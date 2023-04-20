Командующий суданским спецназом опроверг вмешательство в конфликт внутри страны

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана не вмешиваются в происходящее в стране и не пользуются поддержкой внешних сил, заявил командующий спецназом Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти).

Сообщения СМИ о вмешательстве спецназа в происходящие в стране события не соответствуют действительности, это ложь, спецназ не вмешивается в конфликт, заявил Дагало, передает ТАСС.

Дагало в интервью Al Jazeera заявил, что спецназ после нападения командующего армии Абдель Фаттаха аль-Бурхана потеряли свыше 60 человек убитыми.

В начале недели в столице Судана Хартуме продолжились бои между армией страны и спецназом. Бои начались 15 апреля из-за разногласий по вопросу интеграции спецназа Судана в состав вооруженных сил страны.

Врачи Судана сообщали о 30 погибших и 245 пострадавших на 18 апреля.

Дипломатический источник заявлял, что Москва следит за обстановкой в стране.