Опрос: Путину доверяют более 80% россиян Путин поручил создать методику отбора лучших научно-технических проектов 21 апреля 2023, 16:57 Текст: Алексей Дегтярев

Правительству предстоит создать методологию финансирования крупных научно-технических проектов, имеющих важнейшее государственное значение, она должна предусматривать отбор лучших предложений. Методика должна предусматривать поэтапный отбор наилучших предложений и проведение независимой экспертизы для них на всех стадиях – от научных исследований до создания технологий и выпуска продукции. Поручение опубликовано на сайте Кремля. Также руководство страны должно представить предложения по созданию, определению финансирования комплексной программы развития биомедицинских технологий для решения задач по демографии, включая увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья и увеличение периода активной трудоспособности россиян. Срок исполнения поручения – до 15 октября 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Также глава государства поручил представить предложения по определению основных показателей, характеризующих достижение национальных целей в научно-технологическом развитии страны к 2030 году. Необходимо обеспечить применение института головных научных организаций (научных руководителей) для создания и развития крупных научных и научно-образовательных центров, при выпуске высокотехнологической и наукоемкой продукции судостроительной отрасли. Путин назвал цель своей поездки в зону СВО

Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Лично ездил в штабы в Херсонской области и ЛНР, чтобы не отрывать военных от дел надолго, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте», – цитирует ТАСС Путина.

Напомним, президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил ему о занятии группой обороны в соответствии с распоряжениями. Президент также заслушал доклады от командующего группировкой войск «Восток» Андрея Кузьменко и замкомандующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского. В ЛНР с докладом президента встречал замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин. Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему глава государства отправился в прифронтовые районы на фоне сообщений о готовящемся контрнаступлении ВСУ. Путин обратил внимание на обилие в новых регионах старых «Лад» и «Жигулей»

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Многие жители новых регионов России ездят на стареньких «Ладах» и «Жигулях», что говорит об их скромных доходах, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Я уже говорил о своей поездке и в Херсонскую область, и в Луганскую [народную республику]. На что обратил внимание. Я такого количества стареньких автомобилей – «Лад» и «Жигулей» давно уже не видел. О чем это говорит? Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные», – цитирует его ТАСС. Также Путин отметил, что новые регионы России выглядят очень чистыми и аккуратными. «Наверное, везде по-разному, но все-таки расстояния довольно большие мы проехали, – то, что я видел: все убрано, все аккуратно, чистенько. Это значит, что люди здесь проживают дисциплинированные, трудолюбивые. Но им, конечно, нужна реальная помощь», – подчеркнул он. Также Путин добавил, что, несмотря на скромные доходы людей, цены в новых регионах России иногда выше, «чем в том же Ростове-на-Дону». «Это очевидно, даже внешне это бросается в глаза – доходы-то скромные. А уровень, скажем, цен – даже выше, чем в Ростовской области. Этот дисбаланс, безусловно, я обращаю на это внимание и вице-премьера [Марата] Хуснуллина, и председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина, надо [убрать] – подумать, как, каким темпом», – указал он. Ранее Путин заявил, что необходимо в срочном порядке устранить заторы у пункта пропуска Гуково на административной границе с Луганской народной республикой. Новости СМИ2 Путин после поездки в ЛНР поручил устранить заторы транспорта у пункта пропуска Гуково

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо в срочном порядке устранить заторы у пункта пропуска Гуково на административной границе с Луганской народной республикой, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «Проезжал я КПП Гуково. Большое количество транспорта стоит. На дорогах нет, дороги более-менее свободные, а на пунктах пропуска, на КПП – большое количество техники», – цитирует президента ТАСС. По его словам, это в основном гражданские большегрузы, нужно обратить внимание и исправить ситуацию. Также глава государства упомянул вопрос цен в новых регионах и отметил, что обсудит это с членами правительства. «Мы еще об этом поговорим, о ценах на этих территориях и что нужно сделать, но это тоже проблема доставки грузов. Я посмотрел гуманитарные [грузы], чего только нет, чего только не везут», – заключил президент. Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край Путин предложил выпускнику первого потока «школы губернаторов» Котюкову возглавить Красноярский край

