Находящийся под санкциями российский груз вывезли из Рижского порта

Находящиеся под санкциями Евросоюза российские удобрения вывезены из Рижского порта в соответствии с договоренностью со Всемирной продовольственной программой ООН, сообщил портал гостелерадио Латвии lsm.lv.

В сообщении уточняется, что это был первый груз из примерно 200 тыс. тонн минеральных удобрений российского производства, которые принадлежат компаниям, находящимся под санкциями ЕС, передает ТАСС.

При этом в ближайшее время Всемирная продовольственная программа планирует вывезти из Латвии еще несколько партий минеральных удобрений из застрявших в республике 200 тыс. тонн, на которые распространяются санкции, чтобы оказать помощь странам, которые больше всего нуждаются в этой продукции.

Ранее стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш направился в Брюссель, чтобы призвать ЕС ослабить санкции против российских и белорусских удобрений.

Напомним, Россия собирается направить нуждающимся странам Африки продовольствие, если через два месяца решит не продлевать зерновую сделку из-за нарушения Западом договоренностей. Тем временем в порту Котка в Финляндии из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против России задержано судно Swem, которое перевозило груз удобрений.

