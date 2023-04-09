Красноярский губернатор Усс поблагодарил всех, кто помог его сыну вернуться в Россию

Красноярский губернатор Александр Усс подтвердил, что его сын Артем, который сбежал из-под домашнего ареста в Италии, находится в России. Он поблагодарил всех причастных к возвращению сына на родину.

Губернатор опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале.

По его словам, путь его сына в Россию был очень непростым. Глава региона не стал комментировать, как именно Артем Усс попал из Италии в Россию, отметив, что его сын – непубличная личность и сам решит, рассказывать ли о своем путешествии, передает Газета.Ru.

Слова благодарности он высказал всем, «кто поддерживал, болел, и не только за нас, но и за Красноярск, за Сибирь, да и за Россию». При этом Александр Усс отметил, что за рубежом есть «немало порядочных и искренних людей», которые готовы помочь России. Отдельно глава Красноярского края поблагодарил президента РФ Владимира Путина, которого назвал человеком «с большим и открытым сердцем», пишет «Коммерсант».

Во вторник сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс сообщил, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за ангажированности местного правосудия.

Напомним, суд в Милане принял положительное решение по вопросу об экстрадиции в США российского предпринимателя Артема Усса, задержанного в Италии по международному ордеру. В США ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.