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин во время встречи по видеосвязи предложил замминистра финансов, выпускнику первого потока «школы губернаторов» Михаилу Котюкову занять пост врио губернатора Красноярского края. Котюков поблагодарил президента за поддержку и пообещал, что будет применять весь свой потенциал, все свои возможности для решения актуальных вопросов для жителей региона, передает РИА «Новости». Котюков родом из Красноярского края, в 2013-2018 годах он возглавлял Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), с 2018-го по 2020 год занимал должность министра науки и образования РФ, а после ухода в отставку правительства премьера Дмитрия Медведева перешел на работу в Минфин, передает ТАСС. Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров поздравил Котюкова с назначением. В своем Telegram-канале он пожелал новому врио губернатора «успехов в новой должности, оптимизма и новых проектов в интересах жителей». Котюков является выпускником первого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным он получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Новости СМИ2 Политолог Рудаков: Страны НАТО должны понимать неизбежность наказания за поддержку нацизма на Украине

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Россия по-прежнему вынуждена бороться с последователями Третьего рейха. Но сегодня это происходит на территории Украины, где под руководством США и ЕС нацизм вновь поднимает голову, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Напомним, 19 апреля отмечается День единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. «Преемственность традиций Третьего рейха стала идеологическим и культурный фоном для элит современной Украины. Это проявляется как на поверхностном уровне – символике, названиях военных соединений, позывных бойцов, так и на глубинном – в принятии нацистской идеологии», – сказал Александр Рудаков, эксперт российского Экспертного института социальных исследований. «Сейчас власти Украины, опираясь на поддержку стран НАТО, стремятся уничтожить русский язык, культуру и русских людей в ряде регионов. Гитлеровские войска также делали ставку на террор, геноцид и показное насилие. Отрицание морали стало визитной карточкой украинской власти. И события вокруг Киево-Печерской лавры – лишнее тому доказательство», – напомнил собеседник. «Россия же унаследовала высокие идеалы 1945 года и ценности победителей нацизма, противопоставленные деструктивным действиям противника. В ходе нынешней спецоперации наши военные фактически уничтожают идеологических наследников Третьего рейха. Поэтому целью спецоперации является полная денацификация Украины», – отметил он. «К слову, президент России Владимир Путин также указывал на важность признания геноцида мирного населения СССР. Сейчас это крайне актуально и как восстановление исторической справедливости, и как напоминание США и ЕС о недопустимости повторения чего-то подобного. Они должны понимать неизбежность наказания за поддержку нацизма на Украине», – резюмировал аналитик. Ранее политики и эксперты сообщили, что в судебной истории современной России состоялось 11 процессов о признании геноцидом действий нацистов и их пособников против мирных советских граждан. Напомним, 19 апреля 1943 года был издан указ Президиума Верховного совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». В этот день ежегодно по всей России проводится День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия проходят в школах, вузах, учреждениях науки и культуры. В прошлом году в них приняли участие более 6,5 млн человек, сообщает проект «Без срока давности». В марте Госдума единогласно приняла заявление о геноциде народов СССР Германией в 1941 – 1945 годах. В документе указывается, что в последние годы суды Санкт-Петербурга, Крыма и других центральных и южных российских регионов приняли решения, которые квалифицируют действия гитлеровцев и их пособников как геноцид советских национальных, этнических и расовых групп. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Историк: Украинские военные переняли у Третьего рейха идеологию и методы войны Историк Суржик: Европе и всему остальному миру важно напоминать о преступлениях нацизма

