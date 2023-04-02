Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Путин направил Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин направил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что несмотря на санкционное давление Россия и Белоруссия эффективно координируют усилия на международной арене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые тёплые поздравления по случаю Дня единения народов России и Беларуси... Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета», – передает РИА «Новости» текст поздравления.

Также российский лидер отметил, что Россия и Белоруссия планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество, энергично совершенствуя механизмы Союзного государства. Путин заявил, что уверен в дальнейшем наращивании союзнических связей братских народов.

Также президент пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а гражданам Белоруссии – счастья и процветания.