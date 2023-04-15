Главком вооруженных сил Судана приказал расформировать СБР

Глава переходного Суверенного совета Судана Бурхан издал указ о расформировании СБР

Глава переходного Суверенного совета Судана, главком вооруженных сил страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании Сил быстрого реагирования. Командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло (Хамидти) заявил, что не пойдет на переговоры с армией, пока та не отступит.

Об указе расформировать СБР сообщила Служба общей безопасности Судана, передает РИА «Новости».

Хамидти заявил, что не будет «никакого диалога до отступления суданской армии». Он поблагодарил тех, кто пытается урегулировать конфликт, но заявил, что СБР намерены «сражаться и не отступят с позиций». При этом Хамидти заверил в приверженности «рамочному соглашению» между военными и гражданскими в Судане. Он сообщил, что СБР взяли под контроль аэропорт административного центра штата Западный Дарфур, передает ТАСС со ссылкой на каналы Al Arabiya и Sky News Arabia.

Напомним, в суданской столице Хартум произошли боестолкновения между Силами быстрого реагирования и регулярной армией, бои перекинулись и на другие регионы страны. Армия Судана отказалась идти на переговоры с СБР.

В 2019 году армия и СБР участвовали в военном перевороте. Через два года произошел еще один госпереворот. Страной управляет Суверенный совет. Его возглавляет Бурхан, Дагло – его заместитель.

В апреле перенесли подписание соглашения между советом и гражданскими организациями о переходной гражданской власти. Причиной переноса стала необходимость согласовать интеграцию СБР в состав вооруженных сил. Между армией и СБР остаются разногласия по поводу будущей структуры.