Фото: ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Мир должен признать геноцидом действия нацистов против граждан СССР. Это важно для понимания, с чем борется Россия в ходе спецоперации на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик. 19 апреля в России отмечается День памяти о геноциде советского народа нацистами. «Россия в ходе СВО борется с идейными наследниками именно тех нацистов, которым противостояли наши деды в ходе Великой Отечественной войны. В этом не может быть никаких сомнений. Подтверждения мы видим как в самих действиях ВСУ, так и в перенятой у СС символике украинских военных формирований – «Мертвая голова» и «Волчий крюк» и другие символы», – говорит Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства. «Это не может быть совпадением или частной инициативой в рядах украинских военных. Поддержка нацистской идеологии видна на самом верху. Даже предыдущий президент Петр Порошенко фотографировался с бойцами аэромобильных войск ВСУ, у одного из которых на одежде была нашивка с Totenkopf (тактическое соединение войск СС « Мертвая голова» - прим. ВЗГЛЯД). А сейчас таких случаев гораздо больше», – напомнил эксперт. «К сожалению, украинские военные переняли у Третьего рейха не только нашивки, но идеологию и методы войны. На это указывают этнические чистки, которые они устроили в Донбассе. Также, к памяти об СС отсылают и истязания наших военнопленных со стороны ВСУ. Они простреливают колени, вырезают символы на телах наших военных, издеваются над ними. Поэтому денацификация – очень конкретная и предметная цель СВО», – заметил он. «Гитлеровцы планировали оставить в живых не более 25% населения СССР – в зависимости от республик и областей. Остальных хотели или убить, или подвергнуть жестоким экспериментам», – пояснил историк. «Но у нынешнего поколения даже в России нет представления о тех событиях и о сущности нацизма. Поэтому признать деяния гитлеровцев и коллаборантов геноцидом советского народа – крайне важно», – подчеркнул эксперт. «Не менее важно об этом напоминать Европе и всему остальному миру. У них сильно распространены мифы о «белом и пушистом» Вермахте, который на самом деле тоже участвовал в истязаниях советских граждан», – добавил аналитик. Напомним, 19 апреля 1943 года был издан указ Президиума Верховного совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». В этот день ежегодно по всей России проводится День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия проходят в школах, вузах, учреждениях науки и культуры. В прошлом году в них приняли участие более 6,5 млн человек, сообщает проект «Без срока давности». В нынешнем году добровольцы провели всероссийский урок памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» и исторический квест «Последний трибунал». Например, в Тюменской области «Волонтеры Победы» рассказали десятиклассникам о концлагерях (Дахау – как самый первый лагерь, Освенцим – как самый известный «лагерь смерти» и Саласпилс – «фабрика крови»), про «эшелоны смерти», про то, что испытали люди, попавшие туда. В марте Госдума единогласно приняла заявление о геноциде народов СССР Германией в 1941 – 1945 годах. В документе указывается, что в последние годы суды Санкт-Петербурга, Крыма и других центральных и южных российских регионов приняли решения, которые квалифицируют действия гитлеровцев и их пособников как геноцид советских национальных, этнических и расовых групп. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Политолог: Псковский губернатор Ведерников с честью выдержал экзамен президента Политолог Линдигрин назвала главные достижения Псковской области под управлением губернатора Ведерникова

