В столице Судана возобновились боестолкновения между армией и спецназом

СМИ: В столице Судана Хартуме возобновились боестолкновения между армией и спецназом

Боевые столкновения между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования (спецназа) возобновились в столице Судана Хартуме, сообщил телеканал «Аль-Хадас».

Телеканал сообщает, что армия наносит удары с воздуха по позициям спецназа в районе Кафури в прилегающем к столице Северном Хартуме. Также над столицей замечены военные самолеты. Спецназ в ответ использует средства ПВО, передает ТАСС.

Боевые действия вспыхнули в субботу на фоне разногласий по поводу интеграции СБР в состав вооруженных сил. В результате боев армии и спецназа в Судане погибли 180 человек. Как заявил телеканалу «Аль-Арабия» официальный представитель ВС Судана, несколько дней потребуется суданской армии, чтобы полностью разгромить силы быстрого реагирования (спецназ) во всех мятежных штатах.

Напомним, ранее в воскресенье Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана выступили с утверждением, что их позиции в Порт-Судане на побережье Красного моря подверглись удару иностранных самолетов.