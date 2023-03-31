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Небензя назвал количество ядерных зарядов США в Европе
Небензя заявил о нахождении в Европе около 150 ядерных зарядов из США
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На данный момент члены НАТО в Европе размещают до 150 единиц американского тактического ядерного оружия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
В рамках сотрудничества НАТО с ЕС, по различным оценкам, может быть размещено порядка 100–150 американских тактических ядерных зарядов, заявил Небензя на заседании Совбеза ООН, передает ТАСС.
Модернизация и самих запасов, и их носителей только набирает обороты, подчеркнул он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова обеспечивать свой суверенитет и независимость в том числе и ядерным арсеналом.
Посол заявил о переходе Венгрии в статус недружественной России стране
Посол Станиславов: Венгрия отнесена к недружественным России странам, но каналы для диалога остаются открытыми
Присоединившаяся к антироссийским санкциям Венгрия отнесена к недружественным странам, однако каналы для диалога остаются открытыми, заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
По его словам, Будапешт занял прагматичную позицию, прежде всего, защищая интересы собственного народа, однако факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять, она отнесена к категории стран, в адрес которых могут применяться ответные меры России, передает РИА «Новости».
При этом Станиславов отметил, что введенные коллективным Западом санкции оказывают все более негативное влияние на взаимодействие России и Венгрии во всех сферах – на экономику, политику, культуру, человеческие контакты.
«Мы остаемся оптимистами и даже на этом фоне продолжаем стремиться к конструктивному взаимодействию с Венгрией и держать каналы диалога открытыми ради сохранения накопленного за прошедшие годы багажа позитивных наработок», – заключил посол.
Тем временем США позиционируют себя не как дружественного союзника Венгрии, администрация Джо Байдена считает Будапешт оппонентом.
Захарова дала Боррелю совет после заявлений о Гершковиче
Захарова призвала Борреля подтвердить слова о Гершковиче и вступиться за Ассанжа и Касема
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по поводу ареста в Екатеринбурге корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Боррель, слова которого Захарова приводит в своем Telegram-канале, заявил, что ЕС осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Гершковича. Он подчеркивал, что журналисты «должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты».
Захарова со своей стороны призвала Борреля доказать собственные слова «хотя бы словами» и вступиться за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. «Для приличия (зачеркнуто – прим. ВЗГЛЯД) баланса», – написала она.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
В Румынии рассказали о способе объединения с Молдавией
МИД Румынии: Бухарест хочет объединения с Молдавией внутри ЕС
Бухарест хочет, чтобы Молдавия получила статус члена Евросоюза как независимое государство, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.
По словам министра, Румыния поддерживает объединение с Молдавией в составе Евросоюза, когда она станет членом ЕС как независимое государство, передает РИА «Новости».
Он отметил важность оказания поддержки Молдавии со стороны европейских государств в укреплении ее обороноспособности, несмотря на то, что страна является нейтральным государством.
Ранее заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО усилит военную поддержку Молдавии, продолжая соблюдать ее нейтралитет.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, к каким последствиям приведет переход в Молдавии на румынский язык и почему внутри республики все чаще говорят об объединении с Румынией.
Политолог: ЕС ищет хитрые решения для отправки войск на Украину
Политолог Трухачев: Европейские войска на Украине станут законной целью ВС России
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Венгерский премьер Виктор Орбан сильно смягчает формулировки, когда говорит о возможной отправке на Украину миротворческого контингента ЕС, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее глава правительства Венгрии заявил о готовности европейских лидеров обсуждать отправку войск на Украину.
«С большой долей вероятности можно ожидать от Евросоюза принятия решения об отправке на Украину своих военных. Если это произойдет, то речь будет идти вовсе не о миротворческом контингенте, поскольку на него санкцию должна давать ООН», – сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, очевидно, что европейские подразделения могли бы отправиться принимать непосредственное участие в военных действиях, чтобы восполнить кадровый голод в ВСУ. При этом отправлять, скорее всего, будут не регулярную армию, а какой-то сводный отряд по типу французского иностранного легиона или иностранной ЧВК», – добавил он.
