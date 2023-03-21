Взгляд
21 марта, вторник  |  Последнее обновление — 10:24  |  vz.ru
Разделы

Украина и США предлагают Европе опасную ядерную игру

Заместить российское ядерное топливо очень непросто Павел Лисицын/РИА Новости
Украина заявила об амбициозных планах избавить не только себя от российского ядерного топлива, но и Европу. Самостоятельно это ей, конечно, не под силу. Главную роль здесь играет американская компания Westinghouse. Однако и для американцев задача создать ядерное топливо не только для реакторов советского типа ВВЭР-1000, но и для реакторов ВВЭР-440 – нетривиальная задача. А для Европы – еще и очень опасная.  Подробности...
Перейти в раздел…

Путин поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы

Владимир Путин, несмотря на риски, приехал в Мариуполь Скриншот из видео
Владимир Путин после Крыма посетил Мариуполь. Визит Кремлем не анонсировался. Президент России пообщался с населением, проинспектировал строительство, проехался по городу на автомобиле и даже сходил в гости к одной из семей. Почему глава государства отправился в Мариуполь несмотря на все риски и какие сигналы были отправлены Западу и Киеву? Подробности...
Перейти в раздел…

Спецоперация привела МВД к реорганизации

В МВД создали Главное управление оперативного реагирования Павел Бедняков/РИА Новости
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о создании нового подразделения в структуре ведомства. Речь идет о Главном управлении оперативного реагирования. Какие обязанности возложены на эту структуру и как она усилит работу полиции в новых регионах страны?  Подробности...
Перейти в раздел…

Забота об Африке принесет России множество выгод

Традиция поставлять хлеб в подарок странам Африки зародилась еще в советское время AP/TASS
Россия отправит зерно бесплатно самым нуждающимся странам Африки, пообещал Путин. Правда, это случится лишь в том случае, если через два месяца Москва решит не продлевать зерновую сделку. Понятно, что такое решение укрепит престиж нашей страны на Черном континенте. Но какую еще выгоду, в том числе и материальную, получит Москва после таких подарков? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Политика не терпит слабости

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Чем громче Запад обвиняет Путина в непокорности и дерзости, чем чаще он озвучивает негодование по поводу возмутительных действий нашей страны на Украине, в Африке, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке, тем более жалким и слабым неудачником он выглядит в глазах остального мира. Подробности...

Дуда и Моравецкий подтвердили суждения русских классиков о поляках

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
И в новую эру под пером новых писателей (М. А. Шолохова, Н. А. Островского, А. А. Суркова) поляки представали все в том же неавантажном виде, как будто на дворе по-прежнему XIX век, и в Зимнем дворце по-прежнему живет и правит император Николай Павлович. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Румыния созрела для приднестровской авантюры

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
В самом негативном для Запада сценарии – после поражения Украины – она перестает быть прифронтовым государством НАТО, таковым становится Молдавия. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Польша спланировала крах Украины

Исторический визит Си в Россию

Будущее Турции и Эрдогана

Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
Подробности...

Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
Подробности...

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Джанкое введен режим ЧС из-за атаки украинских БПЛА
    Над Джанкоем в Крыму сбили украинские беспилотники Захарова: Встреча Путина и Си вызвала на Западе зависть и злость Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере на «арест» Путина Иран захотел получить «огромные объемы» нефти и газа из России
    Россия подняла Су-35 на перехват американских В-52Н над Балтикой Politico: Зеленский боится злить Китай критикой за связи с Россией Байден обязал разведку США рассекретить происхождение COVID-19 Молдавия возобновила закупки российского газа у Газпрома
    Власти Украины закрыли доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая Турция сочла действия Швеции недостаточными для вступления в НАТО СК возбудил дело против блогера Митрошиной

    «бросить вызов США»


    Белый дом назвал отношения России и Китая «браком по расчету»

    участники конфликта


    МИД: США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в урегулировании на Украине

    условие допуска к стартам


    Вяльбе рассказала о попытках заставить российских лыжников осудить СВО

    Видео

    конфликт с Россией


    Польша проговорилась о безумных планах на Украину

    Неблагонадежный регион


    Русским Эстонии готовят надсмотрщика

    двадцать лет назад


    Как Ирак разрушил мировое господство Америки

    перехват MQ-9


    Пентагон подделал видео инцидента с беспилотником у берегов Крыма

    риски и сигналы


    Путин поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы

    фотографический реализм


    Максим Соколов: Дуда и Моравецкий подтвердили суждения русских классиков о поляках

    современный конфликт


    Виталий Трофимов-Трофимов: Румыния созрела для приднестровской авантюры

    основание и сила


    Андрей Полонский: Без Русского мира нет и России

    на ваш взгляд


    Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?

    Забота об Африке принесет России множество выгод

    Традиция поставлять хлеб в подарок странам Африки зародилась еще в советское время
    		  
    21 марта 2023, 08:50
    Фото: AP/TASS
    Текст: Юрий Зайнашев

    Россия отправит зерно бесплатно самым нуждающимся странам Африки, пообещал Путин. Правда, это случится лишь в том случае, если через два месяца Москва решит не продлевать зерновую сделку. Понятно, что такое решение укрепит престиж нашей страны на Черном континенте. Но какую еще выгоду, в том числе и материальную, получит Москва после таких подарков?

    Россия безвозмездно пришлет нуждающимся странам Африки продовольствие – в том случае, если через два месяца наша страна решит свернуть зерновую сделку. Как заявил президент Владимир Путин, «если мы все-таки примем решение не продлевать сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно». Он выступил с таким заявлением в понедельник на международной парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире».

    Москва, по словам Путина, настаивает на пакетном характере зерновой сделки, поскольку это также совпадает и с интересами африканских государств. «Имею в виду, что они нуждаются в больших объемах продовольствия. И настаиваем на полном соблюдении ключевых российских требований, в первую очередь, как я сказал, проявляя заботу о том, чтобы зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не направлялись на сытые европейские рынки, в сытые европейские страны», – цитирует ТАСС Путина. «Из общего объема вывезенного с Украины зерна, зерновых 45% примерно ушло именно в европейские страны, а только 3% – на Африку», – посетовал глава государства.

    Глава государства напомнил, что Москва давно готова поставлять Африке в подарок также и удобрения, но Запад не дает этого делать. «Вы знаете, что часть замороженных у нас ресурсов в европейских странах, в том числе и удобрений, мы готовы, уже первые партии прошли, передавать нуждающимся странам бесплатно. Но, к сожалению, и здесь нам чинят препятствия», – посетовал президент.

    Путин также напомнил, что «Россия списала задолженность африканским государствам на сумму более 20 млрд долларов» – и эти слова были встречены аплодисментами. «Россия и страны Африки отстаивают традиционные для наших народов нормы морали и общественные устои, противостоят навязываемой извне неоколониальной идеологии», – сказал он. Африка станет одним из лидеров многополярного мира, уверен Путин.

    Первый вице-президент Союза машиностроителей, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, участвовавший в конференции, считает вполне оправданным проявление великодушия в общении со странами Черного континента.

    «В России выращен весьма и весьма неплохой урожай, поэтому чрезвычайно важно, чтобы в рамках зерновой сделки для нас были открыты необходимые коридоры. К сожалению, этого не происходит. Вот почему в этот раз мы соглашаемся продлить сделку только на 60 дней. Если России не будет предоставлена возможность беспрепятственно вывозить хлеб, если такой экспорт не будет обеспечен не только логистическими, но и страховыми услугами, то через два месяца может быть принято иное решение», – сказал Гутенев в интервью газете ВЗГЛЯД.

