В Польше заявили о готовности теснее сотрудничать с НАТО в ядерном сдерживании

Польша готова к более тесному сотрудничеству в рамках действий НАТО по ядерному сдерживанию, заявил глава Бюро по национальной безопасности Польши Яцек Севера агентству DPA.

Он также уточнил, что это не включает размещение ядерного оружия на территории Польши, передает РИА «Новости».

Ранее глава минобороны республики Яна Чернохова заявила, что размещать ядерное оружие в Чехии не предполагается.

Напомним, на данный момент члены НАТО в Европе размещают до 150 единиц американского тактического ядерного оружия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Президент России Владимир Путин сообщал, что Москва не станет передавать Минску российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.