«Евросоюз все-таки боится вступать в прямую войну с Россией, поэтому чиновники будут искать хитрые решения, чтобы не спровоцировать эскалацию. В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан, как руководитель государства, входящего в ЕС, смягчил формулировки и сказал именно про миротворцев», – отметил собеседник.
«Если европейские военные, как бы они не назывались и под какой легендой бы не отправлялись на Украину, действительно будут принимать участие в боевых действиях, у России не останется другого выхода, кроме как уничтожить их. Однако я не стал бы расценивать это как прямое столкновение Москвы и Брюсселя, поскольку события будут происходить не на территории стран, входящих в объединение», – уверен он.
«Само же решение, скорее всего, будет согласовываться с руководством НАТО. Однако в вопросе отправки военного контингента на Украину, нас не сильно будет беспокоить согласовано ли оно с альянсом или является самодеятельностью ЕС. Россия будет уничтожать все, что является законной военной целью», – заключил Трухачев.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth сказал, что ситуация приблизилась к тому, что в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым станет обсуждение вопроса о том, стоит ли странам – членам Европейского союза послать на Украину войска в какой-либо – возможно, миротворческой – форме.
Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о том, можно ли поставлять Украине летальное оружие. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет», – подчеркнул он, добавив, что западные страны колебались, а теперь это не является вопросом. Сейчас, по его словам, дискутируют о том, «только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска».
Обозреватель польской газеты NDP Ханна Крамер пишет, что ввод войск НАТО на Украину приведет к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира. По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставки оружия.
Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в происходящее на Украине напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».
Ранее президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
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Орбан заявил о готовности европейских лидеров обсуждать отправку войск на Украину
Орбан: Европейские лидеры близки к обсуждению отправки войск на Украину
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Европейские страны близки к тому, чтобы начать обсуждать отправку войск на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан в эфире радио Kossuth сказал, что ситуация приблизилась к тому, что в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым станет обсуждение вопроса о том, стоит ли странам – членам Европейского союза послать на Украину войска в какой-либо – возможно, миротворческой – форме.
«Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», – приводит его слова РИА «Новости».
Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о том, можно ли поставлять Украине летальное оружие. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет», – подчеркнул он, добавив, что западные страны колебались, а теперь это не является вопросом.
Сейчас, по его словам, дискутируют о том, «только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска».
Ранее президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
В Польше предрекли ужасные последствия ввода войск НАТО на Украину
NDP: Европа утонет в крови, если НАТО вмешается в украинский конфликт
Ввод войск НАТО на Украину приведет всю Европу к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира, пишет обозреватель NDP Ханна Крамер.
По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставка оружия, передает РИА «Новости».
Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в конфликт напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».
«В последние десятилетия обитатели Белого дома стремились построить однополярный мир, свергая неугодные им правительства и заменяя их марионетками», – подчеркнула Крамер.
Так, журналистка заметила, что Вашингтон не может себе позволить проиграть этот конфликт, так как это ознаменовало бы конец американской глобальной диктатуры.
«Если мы сейчас не остановим американский Рейх, они начнут новые войны по всему миру и утопят Европу в крови ее собственных граждан!» – заключила обозреватель.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны близки к тому, чтобы начать обсуждать отправку войск на Украину.
Напомним, президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
В Совфеде предостерегли Финляндию от размещения натовских вооружений
Сенатор Долгов: Любое размещение вооружений НАТО может стать поводом для того, чтобы взять финнов «на мушку»
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Политика нейтралитета долгое время способствовала материальному благополучию Финлядии. Вхождение в Североатлантический альянс подрывает безопасность страны и делает ее законной целью для ВС РФ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Долгов. Ранее парламент Турции одобрил вступление Финляндии в НАТО.
