Армия Судана пообещала разгромить спецназ за несколько дней

Армии Судана: Потребуется несколько дней, чтобы разгромить силы спецназа

Несколько дней потребуется суданской армии, чтобы полностью разгромить силы быстрого реагирования (спецназ) во всех штатах, заявил в комментарии телеканалу «Аль-Арабия» официальный представитель ВС Судана.

По его словам, чтобы разгромить силы быстрого реагирования во всех штатах, может понадобиться несколько дней, передает ТАСС.

Напомним, боевые действия вспыхнули в субботу на фоне разногласий по поводу интеграции СБР в состав вооруженных сил. Глава переходного Суверенного совета Судана, главком вооруженных сил страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании Сил быстрого реагирования. Командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло (Хамидти) заявил, что не пойдет на переговоры с армией, пока та не отступит. В результате боев армии и спецназа в Судане погибли 56 человек.

Напомним, ранее в воскресенье Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана выступили с утверждением, что их позиции в Порт-Судане на побережье Красного моря подверглись удару иностранных самолетов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что столкновения в Судане имеют отношение к интересам России.