанского. Сергея Авакянца на посту командующего ТОФ сменил Виктор Лиина, место которого в качестве командующего Балтфлотом занял замначальника Генштаба Владимир Воробьев. В обычной ситуации эти перестановки назвали бы плановыми, но в условиях внешних вызовов и внезапной проверки боеготовности ТОФ новым командующим предстоит решать дополнительные задачи. Подробности...
Перейти в раздел…

Турция переходит к отрицанию Запада

«Весь мир ненавидит Америку, а Европа мул в конвое Америки», – заявил глава МВД Global Look Press/Keystone Press Agency
Один из приближенных президента Эрдогана и министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу выступил с громкой антиамериканской и антиевропейской речью. Столь резкие высказывания в отношении союзников по НАТО – исключительный случай даже для своевольных турок. Но у властей этой страны есть важный повод для перехода к конфронтации с США.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Каннибализм Запада перестает быть мифом

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Европейские мореплаватели слали своим монархам как под копирку написанные доклады: дескать, золото и другие богатства новых стран можно присвоить, а местных жителей следует обратить в рабство, ведь существование в неволе для людоедов значительно лучше, чем свобода. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Авиасообщение с Европой сегодня хуже, чем в 1950-е

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Крым всегда возвращается весной

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В нее можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Турция отрекается от США и Европы

Неопознанный объект рухнул на Киев

Генсек НАТО в Киеве: главное

Перейти в раздел…

Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
Подробности...

Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
Подробности...

Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
  • Майские

  • Новогодние
Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
  • С Бразилией

  • С Индией

  • С Китаем
Вы отмечаете Пасху?
  • Да, по религиозным причинам

  • Да, по семейной традиции

  • Не отмечаю

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Упавший в Белгородской области боеприпас вывезли с территории жилого сектора
    Стали известны подробности о найденном в Белгороде боеприпасе Новак заявил о намерении России перевести взаиморасчеты за энергоресурсы в рубли и юани ВС России ликвидировали подполковника украинской погранслужбы в Запорожье Пушков отреагировал на канадских мужчин-министров на каблуках
    Российские штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска Россию обвинили в создании угрожающего США «треугольника смерти» Немцы возмутились требованием Зеленского к ВСУ ВСУ бросили оружие и боеприпасы в Артемовске
    Журналист Шахназаров назвал «скотством» слова Вайкуле о памятниках погибшим советским солдатам The Times: Киев рискует потерять контроль над небом из-за нехватки ПВО Захарова прокомментировала слова Писториуса об ударах ВСУ по России В Киеве испугались славянского фестиваля во Франции

    курс на разрушение


    Россия решила зеркально ответить на массовую высылку дипломатов из Берлина

    вражеские позиции


    Военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ

    глубокие лужи


    «Русская весна»: ВСУ сняли на видео ползущую по грязи колонну Leopard

    Видео

    антиамериканская риторика


    Турция переходит к отрицанию Запада

    внешняя привлекательность


    Европа тратит миллионы на грим своих лидеров

    президент Франции


    Макрону пригрозили ролью изгоя на Западе

    эффект бумеранга


    Европа испугалась новых санкций против России

    система Starship


    Самая тяжелая ракета в мире огорчила Илона Маска

    воздушный транспорт


    Максим Соколов: Авиасообщение с Европой сегодня хуже, чем в 1950-е

    конец истории


    Тимофей Бордачев: Россия и злопамятный финский молочник

    очередное возрождение


    Владислав Исаев: Крым всегда возвращается весной

    карикатура


    Европейские «собачки Вашингтона» изображают раскол

    Чем Россия заменит батарейки Duracell

    Эксперты объяснили, чем Россия может заменить американские батарейки Duracell
    		   
    22 апреля 2023, 15:30
    Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Производитель батареек Duracell уходит из России. Пришедшая накануне новость стала причиной небольшого потребительского ажиотажа: некоторые стали покупать дополнительный объем источников питания «на всякий случай». Звучал вопрос: справится ли Россия своими силами? Но, оказывается, в стране уже имеются собственные производители батареек. И уход американского бренда лишь расчистит им дорогу.

    Информацию об уходе Duracell из России подтвердил глава компании в стране Юрий Коротаев. В опубликованном письме отмечается, что такое решение приняли акционеры. Причиной прекращения работы на территории России могло стать отсутствие поставок продукции с завода компании в Бельгии.

    Российская «дочка» Duracell будет ликвидирована, она намерена «рассчитаться с персоналом». Компания разрывает все действующие контракты и распродает запасы товаров. Поставки продукции будут прекращены в ближайшие недели. При этом компания «будет выполнять любые текущие/новые заказы», пока не закончатся запасы. Экологические проекты компании по утилизации использованных батареек в принципе сворачиваться не будут, детали сейчас проговариваются.

