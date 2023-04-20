Читателей Newsweek разозлил призыв украинского дипломата «умолять» Киев

Читатели Newsweek возмутились призывом посла Украины Пристайко к НАТО «умолять» Киев

Читатели американского журнала Newsweek гневно отреагировали на призыв украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко к Североатлантическому альянсу «умолять» Киев присоединиться к НАТО.

Так, один из читателей Newsweek заявил, что президент США Джо Байден своей политикой по поддержке Киева открыл ящик Пандоры. В результате, по его мнению, счастливый конец не ждет ни Украину, ни США, передает РИА «Новости».

Другой читатель уверен, что никто в Европе на самом деле не хочет вступления Украины в НАТО, потому-то они и «тянут» с поставками вооружений ВСУ.

Европа и Украина заслуживают друг друга, считает еще один комментатор. Он призвал оставить США в стороне от «последней европейской катастрофы на Украине».

Один из пользователей со своей стороны предрек Украине судьбу Ливии, напомнив, как НАТО уничтожило это страну, а затем ушло «как ни в чем не бывало».

«Мы должны умолять кучку коррумпированных олигархов и нацистов вступить в НАТО?» – задался вопросом читатель.

Напомним, в прошлом году Украина подала заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. При этом заявку Киева НАТО собирается рассматривать только после окончания боевых действий на Украине.