«Россия однозначно считает, что присоединение Финляндии к НАТО – ошибочное решение. Правящим верхам государства необходимо вспомнить две простые вещи. Первая – Хельсинки сумели достигнуть столь высокого уровня жизни исключительно благодаря политике нейтралитета и позитивному взаимодействию с СССР и затем с РФ», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Сейчас, согласно опросам, большинство жителей Финляндии поддерживают намерение правительства стать членами альянса. Однако этот идеологический туман быстро рассеется. Государству придется тратиться на оборону по стандартам НАТО, а пересмотр отношений с Россией нанесет большой ущерб экономике. Выгоду получат лишь элиты, которые достаточно плотно взаимодействуют со Штатами и полностью отказались от выстраивания самостоятельного дипломатического курса», – подчеркивает собеседник.
«Второе – присоединение Финляндии к альянсу создает для России дополнительные риски в сфере безопасности. Хельсинки необходимо помнить, что Москва будет пристально следить за развитием ситуации: любое размещение вооружений НАТО, тем более ядерных, может стать поводом для того, чтобы взять финнов «на мушку», – акцентирует парламентарий.
«Мы не планируем усугублять ситуацию, но в случае агрессивных действий противника, будем вынуждены принимать адекватные меры. У нас уже имеются соответствующие планы по размещению сил и средств в приграничных с Финляндией районах. Если появится прямая угроза для РФ, сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность страны», – заключил Долгов.
Ранее парламент Турции поддержал проект закона о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Инициатива была одобрена единогласно. До этого Анкара оставалась последним членом альянса, не давшим согласие на вхождение Хельсинки в состав организации.
Президент Финляндии Саули Ниинисте в Twitter (соцсеть заблокирована в России) поблагодарил всех членов НАТО «за доверие и поддержку». Он заверил, что Хельсинки станут «сильным и способным союзником». По его словам, страна готова вступить в альянс и ждет, когда сможет приветствовать в организации Швецию, «которая присоединится, как можно скорее».
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в Twitter (соцсеть заблокирована в России) также заявила, что Хельсинки «сейчас и в будущем поддерживают Швецию» и приветствуют заявку страны на членство в альянсе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также одобрил «голосование парламента Турции, которое завершает процесс ратификации присоединения Финляндии».
Напомним, в понедельник вступление Финляндии в Североатлантический альянс одобрило Государственное собрание Венгрии. Ранее в Стокгольме признали, что Финляндия станет членом НАТО раньше Швеции. Отметим, оба государства, несмотря на предупреждения со стороны России, 18 мая подали заявки на вступление в альянс. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что потенциальное вхождение Хельсинки в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала.
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Глава эстонского МИД предложил отменить Основополагающий акт Россия – НАТО
Необходимо отменить Основополагающий акт Россия – НАТО, заявил глава эстонского министерства иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Основополагающий акт нужно отменить, поскольку говорить о «каком-либо сотрудничестве» с Россией не приходится, сказал Рейнсалу в ходе встречи глав МИД «Бухарестской девятки», передают «Известия».
Летом постпред США при НАТО Джулиан Смит заявлял, что, по мнению военного блока, Москва своими действиями в отношении Киева нарушает Основополагающий акт.
Основополагающий акт Россия – НАТО подписали в 1997 году в Париже. В нем установлены основные принципы взаимодействия сторон.
Эксперт: Украина хочет раскрутить на деньги западные энергетические компании
Эксперт Юшков спрогнозировал ответ западных энергетических компаний на требования Киева поделиться сверхприбылями
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Украинские политики оголтело пытаются выпросить деньги у всех вокруг, поэтому выдвигают запредельные и нерелевантные требования к международным корпорациям, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее в Минэнерго Украины заявили, что крупные западные энергетические компании должны поделиться сверхприбылью из-за мирового роста цен на ресурсы.
«Украина постоянно пытается из всех вытрясти деньги. Поэтому, как только появляются данные о том, сколько западные компании смогли заработать на перепродаже энергоносителей, офис Зеленского спешит выставить счет», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Фактически Минэнерго заявляет – раз вы энергетические компании и смогли заработать, то дайте нам денег на нашу энергетику. В качестве аргументации, разумеется, используется тезис о том, что скачок мировых цен произошел из-за военных действий. Но это не так. Кризис начался еще в середине 2021 года из-за попыток быстрой декарбонизации энергетического сектора на Западе», – отметил он.