Фото: kremlin.ru

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Псковский губернатор Михаил Ведерников на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался о развитии социальной, медицинской и транспортной сфер. Итоги работы позволяют Ведерникову рассчитывать на успех на выборах, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Во вторник Путин провел встречу с Ведерниковым. «Конечно, такие встречи для губернатора – это своеобразный экзамен, завершение одного цикла и начало другого. И Ведерников с честью выдержал это испытание. Экономика Псковской области перестроилась и показывает рост по основным направлениям социально-экономического развития», – пояснила Наталья Линдигрин, гендиректор Института региональных проблем. «За последний год собственные доходы регионального бюджета увеличились почти на три млрд рублей. Такая динамика позволила Псковской области сократить до 70,6% госдолг, превышающий еще в 2017 году 100% собственных доходов», – напомнила она. «Регион уверенно развивается, можно отметить большую работу по обновлению социальной и коммунальной инфраструктуры. В сфере образования строятся, готовятся к строительству и реконструкции сразу девять образовательных учреждений. Проведен капремонт объектов на полтора млрд рублей. Принят пакет мер поддержки педагогов», – указала эксперт. «Помимо этого, псковским студентам-«целевикам» повысили стипендию. Подъемные молодым специалистам в течение первых трех лет работы удвоили до 100 тыс. рублей в год. Участникам программы «Земский учитель» дополнительно к федеральным выплатам предусмотрели и региональные – по 500 тыс. рублей. А преподаватели-наставники будут получать ежемесячную доплату 10 тыс. рублей», – отметила Линдигрин . «Напомню также, что регион закупил медоборудование на один млрд рублей, гарантировав жителям самые современные условия лечения и профилактики. Области удалось добиться положительных результатов и в кадровой политике. А ведь на протяжении многих лет дефицит медицинских работников здесь был одним из самых высоких по стране», – подчеркнула собеседница. «Отдельных слов заслуживает и решение транспортной проблемы. В 2017 году по маршруту «Псков – Санкт-Петербург – Псков» ходил единственный ежедневный поезд с пересадкой через Лугу, а время в пути превышало пять часов. Сейчас ежедневно ходит четыре пары современных, комфортных «Ласточек». А время в пути сократилось до 3,5 часов», – рассказала политолог. «Кроме того, в 2017 году в Псковской области не было ни одного авиарейса, аэропорту угрожало банкротство. Сейчас налажено регулярное авиасообщение по пяти направлениям: Москва, Сочи, Калининград, Минводы, Казань. В общем, я уверена, что жители области позитивно оценивают деятельность губернатора и окажут ему поддержку на выборах», – резюмировала Линдигрин. Во вторник президент России Владимир Путин в Ново-Огарево провел встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Глава региона рассказал про работу индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР). «Мы создали базу для роста экономики. У нас на 40% вырос турпоток. Решена проблема транспортной доступности региона, появились крупные проекты в сельском хозяйстве. Благодаря этому экономика перестроилась, и к осени прошлого года мы вышли на заданные показатели», – сказал губернатор.

По словам Ведерникова, в регионе выросла зарплата на 10%, нацпроекты были реализованы на 99%, а рост собственных доходов консолидированного бюджета позволил области выйти из состояния технического банкротства. В ходе встречи Путин одобрил намерение Ведерникова участвовать в сентябрьских выборах, посоветовав прежде всего обращаться за поддержкой к людям. «Команда у вас эффективная, вы ее уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха», – подчеркнул глава государства. Историки отметили параллели вхождения Крыма в состав России при Екатерине II и Путине Историк: Екатерина II и Путин принимали стратегические решения по вхождению Крыма в состав России

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Рафаэль Фахрутдинов

Присоединение Екатериной II Крыма было стратегическим решением, а также помогло спасти местное население от гнета вассалов зарубежных стран. Такая же ситуация создалась и перед возвращением полуострова в состав России в 2014 году, сказали газете ВЗГЛЯД историки Александр Макушин и Владимир Бобков. 19 апреля исполнилось 240 лет с момента присоединения Екатериной II Крыма к России. «Екатерина II отличалась стратегическим мышлением. Подтверждением этому является, среди прочего, присоединение Крыма, Тамани и Кубани к Российской империи. Тогда мы обеспечили свободную торговлю в интересах расширения российской экономики. Крым мог быть либо нашим, либо остаться за османами, которые закрыли бы нам выход к Черному морю», – пояснил член Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

«Кроме того, крымские ханы, которые были вассалами Османской империи, совершали набеги на территорию Приазовья и Причерноморья. Они грабили селения и уводили людей в рабство. Защита людей стала еще одной причиной, почему Екатерина II решилась на такой шаг. И все это напоминает ситуацию 2014 года, когда Крым вновь воссоединился с Россией», – добавил собеседник. «Кроме того, до вхождения в состав Российской империи на Крымском полуострове происходили жесткие междоусобицы – хан Шагин-Гирей враждовал со местной знатью. Помимо этого, он насаждал авторитарный стиль управления через массовые казни. Все это вынудило Россию принять полуостров в свой состав, и большая часть крымской аристократии поддержала это решение», – добавил эксперт. «Местное население с радостью приветствовало русских. Кроме того, на полуострове после вхождения в Российскую империю была ликвидирована работорговля. Также были освобождены от налогов все крымские порты. Регион начал активно развиваться: строились дороги, промышленные предприятия, винодельни. Россия принялась вливать существенные инвестиции в Крым в отличие от предыдущей власти. Заметьте, я говорю про XVIII век, но Украина к Крыму относилась точно так же», – подчеркнул собеседник. «Кроме того, Крым – одна из колыбелей русского православия. Князь Владимир Святославич принял крещение в Херсонесе в 988 году. Именно он крестил Русь. Поэтому нахождение Крыма в составе России – это единственно правильный вариант с исторической, идеологической и любой другой точки зрения. И при Владимире Путине была исправлена ошибка, сделанная Никитой Хрущевым, который своим волюнтаристским решением отдал Крымскую область УССР», – подчеркнул аналитик. Сакральное место «Крым – это сакральное место, душа России. Это не пустые, а глубокие и наполненные смыслом слова. Отсюда пошло православие, которое сформировало русскую цивилизацию. Здесь крестился равноапостольный князь Владимир. Крым – это важнейшее место силы русского народа», – считает зампредседателя Госсовета Крыма, кандидат исторических наук Владимир Бобков. По его словам, с исторической точки зрения Крым – это лакмусовая бумага величия русской государственности. «Россия, владея Крымом, оказывает важнейшее влияние на геополитический расклад сил не только в Черноморском бассейне, но и в целом в Восточной Европе», – напомнил историк. По его словам, для жителей Крыма желание быть частью России не было связано с поиском финансовых и каких-либо других перспектив. «Речь шла о душевном порыве в расчете на воссоединение со своей исторической родиной. Когда к этому начали добавляться инфраструктурные проекты, которые сегодня меняют облик полуострова, в том числе строительство федеральной трассы «Таврида», это лишь укрепило настроения крымчан», – указал он. «Для любых врагов России Крым всегда был крепким орешком не только в идеологическом, но и в военном контексте. Нацистам в 1941-1942 годах понадобилось 250 дней, чтобы расколоть этот орешек, тогда как в 1944 году полуостров был освобожден за месяц. Поэтому настроение у нас очевидное – мы осознанно пришли в состав России и мы гордимся тем, что сейчас являемся частью нашего общего государства», – подчеркнул собеседник. «Более того, воссоединение Крыма с Россией позволило обезопасить все черноморское побережье. Крым называют «авианосцем», форпостом, который контролирует все, что происходит в Черноморском бассейне. Именно