    Эта новость несколько обескуражила россиян. Некоторые всерьез обеспокоились и стали скупать дополнительный объем батареек про запас. Но на самом деле переживать потребителям не из-за чего. Без батареек они точно не останутся.

    Новость взбудоражила, скорее всего, потому, что бренд Duracell у всех на слуху. Это объясняется тем, что принадлежащая американскому производителю марка отличалась агрессивной маркетинговой кампанией. Американцы тратили серьезные средства на рекламу товара, могло создаться впечатление, что их уход якобы может спровоцировать дефицит в России и рост цен.

    Однако это не так. Duracell – далеко не единственный иностранный производитель батареек, который присутствует на российском рынке.

    Любопытно, что с российского рынка уже ушли крупнейшие мировые производители батареек Varta и Energizer, но простые россияне этого даже не заметили. Судя по всему, уход Duracell взбудоражил россиян именно потому, что сработала агрессивная маркетинговая кампания.

    В пресс-службе Минпромторга также уверили, что на российском рынке присутствует достаточно аналогов продукции Duracell от других зарубежных брендов. В магазинах можно найти, например,  батарейки GP, у которых, на самом деле, самый широкий ассортимент продукции в России, батарейки SAFT и другие. Но главное, что в России есть собственные производители батареек. Более того, объемы их производства в России планируется наращивать, и уход иностранных конкурентов с рынка для них только во благо. На самом деле, даже в СССР были свои производства разных элементов питания, и с тех пор в России появились современные предприятия, способные выдержать конкуренцию с западными батарейками. 

    Так, в 2010 году компания «Видеосервис VS», которая имеет большой опыт работы с портативной электроникой, создала собственный бренд для расширения влияния на российский рынок. Источники питания вошли в сферу интересов производителя, причем стоимость выпускаемой в России и Юго-Восточной Азии продукции стабильно находится в самом доступном сегменте. Они выпускают различные батарейки под брендом Perfeo. Каждая новая модель тестируется в московской лаборатории.

    Ergolux – лучший молодой бренд, который был запущен в 2013 году. Оптимальными по соотношению цены и качества называют батарейки фирмы Foton (бренд появился в 2011 году). Считается, что по качеству эти батарейки не уступают уходящим американским, а по цене – выгодней.

    Еще один производитель элементов питания – Robiton, который существует на рынке уже более 15 лет. И его продукция отвечает стандартам качества ЕС, и продается не только в России, но в странах СНГ.

    Наконец, флагман отечественного сегмента рынка элементов питания – это бренд «Космос», который работает уже четверть века. Производственные площадки, а их насчитывается более 35 штук, расположены не только в России, но и в Белоруссии и Китае. Компания представлена в 110 городах страны, количество ее дилеров превышает 400. Это производитель с самой крупной дилерской сетью.

    В целом на российском рынке работают десятки отечественных и зарубежных фирм, которые предлагают богатый ассортимент щелочных (алкалиновых), литиевых, аккумуляторных, солевых, ртутных и других элементов питания. Поэтому дефицита батареек точно ждать не стоить. Скорее всего, даже батарейки Duracell продолжат продаваться после ухода компании.

    Для этого будет достаточно внести товар в список разрешенных к параллельному импорту. Батарейки Duracell производится в разных странах. Источник в Минпромторге подтвердил, что батарейки Duracell могут внести в перечень продукции для параллельного импорта, если уход компании подтвердится.

     «Вряд ли рынок ощутит нехватку батареек, так как может быть увеличен их импорт из других стран, в первую очередь, из Азии, кроме того, не исключено, что может быть налажен параллельный импорт батареек известных брендов, что также насытит рынок. Государство может принять ряд мер для поддержки рынка батареек, включая поддержку импортеров, а также помощь в реализации проектов по строительству заводов по их выпуску», – говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

    Российские компании продолжают развиваться и планировать расширять производства. В августе 2022 года власти Краснодарского края сообщили о начале проекта по строительству в Крымском районе первого в стране завода по производству батареек. На предприятии планируется выпускать батарейки типоразмеров «АА» и «ААА». Заявленный объем инвестиций составляет 1 млрд рублей. В Минпромторге подтвердили, что в Краснодарском крае прорабатывают инвестиционный проект по созданию двух линий производства алкалиновых (щелочных) элементов питания в объеме 250 млн штук в год. Проект планирует реализовать компаниям «АБ-Бэттэрис» к 2024 году.

    «Не исключено, что ряд производителей аккумуляторных батарей начнут производить бытовые элементы питания, так как они обладают необходимыми компетенциями, но им потребуется время, да и помощь государства не будет лишней»,

    – считает Баранов.

    Что касается экологических сторон вопроса, то здесь государство может отрегулировать рынок так, чтобы в страну ввозили только современные батарейки с увеличенным ресурсом, считает эксперт. Кроме того, государство может усилить работу по переработке батареек, а также запустить информационную кампания по разъяснению преимуществ батареек новых стандартов.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •