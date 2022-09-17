Санкции против удобрений помогли Москве в Азии и Африке

Европа сама создала проблемы на рынках продовольствия, а теперь решает их за чужой счет, забыв риторику о помощи беднейшим странам. На это указал Владимир Путин, выступая на самаркандском саммите ШОС. Для предотвращения угрозы голода российский лидер предложил бесплатно передать в развивающиеся страны сотни тысяч тонн наших удобрений, скопившихся в морских портах ЕС.

В пятницу стало известно о том, что президент Владимир Путин предложил ООН принять от России в подарок сотни тысяч тонн калийных удобрений для дальнейшей передачи их беднейшим странам мира. Об этом Путин сообщил, выступая на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, он проинформировал генсека ООН Антониу Гутерриша «о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тыс. тонн российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», – цитирует Путина РИА «Новости».

После заседания Путин рассказал об инициативе подробнее. Он назвал уродливым решение Евросоюза снять запрет на экспорт удобрений из России только в страны самой Европы, но сохранить запрет относительно беднейших государств мира. «Это вообще беспрецедентно, это уродливое решение, я бы сказал, со стороны Еврокомиссии, позорное – снять запрет на приобретение наших удобрений, но только для своих стран, для стран – членов ЕС», – заявил российский лидер.

«А как же беднейшие страны, как же риторика о том, что все наши совместные усилия должны быть направлены на предотвращение голода в этих беднейших странах? – задался вопросом президент. – Это что, все блеф, только чтобы решить свои эгоистические задачки и проблемки? Которые созданы ими же самими, их собственными руками, и в области продовольственного снабжения, и в области энергетики. Насоздавали проблем, теперь решают их за чужой счет. Это просто безобразие».

Россия выполняет свои обязательства по организации вывоза украинского зерна, остальные участники сделки 22 июля тоже должны выполнять ее условия, потребовал Путин. «Мы взяли на себя обязательства организовать вывоз, мы это делаем. Но нужно, чтобы Организация Объединенных Наций, другие участники этого процесса в конце концов добились той цели, ради которой и был организован вывоз этого зерна», – потребовал президент. «Надо отдать должное генеральному секретарю ООН, он пытается решить эти проблемы. Он в постоянном контакте со всеми участниками этого процесса. Пока у него не все получается, но будем надеяться, что эти переговоры генсека увенчаются успехом», – сказал он.

«Предложение Путина бесплатно передать в развивающиеся страны сотни тысяч тонн наших удобрений я бы расценил как нестандартное,

– сказал газете ВЗГЛЯД бывший депутат Госдумы, гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин. – 300 тыс. тонн – это довольно большой объем. Но в нынешних условиях раздать их, пожалуй, – единственно правильный вариант. Сложилась ситуация, когда мы сами не можем продать эти удобрения другим странам, нет и возможности хранить их на нашей территории. Поэтому самое верное решение – сделать широкий жест и подарить». При этом России, оговорился эксперт, неизбежно придется пожертвовать коммерческими интересами.

«Но даже если такой жест станет реальностью, нам еще долго придется слушать спекуляции насчет голода в странах «третьего мира» и упреки в том, что Россия, мол, ответственна за это. Такова западная повестка дня. Запад будет постоянно придумывать такого рода уловки, чтобы извлекать дополнительную коммерческую выгоду. Например, когда Россию загоняли в ловушку обвинениями – что, дескать, скопившееся на Украине зерно предназначалось для Азии и Африки, где жители голодают. Но уже тогда было понятно, что такая информационная кампания задумана как коммерческое мероприятие с демократическим прикрытием. В июле мы открыли «хлебный коридор», дали возможность это зерно вывести. Но теперь оно перепродается за бешеные деньги, а цены стали бешеными как раз на фоне шумихи об угрозе голода», – посетовал эксперт.

Выступая в пятницу на саммите ШОС, Путин также сообщил, что до 90% российского продовольствия идет на рынки стран Азии, Африки и Латинской Америки, однако санкции мешают поставкам российских удобрений в эти страны. Он попросил ООН повлиять на Еврокомиссию, которая сняла ограничения на поставки удобрений только в государства ЕС

Ранее заместитель Гуттериша по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что российские продовольствие и удобрения должны получить доступ на зарубежные рынки.

Кстати, большая часть вывозимого с Украины зерна, оказывается, принадлежит заокеанским компаниям, добавил Путин. «Американцы, кстати, прагматичный народ. Вот когда мы говорим о вывозе зерна с Украины, знаете, кто вывозит? Американские компании. Они собственники этого зерна в значительной части», – отметил глава государства.

При этом в беднейшие страны по программе ООН попала мизерная доля – 4,5% – вывезенного зерна, возмутился Путин. «На вчерашний день из украинских портов вышел 121 корабль. Из 120 кораблей только три было направлено в беднейшие страны по продовольственной программе ООН. Около 35, может быть, чуть больше процентов зерна, вывезенного с территории Украины, пошло в европейские страны», – сказал Путин.

С инициативой подарить развивающимся странам свои калийные удобрения Путин впервые выступил еще в начале сентября. В ходе оперативного совещания с членами Совбеза он назвал дискриминацией запрет поставок удобрений из России на рынки Азии, Африки и Латинской Америки через порты европейских стран. По словам президента, покупать российские удобрения пока могут только страны ЕС, а их поставка через порты европейских стран, например, в ту же Азию невозможна, сообщал ТАСС.

Бывший уполномоченный МИД по вопросам прав человека, сенатор Константин Долгов напоминает, что отечественная дипломатия всегда отстаивала принципиальные позиции по гуманитарной помощи нуждающимся.

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«И сегодня наша страна готова приложить все усилия, чтобы преодолеть оба кризиса на мировых рынках – как продовольственный, так и энергетический. Речь не идет о том мифическом украинском зерне, которое идет в руки так сказать «богатых и сытых» – на перепродажу. Из России исходят огромные потоки зерна, которые должны помочь избежать серьезного голода в странах «третьего мира», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.

«Но Запад не выполняет свою часть зерновой сделки. Это лишний раз показывает уровень договороспособности этих правительств. Нынешний продовольственный кризис в мире вообще можно назвать рукотворным, потому что он создан Западом. Это результат и чисто экономических ошибок западных правительств, и антироссийских санкций. Вот на таком фоне наш президент продолжает попытки снять все искусственно созданные препоны для поставок наших удобрений и нашего зерна», – уверен собеседник.

Решение о безвозмездной передаче сотен тысяч тонн российских удобрений, скопившихся в портах ЕС, Долгов назвал «важным гуманным жестом». «Я сомневаюсь, что этот жест оценят страны Запада, но, собственно, это делается не для них. Уверен, что его оценят страны, заинтересованные в получении наших удобрений», – подытожил сенатор.

Напомним, что 22 июля Россия и Украина (по отдельности) подписали соглашение с Турцией и ООН под гарантии Запада относительно процедуры вывоза украинского зерна. Россия тогда пошла навстречу своим партнерам – не европейским, конечно же, а африканским и ближневосточным. Параллельно была достигнута договоренность о том, что Запад не будет мешать экспорту российского продовольствия.

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