поэтому провокации Запада связаны с разведывательной деятельностью возле крымских берегов», – пояснил спикер. «Крым – это главное доказательство того, за что Россия сегодня борется на Украине. Россия борется не за порабощение Украины, а за освобождение народа, живущего в стране, которая практически исчезает с политической карты мира. Я знаю десятки людей, которые в начале спецоперации, будучи идеологически обманутыми, заняли сторону националистов. Но когда в силу обстоятельств они оказывались на полуострове, то меняли свое мнение», – уверен Бобков. «Благодаря СВО и воссоединению России с Донбассом, Запорожской и Херсонской областями – у крымчан начал исчезать «островной менталитет», потому что появился сухопутный коридор, связывающий Крым с остальными регионами России. Азовское море стало внутренним морем России, и для нас это одно из важнейших достижений современности», – признался политик. krym.rusarchives.ru Напомним, 19 апреля 1783 года Екатерина II издала манифест о присоединении Крымского полуострова, Тамани и Кубани к Российской империи. Также в Крыму был проведен референдум. Князь Григорий Потемкин курировал распространение «присяжных листов», в которых было обозначено, что население такого-то населенного пункта присягает на верность России. Они скреплялись печатями и подписями. Эти листы, кстати, до сих пор хранятся в Российском государственном архиве, передает РИА «Новости». После того, как были собраны отклики от основной части населения Крыма о том, что они хотят перейти в состав Российской империи, то есть была собрана юридическая база, манифест Екатерины был обнародован. Документ был переведен также на татарский язык. В июне манифест был обнародовали в ходе торжественной присяги крымской знати, которую принимал Потемкин на вершине скалы Ак-Кая. А в декабре Россия и Турция подписали «Акт о присоединении к Российской империи Крыма, Тамани и Кубани». На присоединенной территории, включающей Крым и северное побережье Азовского моря, была образована Таврическая область. На полуострове были отменены внутренние торговые пошлины, что привело к развитию сельского хозяйства, промышленности и торговли, увеличению внутреннего торгового оборота и росту городов Карасубазара, Бахчисарая Феодосии, Гезлева (сейчас – Евпатория) и Ак-Мечети (сейчас – Симферополь). Еще одним шагом, облегчившим торговые связи, было восстановление монетного двора в Феодосии, где стала выпускаться таврическая монета. Местные жители освобождались от податей и начали получать ссуды на возведение жилых домов. Сама Екатерина называла Крым «драгоценнейшей жемчужиной» в своей короне. Весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. «С древнейших времен наши предки осваивали эту территорию. В X веке ее значительная часть просто вошла в состав Древнерусского государства. В 1853 – 1856 годах в результате нашествия иностранных полчищ на нашу страну, в 1941–1945 годах в результате нападения со гитлеровской Германии каждая пядь этой земли оказалась обильно полита кровью русского, российского, советского солдата. Конечно, это святая земля для нас, для России», – отмечал президент России Владимир Путин 18 марта 2021 года на праздничном мероприятии в «Лужниках» в рамках проведения Дней Крыма в Москве. Новости СМИ2 Котюков назначен врио губернатора Красноярского края Путин назначил Михаила Котюкова врио губернатора Красноярского края

