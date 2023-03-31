|
|
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии защищать независимость ядерным арсеналом
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Белоруссия готова обеспечивать свой суверенитет и независимость, в том числе и ядерным арсеналом, заявил президент республики Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
Он также призвал прекратить разговоры о ядерном оружии – тактическое, не тактическое.
«Одна только бомба, которая размещается в Беларуси, в два-три раза сильнее Хиросимы и Нагасаки. Это страшное оружие! Никто никогда его не будет применять как игрушку – кроме американцев», – заявил Лукашенко.
По его мнению, США в аналогичной в нынешней России ситуации давно бы уже применили ядерное оружие, передает РИА «Новости».
Президент подчеркнул, что суверенитет страны будет обеспечиваться всем, чем только возможно, в том числе и ядерным арсеналом.
Лукашенко отметил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать, но «жизнь заставляет всегда порох держать сухим».
«Чем больше хотим жить в мирном суверенном государстве, тем сильнее мы должны быть. Это аксиома», – отметил он, говоря о необходимости сильной армии.
При этом Минск всегда готов к предметному обсуждению любых интересующих сфер.
В заключение Лукашенко отметил: «Все будет нормально, мы будем, насколько это возможно, защищать мир, а не разрушать его».
Ранее Лукашенко заявил, что на фоне геополитической обстановки активизировал контакты с президентом России Владимиром Путиным о возвращении ядерного оружия в Белоруссию.
Названы интересовавшие арестованного за шпионаж журналиста WSJ производства Екатеринбурга
Депутат заксобрания Вегнер: Корреспондент The Wall Street Journal Гершкович интересовался ОПК в Екатеринбурге
|
|
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович интересовался работой предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Екатеринбурге, заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер
Депутат рассказал, что во время интервью американский журналист задавал вопросы, которые связаны с ОПК Екатеринбурга, упоминал предприятие «Новатор» и другие, передает ТАСС.
Также журналиста интересовало переориентирование производств в Свердловской области: смена профиля предприятия и кадры. Вегнер заявил, что отказался отвечать на такие вопросы, сославшись на то, что у него нет полномочий.
Кроме того, Гершкович интересовался основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. На что Вегнер ответил, что он знаком с этой темой, поскольку к нему поступают обращения от заключенных, которые хотят стать добровольцами.
После интервью с Вегнером, по некоторым данным, Гершкович встретился с главредом одного из оппозиционных СМИ и отправился на оборонное предприятие в Нижний Тагил, после этой поездки его задержали в Екатеринбурге, пишет «Комсомольская правда».
Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге за шпионаж.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что аккредитация Гершковича использовалась для прикрытия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что журналиста поймали с поличным.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США вновь, как и в годы холодной войны, начали использовать журналистов для разведки, и возможен ли в будущем обмен Гершковича на россиян, незаконно удерживаемых в американских тюрьмах.
В Чехии рассказали об уничтожении танков Leopard
Чешский генерал Шедивы назвал полученные Киевом немецкие танки Leopard переоцененными
Поставленные Киеву немецкие танки Leopard сильно переоценены и не являются «чудо-оружием», заявил журналу Czdefence экс-начальник генштаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы.
По его словам, турки использовали эти танки в операции в Сирии против «Исламского государства*»* и потеряли не менее десяти единиц за несколько операций, передает РИА «Новости».
Кроме того, Шедивы раскритиковал политиков коллективного Запада за фактическое незнание настоящего положения дел на Украине.
Более того, экс-начальник генштаба подчеркнул, что и политическое руководство Киева делает расходящиеся с реальностью заявления об отсутствии потерь и победах на фронте.
Напомним, в Германии назвали срок начала эксплуатации на Украине немецких танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.
Президент Грузии выступила в парламенте со скандальной речью
|
|
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу выступила в парламенте с традиционным ежегодным обращением к народу, которое вызвало жесткую негативную реакцию правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Особенно выкрики раздражения с мест в зале заседания последовали после того, как президент сказала, что разговоры о «втором фронте» Тбилиси и Москва ведут в унисон.
По ее словам, правительство Грузии в последнее время «заметно ведет себя так, чтобы не раздражать Россию».
Саломе Зурабишвили обвинила правительство, что то не проявляет необходимых «мудрости и дипломатичности по отношению к Украине».
Весьма резко заявила она о кризисе судебной и иных реформ, а также обвинила «Грузинскую мечту» в том, что та все больше влияет на работу правительства и парламента.
Президент сказала, что еще несколько лет назад власти делали все для евроатлантической интеграции Грузии, но сейчас почему-то начали отходить от этого пути, «тем самым не выражая волю народа».
В этой связи она заявила, что решила лично включиться в «защиту имиджа Грузии в Европе» и выступит 18 апреля в Европарламенте.
Захарова дала Боррелю совет после заявлений о Гершковиче
Захарова призвала Борреля подтвердить слова о Гершковиче и вступиться за Ассанжа и Касема
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по поводу ареста в Екатеринбурге корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Боррель, слова которого Захарова приводит в своем Telegram-канале, заявил, что ЕС осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Гершковича. Он подчеркивал, что журналисты «должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты».