«Кроме того, европейцы и американцы сейчас попадают в яму, вырытую своими же руками. Они долго подогревали настроения о том, что во всем виновата Россия, в том числе в удорожании газа и других ресурсов. А теперь Украина поворачивает ситуацию в свою сторону, говоря, что хуже всего приходится бедным и несчастным украинцам», – добавляет собеседник.
«В целом, тактика поведения украинских политиков не меняется много лет. Для Украины не имеет значения, с кем разговаривать. Ранее они столь же настойчиво требовали, чтобы Россия поставляла им просто так газ, на котором местные власти затем будут зарабатывать. Это же касалось транзита газа. Теперь они хотят раскрутить на деньги западные энергетические компании», – акцентировал эксперт.
«Примечательно, что запрашиваемая сумма в 200 млрд долларов сформировалась не столько на оценке реального объема ущерба, который понес энергетический комплекс Украины, сколько на принципах «отдайте нам всю сверхприбыль», и «больше попросишь – больше получишь», – полагает он.
Прогнозируя реакцию энергетических компаний, Юшков отметил, что скорее всего они «заявят о полной солидарности с Украиной, расскажут, как помогают беженцам или какие у них есть социальные проекты». «Но на деле разведут руками и сошлются на отсутствие правовых оснований для того, чтобы просто так передать Украине деньги. Мол, мы бы и рады вам помочь, но в данном случае не имеем права», – заключил Юшков.
Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил изданию Politico, что крупнейшие мировые сырьевые компании обязаны поделиться с Украиной полученными в связи с конфликтом сверхприбылями. По его словам, огромная непредвиденная прибыль стала следствием украинского конфликта. Украина оценивает сверхдоход в более чем 200 млрд долларов и считает справедливым поделиться этими деньгами для восстановления энергетического сектора страны.
По информации издания, обозначенная министром сумма часто упоминается как прибыль за 2022 год пяти ведущих компаний – BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell. Кроме того, Галущенко призвал западные страны «закрыть лазейки» касательно обхода санкций в вопросах продажи российских энергоносителей.Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от торговли подорожавшим газом. В ответ а это Норвегия заявила, что уже внесла значительный вклад в поддержку Украины.
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Еврокомиссия объяснила, что делать странам ЕС с криптоактивами россиян
Еврокомиссия велела странам ЕС вернуть заблокированные криптоактивы россиянам и закрыть их счета
Страны ЕС должны вернуть заблокированные криптоактивы россиянам, закрыть их счета и не открывать новые, сообщила Еврокомиссия.
ЕК представила разъяснения санкций, пояснив, что россиянам запрещено «предоставлять услуги кошелька, учетной записи или хранения криптоактивов». Запрет также распространяется на физических лиц, проживающих в России, и юридических лиц, созданных в России, передает РИА «Новости».
Существующие сервисы или счета «должны быть закрыты», новые «не должны создаваться». В случае закрытия счета активы возвращаются клиенту или переводятся в «фиатную валюту или другую категорию активов, на которые не распространяются санкции», сообщила ЕК.
Санкции на обслуживание криптоактивов россиян ЕС ввел осенью. Напомним, в Великобритании обязали криптовалютные биржи соблюдать санкции и сообщать о подозрительной активности пользователей.
Посла России решили вызвать в МИД Швеции в связи с публикацией на сайте посольства
Министерство иностранных дел Швеции вызовет посла России Виктора Татаринцева из-за публикации на сайте российского посольства об ответных мерах со стороны Москвы в случае вступления Швеции в НАТО, сообщвет агентство ТТ со ссылкой на главу шведского МИД Тобиаса Билльстрема.
МИД Швеции намерен «четко выступить против этой очевидной попытки влияния», передает ТАСС.
Билльстрем подчеркнул, что Стокгольм сам определяет политику безопасности Швеции и никто другой.
На сайте российского посольства была опубликована статья, где говорится, что в случае вступления в НАТО, Швеция станет «законной мишенью для ответных мер России».
Ранее парламент Швеции поддержал членство страны в НАТО.
