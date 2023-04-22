Чем Россия заменит батарейки Duracell

Эксперты объяснили, чем Россия может заменить американские батарейки Duracell

Производитель батареек Duracell уходит из России. Пришедшая накануне новость стала причиной небольшого потребительского ажиотажа: некоторые стали покупать дополнительный объем источников питания «на всякий случай». Звучал вопрос: справится ли Россия своими силами? Но, оказывается, в стране уже имеются собственные производители батареек. И уход американского бренда лишь расчистит им дорогу.

Информацию об уходе Duracell из России подтвердил глава компании в стране Юрий Коротаев. В опубликованном письме отмечается, что такое решение приняли акционеры. Причиной прекращения работы на территории России могло стать отсутствие поставок продукции с завода компании в Бельгии.

Российская «дочка» Duracell будет ликвидирована, она намерена «рассчитаться с персоналом». Компания разрывает все действующие контракты и распродает запасы товаров. Поставки продукции будут прекращены в ближайшие недели. При этом компания «будет выполнять любые текущие/новые заказы», пока не закончатся запасы. Экологические проекты компании по утилизации использованных батареек в принципе сворачиваться не будут, детали сейчас проговариваются.

Эта новость несколько обескуражила россиян. Некоторые всерьез обеспокоились и стали скупать дополнительный объем батареек про запас. Но на самом деле переживать потребителям не из-за чего. Без батареек они точно не останутся.

Новость взбудоражила, скорее всего, потому, что бренд Duracell у всех на слуху. Это объясняется тем, что принадлежащая американскому производителю марка отличалась агрессивной маркетинговой кампанией. Американцы тратили серьезные средства на рекламу товара, могло создаться впечатление, что их уход якобы может спровоцировать дефицит в России и рост цен.

Однако это не так. Duracell – далеко не единственный иностранный производитель батареек, который присутствует на российском рынке.



Любопытно, что с российского рынка уже ушли крупнейшие мировые производители батареек Varta и Energizer, но простые россияне этого даже не заметили. Судя по всему, уход Duracell взбудоражил россиян именно потому, что сработала агрессивная маркетинговая кампания.

В пресс-службе Минпромторга также уверили, что на российском рынке присутствует достаточно аналогов продукции Duracell от других зарубежных брендов. В магазинах можно найти, например, батарейки GP, у которых, на самом деле, самый широкий ассортимент продукции в России, батарейки SAFT и другие. Но главное, что в России есть собственные производители батареек. Более того, объемы их производства в России планируется наращивать, и уход иностранных конкурентов с рынка для них только во благо. На самом деле, даже в СССР были свои производства разных элементов питания, и с тех пор в России появились современные предприятия, способные выдержать конкуренцию с западными батарейками.



Так, в 2010 году компания «Видеосервис VS», которая имеет большой опыт работы с портативной электроникой, создала собственный бренд для расширения влияния на российский рынок. Источники питания вошли в сферу интересов производителя, причем стоимость выпускаемой в России и Юго-Восточной Азии продукции стабильно находится в самом доступном сегменте. Они выпускают различные батарейки под брендом Perfeo. Каждая новая модель тестируется в московской лаборатории.

На эту тему

Ergolux – лучший молодой бренд, который был запущен в 2013 году. Оптимальными по соотношению цены и качества называют батарейки фирмы Foton (бренд появился в 2011 году). Считается, что по качеству эти батарейки не уступают уходящим американским, а по цене – выгодней.

Еще один производитель элементов питания – Robiton, который существует на рынке уже более 15 лет. И его продукция отвечает стандартам качества ЕС, и продается не только в России, но в странах СНГ.

Наконец, флагман отечественного сегмента рынка элементов питания – это бренд «Космос», который работает уже четверть века. Производственные площадки, а их насчитывается более 35 штук, расположены не только в России, но и в Белоруссии и Китае. Компания представлена в 110 городах страны, количество ее дилеров превышает 400. Это производитель с самой крупной дилерской сетью.

В целом на российском рынке работают десятки отечественных и зарубежных фирм, которые предлагают богатый ассортимент щелочных (алкалиновых), литиевых, аккумуляторных, солевых, ртутных и других элементов питания. Поэтому дефицита батареек точно ждать не стоить. Скорее всего, даже батарейки Duracell продолжат продаваться после ухода компании.

Для этого будет достаточно внести товар в список разрешенных к параллельному импорту. Батарейки Duracell производится в разных странах. Источник в Минпромторге подтвердил, что батарейки Duracell могут внести в перечень продукции для параллельного импорта, если уход компании подтвердится.

«Вряд ли рынок ощутит нехватку батареек, так как может быть увеличен их импорт из других стран, в первую очередь, из Азии, кроме того, не исключено, что может быть налажен параллельный импорт батареек известных брендов, что также насытит рынок. Государство может принять ряд мер для поддержки рынка батареек, включая поддержку импортеров, а также помощь в реализации проектов по строительству заводов по их выпуску», – говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

Российские компании продолжают развиваться и планировать расширять производства. В августе 2022 года власти Краснодарского края сообщили о начале проекта по строительству в Крымском районе первого в стране завода по производству батареек. На предприятии планируется выпускать батарейки типоразмеров «АА» и «ААА». Заявленный объем инвестиций составляет 1 млрд рублей. В Минпромторге подтвердили, что в Краснодарском крае прорабатывают инвестиционный проект по созданию двух линий производства алкалиновых (щелочных) элементов питания в объеме 250 млн штук в год. Проект планирует реализовать компаниям «АБ-Бэттэрис» к 2024 году.

«Не исключено, что ряд производителей аккумуляторных батарей начнут производить бытовые элементы питания, так как они обладают необходимыми компетенциями, но им потребуется время, да и помощь государства не будет лишней»,

– считает Баранов.

Что касается экологических сторон вопроса, то здесь государство может отрегулировать рынок так, чтобы в страну ввозили только современные батарейки с увеличенным ресурсом, считает эксперт. Кроме того, государство может усилить работу по переработке батареек, а также запустить информационную кампания по разъяснению преимуществ батареек новых стандартов.