Захарова со своей стороны призвала Борреля доказать собственные слова «хотя бы словами» и вступиться за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. «Для приличия (зачеркнуто – прим. ВЗГЛЯД) баланса», – написала она.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Российского офицера обвинили в неспособности предотвратить нападение Украины на Россию
В России появилось первое уголовное дело против офицера за нарушение правил боевого дежурства, которое повлекло обстрел со стороны ВСУ.
Дело возбуждено весной прошлого года по ч. 2 ст. 340 УК РФ, предусматривающей заключение на срок до десяти лет, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По данным следствия, в результате недостаточного прикрытия воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО в Белгородской области, ВСУ обстреляли российских военных. В результате погибли семь военнослужащих, 43 человека получили ранения, было уничтожено 15 и повреждено 30 единиц техники на общую сумму 89 млн рублей.
Единственным обвиняемым по делу проходит офицер, находившийся тогда на боевом дежурстве. Следствие считает, что у военного была возможность предотвратить атаку.
Кроме того, военный обвиняется также в превышении должностных полномочий, так как допустил серьезные просчеты в организации боевой службы вверенного ему подразделения.
Из документов военных судов следует, что офицер с мая 2022 года находится под стражей. Изначально дело рассматривал гарнизонный военный суд в Курске, в марте этого года – Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.
По информации издания, сам обвиняемый вину не признает и регулярно обжалует избранную меру пресечения.
Адвокат военного от комментариев отказался.
Напомним, в ноябре прошлого года сенаторы предложили лишать приобретенного гражданства за нарушение правил несения боевого дежурства.
Появились изображения полностью российского электропоезда «Ласточка»
Появились изображения полностью российского аналога электропоезда «Ласточка», он обладает «птичьим носом», сообщили источники, близкие к разработчикам.
На рендере, опубликованном РИА «Новости», изображен серо-черный электропоезд с надписью «Екатеринбург» на переднем табло.
На другом изображении поезд нарисован в сером, темно-сером, красном и белом тонах, в стилистике РЖД. Пока ни производитель, ни РЖД не раскрывают, каким будет поезд внутри и какие у него будут особенности.
Представитель машиностроительной группы «Синара – транспортные машины» подтвердил подлинность картинки, но не стал комментировать детали.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как России удалось полностью заместить импортные комплектующие в поездах «Ласточка».
Аргентина принялась выгонять россиян
Дипломат Полин сообщил об отказах властей Аргентины в продлении россиянам туристического пребывания
|
|
Миграционная служба Аргентины начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин.
Полин также сообщил об участившихся отказах в оформлении россиянам видов на жительства, отменах уже выданных. Выносятся предписания «покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации», сообщил он. Полин сказал, что сейчас речь идет о нескольких десятках таких случаев, передает ТАСС.
Аргентина утверждает, что действует в рамках соглашения с Россией, по которому обладатели обыкновенных российских загранпаспортов могут находиться в стране «без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней».
Иностранные туристы, приезжающие в Аргентину, по истечении трех месяцев нахождения в стране могут запросить продление пребывания у миграционных служб, передает РИА «Новости».
В 2022 году, как отметил дипломат, в большинстве случаев гражданам России соглашались продлить срок туристического пребывания. Полин сказал, что ситуацию можно будет не считать дискриминацией, если Аргентина решит и с гражданами других стран обращаться, как с россиянами, при схожих соглашениях между государствами. Однако «в последние месяцы на слуху почти исключительно российские граждане», сказал Полин.
У россиян есть возможность подать апелляцию на отказ в продлении пребывания или предоставлении вида на жительство. Без апелляции россияне, получившие отказ, могут быть выдворены из Аргентины.
Напомним, в Аргентине полиция провела два обыска в рамках расследования деятельности консультантов по получению вида на жительство и гражданства страны для граждан России. Сообщалось, что миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок.
В Крыму назвали последствия попытки Киева прорваться к Азовскому морю
Константинов: Попытка ВСУ прорваться к Азовскому морю обернется для них катастрофой
Попытка украинских войск прорваться к Азовскому морю обернется для них катастрофой, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, киевские власти очень много говорят о контрнаступлении, но по многим обстоятельствам их ждет военная катастрофа – и тогда они начнут искать мира с Россией, что будет уже непросто, передает РИА «Новости».
Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву необходимо всеми силами противостоять восприятию планируемого Украиной контрнаступления как решающего сражения.
Напомним, президент страны Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Рогов: Украина стягивает западную бронетехнику на Запорожское направление
Рогов заявил о стягивании Киевом западной бронетехники и артиллерии на запорожский фронт
Вооруженные силы Украины начали перебрасывать бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска активно стягивают технику, в том числе гаубицы M777, РСЗО HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC, передает РИА «Новости».
Он отметил, что с таким количеством вооружения Киев может попытаться организовать наступление.
Ранее Рогов рассказал о подготовке ВСУ к нескольким ударам на запорожском участке фронта.
Российский военный рассказал о «сброде» иностранных наемников в Артемовске
Российский военный: Оборонять Артемовск ВСУ помогали наемники из Польши и Грузии
Помимо украинских военнослужащих оборону Артемовска с южных окраин держал «весь сброд» – и польские, и грузинские наемники, сообщил боец российских штурмовых формирований.
Боец группы «Вагнера» сообщил РИА «Новости», что у польских наемников была отличительная черта – черная форма.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что город Артемовск в скором времени фактически окажется в окружении.
Украинских беженцев в Литве сравнили с «русскими оккупантами»
Заявления проживающих в Литве украинских беженцев о ненужности литовского языка похожи на слова «русских оккупантов», заявил председатель литовской Государственной языковой инспекции Аудрюс Валотка.
По его словам, литовцам необходимо быть «более требовательными» и защищать свой язык, а нарративы о ненужности литовского языка в стране якобы десятилетиями слышали от «русских оккупантов», передает РИА «Новости».
Он пригрозил, что литовская общественность «может очень быстро поменять мнение» о беженцах с Украины, и если сейчас литовцы говорят с украинцами на русском, все понимают, что такая лояльность не навсегда и экзамен по литовскому языку «ожидает всех украинских беженцев».
Ранее учредитель неправительственной организации «Вместе мы сильнее», помогающей в приеме украинцев и координирующей их расселение у жителей страны, Эдмундас Якилайтис заявил, что Литва практически исчерпала возможности для размещения беженцев с Украины.
Бразилия отказалась подписывать антироссийскую декларацию «Саммита за демократию»
|
|
Правительство Бразилии отказалось подписывать касающуюся специальной военной операции России на Украине декларацию «Саммита за демократию», который был организован Вашингтоном, сообщила газета Globo со ссылкой на источники.
В публикации говорится, что дипломатические источники сообщили о том, что «правительство Лулы да Сильвы не согласно с упором на войну на Украине и с «использованием» саммита для осуждения России», передает РИА «Новости».
Ранее Армения, Индия и Мексика не стали полностью поддерживать касающееся специальной военной операции России на Украине заявление в рамках итоговой декларации «Саммита за демократию».
Декларацию подписали 72 страны и территории, включая Грузию, Молдавию и Сербию. «Саммит за демократию» проходит в виртуальном формате под сопредседательством Замбии, Коста-Рики, Нидерландов, США и Южной Кореи 29–30 марта.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «Саммит за демократию» вряд ли можно отнести к категории серьезных мероприятий.
В Румынии рассказали о способе объединения с Молдавией
МИД Румынии: Бухарест хочет объединения с Молдавией внутри ЕС
Бухарест хочет, чтобы Молдавия получила статус члена Евросоюза как независимое государство, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.
По словам министра, Румыния поддерживает объединение с Молдавией в составе Евросоюза, когда она станет членом ЕС как независимое государство, передает РИА «Новости».
Он отметил важность оказания поддержки Молдавии со стороны европейских государств в укреплении ее обороноспособности, несмотря на то, что страна является нейтральным государством.
Ранее заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО усилит военную поддержку Молдавии, продолжая соблюдать ее нейтралитет.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, к каким последствиям приведет переход в Молдавии на румынский язык и почему внутри республики все чаще говорят об объединении с Румынией.
ВСУ в ролике на английском пообещали оккупировать украинские земли
|
|
Минобороны Украины опубликовало и впоследствии удалило рекламный ролик, в котором на плохом английском языке заявило, что западная техника поможет украинским войскам оккупировать Украину, ролик был опубликован в Telegram-канале ведомства и на странице министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter (соцсеть заблокирована в России).
В ролике Резников катается на западных бронемашинах. Как сообщает РИА «Новости», текст в видео гласит: «Это оружие помогает нам оккупировать украинские территории» (англ. This weapon help us to occupy Ukranian territories).
Кроме того, автор ролика попытался поблагодарить Америку за поддержку, использовав для описания оказываемой Штатами помощи несуществующее слово «unswalking», сведений о котором нет в Оксфордском и Кембриджском словарях.
Позднее ролик был удален и заменен новым с более связным текстом. Согласно ему, западное оружие поможет освободить украинские территории, а благодарность Штатам высказывается за «непоколебимую» (англ. unwavering) поддержку.
WSJ потребовала выслать из США посла и всех российских журналистов
WSJ: Властям США следует выслать посла России и всех российских журналистов в ответ на арест Гершковича
|
|
Американская газета The Wall Street Journal после ареста в России корреспондента Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже призвала власти США рассмотреть возможность высылки российского посла и всех российских журналистов.
Как пишет The Wall Street Journal, арест журналиста свидетельствует о «снижении способности США сдерживать нападения на своих граждан». Вместе с тем WSJ выразила администрации Джо Байдена благодарность за то, что она осудила задержание Гершковича, передает РИА «Новости».
Администрации Байдена, по мнению редакции американской газеты, следует рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. «Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов – это минимум, на который можно рассчитывать», – говорится в публикации.
Первейшей обязанностью властей США, как считает WSJ, является защита американских граждан, в то время как «слишком многие правительства сегодня считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать американцев в тюрьму».
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.