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Котюкова врио губернатора Красноярского края. Путин подписал указы об отставке Александра Усса с поста губернатора Красноярского края и назначении исполняющим обязанности главы региона Михаила Котюкова, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля. Ранее Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край. Котюков родом из Красноярского края, в 2013-2018 годах он возглавлял Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), с 2018-го по 2020 год занимал должность министра науки и образования РФ, а после ухода в отставку правительства премьера Дмитрия Медведева перешел на работу в Минфин. Котюков является выпускником первого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Напомним, губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным он получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Политолог: Визиты Путина в новые регионы добавляют людям уверенности Политолог Журавлев: Путин оперативно вносит коррективы в работу программы развития новых регионов

Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«На совещании президент тематически связал систему энергообеспечения страны, экономику, качество жизни людей и безопасность. Все эти вещи по определению взаимозависимы, а в условиях СВО – тем более», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. В среду Путин обсудил с правительством ситуацию в электросетевом комплексе и вопросы развития новых регионов. «Приоритет безопасности энергетической инфраструктуры очевиден, взрывы и дестабилизация там – это мечта ВСУ, поэтому важна противодиверсионная работа. Кроме того, энергетика – это вопрос не только комфорта жителей, но и фактор развития экономики. И вообще: если горит свет и бомбы не падают, значит люди чувствуют себя увереннее», – заявил Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Также уверенности людям добавляют визиты президента в новые регионы России. К тому же, Путин лично видит все проблемы и оперативно вносит коррективы в работу программы развития новых регионов. Так и произошло в ходе визита в Херсонскую область и ЛНР», – отметил эксперт. «Например, он увидел, что на КПП «Гуково» [на административной границе ЛНР] скопилось множество машин и поручил расширить пункт пропуска, увеличить количество досмотровых комплексов и расширить штатную численность персонала. Путин подходит к реализации программ правительства в новых регионах не формально, а шире – непосредственно держа все на контроле», – подчеркнул собеседник. Напомним, в среду президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства по программе повышения надежности электросетевого комплекса и затронул вопросы развития новых регионов. «Правительство завершает подготовку программы развития новых регионов, где должна указываться прямая ответственность федеральных министров и вице-премьеров за конечный результат. Результатом будет изменение ситуации к лучшему и настроения людей, оценка жителями новых территорий того, что делается местными властями и правительством», – сказал Путин. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что программа полностью согласована. «Это объемный документ, более трехсот мероприятий, тысяча объектов будет отремонтирована и построена», – указал он. Что касается КПП «Гуково», то Хуснуллин указал, что пропускная способность части пунктов была увеличена в шесть-восемь раз. Но согласился, что сделанного недостаточно, поскольку там идет «гигантский поток», и обязался выполнить поручения Путина. В ответ президент заявил: «Я не знаю, как там на других пунктах пропуска, в других местах – я там просто не проезжал. Здесь проехал, посмотрел. Не знаю, где вы там в шесть раз увеличили, что же там было-то? Ничего там от большого увеличения не очень заметил». Ранее Путин посетил штабы группировки российских войск на Херсонском направлении и в ЛНР, по дороге лично ознакомившись с обстановкой в этих новых российских регионах.

Новости СМИ2 Путин: Правительство завершает подготовку программы развития новых регионов 19 апреля 2023, 17:45 Текст: Ольга Иванова

Правительство заканчивает разработку программы развития новых субъектов страны, заявил президент России Владимир Путин на заседании с членами кабмина. «Правительство, как известно, завершает подготовку программы развития новых регионов», – цитирует его ТАСС. При этом он подчеркнул, что «в такой программе должна быть зафиксирована, конечно, прямая ответственность федеральных министров и вице-премьеров за конечный результат». Также он добавил, что местные руководители в новых регионах не могут решать скопившиеся там за многие годы проблемы без поддержки федерального центра. По его словам, эти проблемы «еще и усугубились в связи с сегодняшними событиями и событиями последних восьми лет». Стал известен формат участия Путина в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую» Эрдоган сообщил об участии Путина в церемонии загрузки ядерного топлива на турецкую АЭС «Аккую» в режиме видеоконференции 19 апреля 2023, 01:21 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую» 27 апреля в режиме видеоконференции, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Эрдоган выразил надежду, что церемония состоится и «АЭС получит ядерный статус». По его словам, «уважаемый господин Путин подключится к церемонии в режиме видеоконференции», передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber. В проектной компании «Аккую Нуклеар» пояснили, что топливо завезут на площадку сооружения АЭС и загрузят в хранилище. Когда топливо будет завезено на АЭС, «Аккую» получит статус ядерного объекта, а Турция станет государством с атомной энергетикой. Напомним, Эрдоган заверил, что не даст втянуть Турцию в войну против России. Президент Турции раскритиковал планы оппозиции пересмотреть проект возводимой с Россией АЭС, на которой в течение пяти лет планируется запустить еще три энергоблока. Новости СМИ2 В Кремле не назвали точную дату прямой линии Путина В Кремле заявили, что точная дата прямой линии Путина пока не определена 18 апреля 2023, 20:14 Текст: Ольга Иванова

