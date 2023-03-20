Депутат пояснил, почему Россия продлила зерновую сделку только на 60 дней

Первый вице-президент Союза машиностроителей, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, который принял участие в парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире», объяснил, что в России выращен неплохой урожай, поэтому чрезвычайно важно, чтобы в рамках зерновой сделки для России были открыты необходимые коридоры.

«К сожалению, этого не происходит. Вот почему в этот раз мы соглашаемся продлить «сделку» только на 60 дней. Если России не будет предоставлено беспрепятственно вывозить хлеб, если такой экспорт не будет обеспечен не только логистическими, но и страховыми услугами, то через два месяца может быть принято иное решение», – пояснил он газете ВЗГЛЯД.

По словам Гутенева, именно в таких условиях можно будет небольшой объем зерна – в качества жеста доброй воли – передать государствам, которые для нас уже сформировали очень благоприятный режим. «Мы ведь активно занимаемся на африканском континенте не только освоением сырьевых ресурсов – вместе с представителями этих стран, но и создаем там современные производства. Это для нас перспективные большие рынки», – добавил он.

«Подобный жест – очень адекватная «плата», это забота о стабильности в этих странах, поскольку наши интересы там – обширные, наши вложения в этих странах – уже существенные. Задача Вашингтона и Брюсселя сеять хаос, свергать там «неудобные» режимы, поэтому они в стабильности не заинтересованы», – сказал депутат.

Он заключил, что именно поэтому слова президента были встречены с одобрением не только представителями африканского континента, но и депутатами Госдумы, которые находились в зале.

Напомним, в случае непродления зерновой сделки Россия готова поставить Африке запланированный объем зерна бесплатно, заявил президент России Владимир Путин на конференции «Россия – Африка в многополярном мире».