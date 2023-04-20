Глава Минюста Италии Нордио сообщил о роли США при задержании Усса

Сын красноярского губернатора Александра Усса Артем попался в Италии после сообщения из США, заявил итальянский министр юстиции Карло Нордио.

Министерство внутренних дел США 16 октября 2022 года сообщило таможенным службам Италии, что Усс мог быть в аэропорту Мальпенса, откуда планировал направиться в Стамбул, заявил Нордио, передает ТАСС.

При этом США заявили, что подозреваемый якобы представляет опасность, 15 октября американский минюст предъявил ему обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

Нордио отметил, что власти страны изучают возможность заморозки активов Артема Усса.

Сам Артем Усс утверждал, что якобы был вынужден совершить побег в Италии, так как правосудие в этой стране ангажировано. Его отец и глава Красноярского края подтверждал нахождение бизнесмена России.

Между тем Артем Усс значится в базе данных розыска МВД России по статье Уголовного кодекса России.