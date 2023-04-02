Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии

Президент России Владимир Путин направил участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии поздравление, он отметил, что благодаря общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграции на евразийском пространстве, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! От души поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси – праздником, который символизирует нерушимые узы братской дружбы, культурные, духовные и нравственные ценности, объединяющие россиян и белорусов. Благодаря нашим общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что к настоящему времени удалось в полной мере обеспечить равенство прав граждан России и Белоруссии в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы. По его словам, планомерно реализуются согласованные программы экономического и научно-технического развития, расширяется межпарламентское взаимодействие и кооперация по линии регионов и городов.

«Важно, что в нынешних непростых условиях мы обеспечиваем надежную безопасность и укрепление оборонного потенциала Союзного государства, эффективно координируем действия на международной арене. Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности и преграды и продолжим работу по наращиванию союзнических связей между Россией и Беларусью», – говорится в его телеграмме.

Также президент пожелал участникам торжественных собраний успехов и всего самого доброго.

Ранее Путин направил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что несмотря на санкционное давление Россия и Белоруссия эффективно координируют усилия на международной арене.