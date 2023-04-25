СК начал проверку нападения на мальчика в Екатеринбурге за шапку с Z

В СУ СКР по Свердловской области сообщили о проверке обращения о нападении на сына жительницы Екатеринбурга за шапку с Z

Мужчина напал на 11-летнего мальчика в Екатеринбурге за прогулку по улице в шапке с символом Z, сообщают СМИ. По факту произошедшего организована проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным местных СМИ, нападавший схватил школьника за руку и начал оскорблять ребенка и его родителей. Инцидент произошел около ул. Волгоградской, 35.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что на днях в правоохранительные органы Екатеринбурга обратилась местная жительница по вопросу привлечения к ответственности неустановленного гражданина, который совершил противоправные действия в отношении ее несовершеннолетнего ребенка, сообщил «Коммерсант».

Как сообщает издание, отец школьника – военный, который сейчас находится в зоне специальной военной операции на Украине. В связи с обращением организована проверка.

Напомним, в июле 2022 года проходившего в Крыму лечение военного в одежде с буквой Z избили неизвестные. Власти пообещали, что реакция будет запредельно жесткой.