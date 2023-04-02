Маск назвал неинтересной пропаганду New York Times

Маск: Пропаганда New York Times неинтересна, ее ленту невозможно читать

Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск заявил, что материалы газеты New York Times являются пропагандой, и назвал ее «неинтересной», по его мнению, ее ленту невозможно читать.

Ранее газета New York Times заявила, что не будет платить за значок верификации для своих аккаунтов в Twitter и не будет возмещать сотрудникам подписку на Twitter Blue.

По словам Маска, трагедия New York Times заключается в том, что их пропаганда неинтересна, а их лента – это твиттер-аналог поноса, передает РИА «Новости».

«Это нечитабельно. У них было бы гораздо больше реальных подписчиков, если бы они публиковали только свои лучшие статьи», – заявил Маск.

Ранее стоимость Twitter после покупки компании Маском упала в два раза.

Напомним, Маск купил Twitter за 44 млрд долларов. Маск объяснил покупку тем, что для будущего цивилизации нужна цифровая площадка, на которой можно обсуждать широкий спектр мнений в здоровой манере.