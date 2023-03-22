Судно c российскими удобрениями задержано в Финляндии

Yle сообщила о задержании грузового судна с российскими удобрениями в финском порту Котка

В порту Котка из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против России задержано судно Swem, которое перевозило груз удобрений, сообщила глава ответственного за соблюдение санкционного режима отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара.

Как заявила Сариваара, груз включает собственность лица из санкционного списка ЕС. В соответствии с правилами ЕС «активы должны быть заморожены в случае обнаружения», сказала она. Сейчас судно находится за пределами порта, ждет разрешения на продолжение движения. Если судно идет в третью страну, а груз необходим для производства продовольствия, ему разрешат покинуть финские воды, сказала Сариваара.

Директор порта Киммо Наски указал, что грузовое судно впервые задержали в портах Финляндии по подозрению в нарушении санкций ЕС. Как следует из неофициальной информации, судно может перевозить до 20 тыс. тонн удобрений стоимостью 10–12 млн евро, передает ТАСС со ссылкой на Yle.

Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде, и потребовала течение этих двух месяцев снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт.