Лукашенко заявил о готовности Белоруссии защищать независимость ядерным арсеналом

Белоруссия готова обеспечивать свой суверенитет и независимость, в том числе и ядерным арсеналом, заявил президент республики Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

Он также призвал прекратить разговоры о ядерном оружии – тактическое, не тактическое.

«Одна только бомба, которая размещается в Беларуси, в два-три раза сильнее Хиросимы и Нагасаки. Это страшное оружие! Никто никогда его не будет применять как игрушку – кроме американцев», – заявил Лукашенко.

По его мнению, США в аналогичной в нынешней России ситуации давно бы уже применили ядерное оружие, передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что суверенитет страны будет обеспечиваться всем, чем только возможно, в том числе и ядерным арсеналом.

Лукашенко отметил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать, но «жизнь заставляет всегда порох держать сухим».

«Чем больше хотим жить в мирном суверенном государстве, тем сильнее мы должны быть. Это аксиома», – отметил он, говоря о необходимости сильной армии.

При этом Минск всегда готов к предметному обсуждению любых интересующих сфер.

В заключение Лукашенко отметил: «Все будет нормально, мы будем, насколько это возможно, защищать мир, а не разрушать его».

Ранее Лукашенко заявил, что на фоне геополитической обстановки активизировал контакты с президентом России Владимиром Путиным о возвращении ядерного оружия в Белоруссию.