Захарова отреагировала на планы Пентагона разработать игральные карты для Украины
Спикер МИД Захарова назвала психологическим воздействием планы Пентагона разработать игральные карты для Украины
Намерение Пентагона создать колоды игральных карт с изображением систем вооружения НАТО в качестве шпаргалки для ВСУ является частью психологической и информационной обработки, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, такая печальная практика применяется в ходе информационных психологических войн и сильного психологического воздействия на людей. США стремятся психологически обрабатывать представителей ВСУ, передает радио Sputnik.
Захарова добавила, что это не единственный прием Запада, а всего лишь то, о чем открыто говорят.
«Проблема в том, что украинцы на каком-то этапе позволили проводить над собой такие эксперименты. Это просто часть психологической обработки населения и только маленькая часть, которая стала известна, таких вещей огромное количество», – сказала она.
Также дипломат отметила, что Пентагон и ранее выпускал подобные колоды, знакомя американских солдат с образцами китайской, российской и иранской военной техники.
«Идея восходит к временам Второй мировой войны, когда на картах были изображены истребители, используемые союзниками и их противниками», – подчеркнула представитель МИД.
Ранее РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times сообщило, что Пентагон планирует выпустить колоды игральных карт с изображением систем вооружения НАТО, чтобы помочь боевикам ВСУ узнавать поставляемое для них оружие.
Министр обороны Украины попросил Запад о помощи для контрнаступления
Министр обороны Украины Резников призвал Запад усилить военную поддержку ВСУ во время подготовки к контрнаступлению
Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступательной операции и просят европейских партнеров усилить военную помощь Киеву тяжелой техникой и профессиональной подготовкой украинских военнослужащих за рубежом, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Резников на встрече с делегацией комитета ЕС по вопросам политики и безопасности во главе с его председателем Дельфиной Пронк поблагодарил иностранных партнеров за оказание «всесторонней поддержки» и рассказал о подготовке ВСУ к контрнаступлению, передает РИА «Новости».
По его словам, Киев заинтересован в организации тренировок украинских военных на всех уровнях – от индивидуальной подготовки солдат до коллективных учений. Украинский министр добавил, что Киев ожидает предстоящий Вильнюсский саммит НАТО, который «должен засвидетельствовать, что Украина – страна, которая умеет воевать против России».
Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву необходимо всеми силами противостоять восприятию планируемого Украиной контрнаступления как решающего сражения.
Кремль назвал потенциально опасной тему размещения миротворцев на Украине
Песков: Кремль считает потенциально опасным обсуждение размещения миротворцев на Украине
Обсуждение возможности размещения на Украине войск, как выразился премьер Венгрии Виктор Орбан, «некого миротворческого типа» является потенциально очень опасной темой, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля назвал заявление Орбана о возможном обсуждении в ЕС отправки войск на Украину очень важным. «Если речь идет уже о серьезных каких-то переговорах, то это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение», – приводит его слова РИА «Новости».
Песков отметил, что подобные силы в мировой практике обычно применяются с согласия обеих сторон. В данном случае, по его словам, это очень опасная тема.
Ранее политолог Вадим Трухачев заявил газете ВЗГЛЯД, что Орбан сильно смягчает формулировки, когда говорит о возможной отправке на Украину миротворческого контингента ЕС. Для этого, по словам эксперта, Европа ищет хитрые решения.
Столтенберг назвал срок принятия Швеции в НАТО
Столтенберг заявил о планах добиться членства Швеции в НАТО до саммита альянса в июле
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал своей целью ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе в период после выборов в Турции в мае и до саммита альянса 11 июля.
Столтенберг в интервью европейской газете Politico сказал, что Швеция все еще может получить зеленый свет на присоединение к альянсу после выборов в Турции, запланированных на 14 мая.
Он выразил надежду, что получится добиться ратификации членства этой страны в НАТО до ежегодного саммита альянса, который пройдет в литовской столице 11 июля, передает РИА «Новости».
По его словам, решение остается за Анкарой. Столтенберг заверил, что будет усердно работать над тем, чтобы добиться «ратификации Швеции как можно скорее».
Ранее в пятницу парламент Турции одобрил проект закона о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.