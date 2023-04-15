Армия Судана отказалась идти на переговоры с СБР

Al-Arabiya: Армия Судана отвергла переговоры с СБР до прекращения огня

Командование суданской армии отказалась вести какие-либо переговоры или договоренности с силами быстрого реагирования до прекращения созданных и творимых ими «беззаконий», сообщает телеканал Al-Arabiya.

Телеканал со ссылкой на генштаб армии заявил, что никаких договоренностей с силами быстрого реагирования не будет, они должны прекратить беззакония, передает РИА «Новости».

В настоящий момент бои между военными силами СБР перекинулись и на несколько суданских регионов.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений в аэропорту суданской столицы Хартума и в городе Эль-Обейд погибли три человека, пострадали девять жителей страны.

В МИД России призвали стороны конфликта в Судане к прекращению огня.

До этого в субботу силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили о взятии под контроль Дворца Республики (президентского дворца) и аэропорта Хартума, однако позднее армия Судана опровергла эти сообщения.

Армия Судана сообщила, что ее истребители наносят удары по лагерям Тайба и Соба, которые принадлежат СБР. Между тем, американский посол в Судане Джон Годфри сообщил, что спрятался в укрытии.

Российские дипломаты сообщили, что находятся в безопасности.

Напомним, в субботу Силы быстрого реагирования Судана сообщили, что были застигнуты врасплох крупной группировкой вооруженных сил, вошедшей в штаб сил в военном лагере Соба в Хартуме.