Дата проведения прямой линии президента России Владимира Путина с россиянами пока не определена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом он рассказал ТАСС в ответ на вопрос, может ли он подтвердить, намечено ли такое мероприятие на июнь. Ранее сообщалось, что в Кремле ожидают, что прямая линия с президентом Владимиром Путиным в 2023 году состоится, но точных сроков ее проведения пока нет. Телеграм-канал Baza сообщал, что прямая линия с президентом может состояться 8 июня. Прямая линия - традиционный формат общения президента с россиянами, когда он несколько часов отвечает на вопросы в прямом эфире. Путин заявил, что ждет заявку от Камчатки на помощь из-за извержения вулкана 19 апреля 2023, 19:02 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин ждет от губернатора Камчатского края Владимира Солодова заявку о федеральной помощи региону из-за извержения вулкана Шивелуч, об этом он сообщил на совещании с членами правительства. «Предложения свои оформите соответствующим образом, если такая помощь будет нужна. Заранее, своевременно сделайте это», – цитирует его ТАСС. По словам Солодова, он планирует обратиться в правительство для помощи. По его словам, большой объем пепла остается на земле, поэтому необходимо решать вопросы, связанные с дополнительным диспансерным наблюдением групп риска. «Институт пульмонологии буду просить привлечь – и детским оздоровлением, потребуют содействия со стороны правительства РФ», – сказал он. Путин обратил внимание на сообщение Солодова о том, что местные школьники временно переведены на дистанционное обучение. «Если дети в школу не ходят, то значит все-таки угроза здоровью, наверное, есть», – предположил президент и поинтересовался тем, как оценивает ситуацию вице-премьер Татьяна Голикова. Она заверила, что за ситуацией следят, если необходима будет помощь, она будет оказана. Руководитель края пояснил, что школьников «превентивно на неделю перевели на дистанционный формат», также все домовладения обходят врачи. «Вот это правильно очень. Медики пусть понаблюдают повнимательнее за людьми, наверняка есть люди с какими-то хроническими заболеваниями, на них нужно обратить особое внимание», – посоветовал глава государства. Напомним, извергающийся 11 апреля вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил стену пепла высотой около 12 км. Новости СМИ2 Путин объяснил необходимость избирательного подхода к повышению тарифов ЖКХ Путин объяснил необходимость избирательно работать в ходе повышения тарифов ЖКХ 20 апреля 2023, 17:18 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо более избирательно работать в ходе повышения тарифов за коммунальные услуги, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Глава государства согласился с тезисом вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что некоторые муниципальные власти не хотят поднимать вовремя тарифы за коммуналку, передает ТАСС. «Да, не хотят они поднимать тарифы, потому что в целом поднятие тарифов и цен – неблагодарное дело, тем более если впереди еще какие-то внутриполитические события, в том числе выборного характера», – сказал президент. Он отметил, что на фоне снижения уровня зарплат и реальных располагаемых доходов населения поднятие тарифов – «совсем неблагодарное дело». Необходимо «работать более избирательно, а именно поддерживать тех людей, которые особо нуждаются в такой поддержке со стороны муниципалитетов, регионов и государства в целом», подчеркнул Путин. Руководство страны должно понимать уровень благосостояния, в России пытаются совершенствовать законы, чтобы все «функционировало эффективнее», и чтобы эти механизмы были более эффективными, окончательным результатом является повышение благосостояния народа, сказал глава государства. «Выстраивание соответствующих взаимоотношений между различными уровнями управления – муниципальным, региональным, федеральным – тоже направлено именно на это. <…> Это процесс, который в принципе является бесконечным, потому что жизнь развивается, а в соответствии с теми требованиями, которые жизнь предъявляет на данном этапе развития, нужно подстраивать и наши инструменты, которые мы используем для решения основных задач», – добавил он. Путин поздравил участников заседания с наступающим 21 апреля Днем местного самоуправления, и поблагодарил их за вклад в развитие страны. Отдельно президент поздравил главу Волгограда Владимира Марченко с 54-летием.