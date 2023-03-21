Забота об Африке принесет России множество выгод

Россия отправит зерно бесплатно самым нуждающимся странам Африки, пообещал Путин. Правда, это случится лишь в том случае, если через два месяца Москва решит не продлевать зерновую сделку. Понятно, что такое решение укрепит престиж нашей страны на Черном континенте. Но какую еще выгоду, в том числе и материальную, получит Москва после таких подарков?

Россия безвозмездно пришлет нуждающимся странам Африки продовольствие – в том случае, если через два месяца наша страна решит свернуть зерновую сделку. Как заявил президент Владимир Путин, «если мы все-таки примем решение не продлевать сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно». Он выступил с таким заявлением в понедельник на международной парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире».

Москва, по словам Путина, настаивает на пакетном характере зерновой сделки, поскольку это также совпадает и с интересами африканских государств. «Имею в виду, что они нуждаются в больших объемах продовольствия. И настаиваем на полном соблюдении ключевых российских требований, в первую очередь, как я сказал, проявляя заботу о том, чтобы зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не направлялись на сытые европейские рынки, в сытые европейские страны», – цитирует ТАСС Путина. «Из общего объема вывезенного с Украины зерна, зерновых 45% примерно ушло именно в европейские страны, а только 3% – на Африку», – посетовал глава государства.

Глава государства напомнил, что Москва давно готова поставлять Африке в подарок также и удобрения, но Запад не дает этого делать. «Вы знаете, что часть замороженных у нас ресурсов в европейских странах, в том числе и удобрений, мы готовы, уже первые партии прошли, передавать нуждающимся странам бесплатно. Но, к сожалению, и здесь нам чинят препятствия», – посетовал президент.

Путин также напомнил, что «Россия списала задолженность африканским государствам на сумму более 20 млрд долларов» – и эти слова были встречены аплодисментами. «Россия и страны Африки отстаивают традиционные для наших народов нормы морали и общественные устои, противостоят навязываемой извне неоколониальной идеологии», – сказал он. Африка станет одним из лидеров многополярного мира, уверен Путин.

Первый вице-президент Союза машиностроителей, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, участвовавший в конференции, считает вполне оправданным проявление великодушия в общении со странами Черного континента.

«В России выращен весьма и весьма неплохой урожай, поэтому чрезвычайно важно, чтобы в рамках зерновой сделки для нас были открыты необходимые коридоры. К сожалению, этого не происходит. Вот почему в этот раз мы соглашаемся продлить сделку только на 60 дней. Если России не будет предоставлена возможность беспрепятственно вывозить хлеб, если такой экспорт не будет обеспечен не только логистическими, но и страховыми услугами, то через два месяца может быть принято иное решение», – сказал Гутенев в интервью газете ВЗГЛЯД.

«Именно в таких условиях можно будет небольшой объем зерна – в качества жеста доброй воли – передать государствам, которые для нас уже сформировали очень благоприятный режим. Мы ведь активно занимаемся на африканском континенте не только освоением сырьевых ресурсов вместе с представителями этих стран, но и создаем там современные производства», – пояснил глава комитета, добавив, что страны Черного континента – это перспективные большие рынки.

«Подобный жест – очень адекватная забота о стабильности в странах Африки, поскольку наши интересы там – обширные, наши вложения в этих странах – уже существенные.

Задача Вашингтона и Брюсселя сеять хаос, свергать там «неудобные» режимы, поэтому они в стабильности не заинтересованы», – сказал Гутенев. «Именно поэтому слова президента были встречены с одобрением не только представителями африканского континента, но и депутатами Госдумы, которые находились в зале», – добавил он.

Как известно, Киев утверждает, будто сделка продлена на 120 дней. Однако Москва указала, что согласилась только на 60 дней, а не на 120, как было прежде.

На международную парламентскую конференцию «Россия – Африка в многополярном мире», которая проводилась под эгидой Госдумы, приехало более 40 официальных делегаций из стран Африки. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин встретился с коллегами из Республики Конго, Мали, Центральноафриканской Республики, Буркина-Фасо и других стран.

Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, конференция носит характер подготовительного мероприятия ко второму саммиту «Россия – Африка», который планируется в Петербурге в июле. Первая такая встреча на высшем уровне состоялась в Сочи в 2019 году.

Бывший посол Советского Союза и России в Буркина-Фасо, Мали и Нигере Евгений Корендясов, ныне – ведущий сотрудник Института Африки РАН, тоже принял участие в конференции. Он напоминает, что с 1960-х годов, со времен массового обретения африканцами государственной независимости, Москва также регулярно помогала этим странам, в том числе и бесплатно.

«Окупилась ли эта помощь? Благодаря этому африканцы остаются в числе наших близких партнеров. Они сохраняют чувство признательности по отношению к России, к русскому народу, который столь решительно выступал в поддержку национально-освободительного движения от жестокой колонизации европейцев. Так что это в традициях наших отношений. Это одно из сущностных проявлений чувства солидарности», – поясняет бывший посол.

Сейчас больше всего нуждается в подобной помощи зона Сахеля, считает Корендясов. «Сложное положение в Мали, Сенегале, Нигере, Буркина-Фасо. Они стали ареной крупных климатических катастроф, подверглись налетам саранчи. Там резко повысилась средняя температура, засухи становятся все чаще и все дольше. Скажем, из последних 20 лет в Мали 12 лет оказались полностью засушливыми», – посетовал собеседник.

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В свою очередь экономист Иван Лизан считает, что подобная благотворительность принесет в итоге и чисто материальную выгоду российскому бизнесу.

«Москва и раньше давала понять, что готова поставлять бесплатно не только удобрения. Урожай в России в прошлом году был рекордный, так что мы преспокойно можем себе позволить подарить 2–3 млн тонн зерна Африке. Такой широкий жест подразумевает, однако, что последующие поставки будут уже за деньги. А там, где зерно, там следом потребуются и удобрения, сельхозмашины. Так что я рассматриваю такие подарки как точку входа России в Африку – для дальнейшего роста товарооборота», – сказал экономист.

«В моем представлении расчет делается на то, что население континента в ближайшие 30 лет удвоится, так что это крайне привлекательный рынок сбыта для российской продукции в среднесрочной перспективе. Надо этот рынок застолбить за собой, завезти туда наши бренды, чтобы «трактор» в понимании африканца означал «Беларусь» или РСМ (Ростсельмаш). Так что эта история – про деньги», – убежден эксперт.

Что касается самой зерновой сделки, то она однозначно связана с президентскими выборами в Турции, убежден Лизан. «Если Эрдоган проиграет, то сделка вряд ли будет продлена. Если выиграет, то он снова может разыграть эту карту», – предрекает эксперт.

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