    «Именно в таких условиях можно будет небольшой объем зерна – в качества жеста доброй воли – передать государствам, которые для нас уже сформировали очень благоприятный режим. Мы ведь активно занимаемся на африканском континенте не только освоением сырьевых ресурсов вместе с представителями этих стран, но и создаем там современные производства», – пояснил глава комитета, добавив, что страны Черного континента – это перспективные большие рынки.

    «Подобный жест – очень адекватная забота о стабильности в странах Африки, поскольку наши интересы там – обширные, наши вложения в этих странах – уже существенные.

    Задача Вашингтона и Брюсселя сеять хаос, свергать там «неудобные» режимы, поэтому они в стабильности не заинтересованы», – сказал Гутенев. «Именно поэтому слова президента были встречены с одобрением не только представителями африканского континента, но и депутатами Госдумы, которые находились в зале», – добавил он.

    Как известно, Киев утверждает, будто сделка продлена на 120 дней. Однако Москва указала, что согласилась только на 60 дней, а не на 120, как было прежде.

    На международную парламентскую конференцию «Россия – Африка в многополярном мире», которая проводилась под эгидой Госдумы, приехало более 40 официальных делегаций из стран Африки. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин встретился с коллегами из Республики Конго, Мали, Центральноафриканской Республики, Буркина-Фасо и других стран.

    Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, конференция носит характер подготовительного мероприятия ко второму саммиту «Россия – Африка», который планируется в Петербурге в июле. Первая такая встреча на высшем уровне состоялась в Сочи в 2019 году.

    Бывший посол Советского Союза и России в Буркина-Фасо, Мали и Нигере Евгений Корендясов, ныне – ведущий сотрудник Института Африки РАН, тоже принял участие в конференции. Он напоминает, что с 1960-х годов, со времен массового обретения африканцами государственной независимости, Москва также регулярно помогала этим странам, в том числе и бесплатно.

    «Окупилась ли эта помощь? Благодаря этому африканцы остаются в числе наших близких партнеров. Они сохраняют чувство признательности по отношению к России, к русскому народу, который столь решительно выступал в поддержку национально-освободительного движения от жестокой колонизации европейцев. Так что это в традициях наших отношений. Это одно из сущностных проявлений чувства солидарности», – поясняет бывший посол.  

    Сейчас больше всего нуждается в подобной помощи зона Сахеля, считает Корендясов. «Сложное положение в Мали, Сенегале, Нигере, Буркина-Фасо. Они стали ареной крупных климатических катастроф, подверглись налетам саранчи. Там резко повысилась средняя температура, засухи становятся все чаще и все дольше. Скажем, из последних 20 лет в Мали 12 лет оказались полностью засушливыми», – посетовал собеседник.

    В свою очередь экономист Иван Лизан считает, что подобная благотворительность принесет в итоге и чисто материальную выгоду российскому бизнесу.

    «Москва и раньше давала понять, что готова поставлять бесплатно не только удобрения. Урожай в России в прошлом году был рекордный, так что мы преспокойно можем себе позволить подарить 2–3 млн тонн зерна Африке. Такой широкий жест подразумевает, однако, что последующие поставки будут уже за деньги. А там, где зерно, там следом потребуются и удобрения, сельхозмашины. Так что я рассматриваю такие подарки как точку входа России в Африку – для дальнейшего роста товарооборота», – сказал экономист.

    «В моем представлении расчет делается на то, что население континента в ближайшие 30 лет удвоится, так что это крайне привлекательный рынок сбыта для российской продукции в среднесрочной перспективе. Надо этот рынок застолбить за собой, завезти туда наши бренды, чтобы «трактор» в понимании африканца означал «Беларусь» или РСМ (Ростсельмаш). Так что эта история – про деньги», – убежден эксперт.

    Что касается самой зерновой сделки, то она однозначно связана с президентскими выборами в Турции, убежден Лизан. «Если Эрдоган проиграет, то сделка вряд ли будет продлена. Если выиграет, то он снова может разыграть эту карту», – предрекает эксперт.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •