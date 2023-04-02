В Чехии заявили, что размещение ядерного оружия в стране не предполагается

Размещать ядерное оружие в Чехии не предполагается, заявила глава минобороны республики Яна Чернохова, комментируя заявление президента России Владимира Путина о возможном размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Чешское ТВ сообщило, что, по словам Черноховой, ни в коем случае не предполагается, что ядерное оружие будет размещено в стране, передает РИА «Новости».

Чернохова считает, что «последствия применения тактического ядерного оружия на Украине для Чехии означали бы нулевой риск».

«Если бы такое произошло, граждане Чехии не подверглись бы никакой опасности», – сказала она.

Напомним, на данный момент члены НАТО в Европе размещают до 150 единиц американского тактического ядерного оружия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова обеспечивать свой суверенитет и независимость в том числе и ядерным арсеналом.