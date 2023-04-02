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Студенческие футбольные команды подрались на стадионе в Москве
МВД: Участники студенческих футбольных команд устроили потасовку на стадионе в центре Москвы
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Участники студенческих футбольных команд устроили потасовку на стадионе в центре Москвы, в отдел полиции доставили 16 человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
По данным МВД, конфликт между участниками футбольных команд произошел 1 апреля на стадионе в центре Москвы, где проходил отборочный этап студенческих спортклубов, в результате пострадал один человек, в ОМВД для разбирательства было доставлено 16 человек, на троих из которых из которых были составлены административные материалы по статье «мелкое хулиганство), передает РИА «Новости».
Максимальное наказание по статье предусматривает административный арест на срок до 15 суток.
Ранее драка болельщиков произошла в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и «Уфой».
Жена Макаревича раскритиковала нейрохирурга за спасение детей в России
Жена музыканта Макаревича Эйнат Клейн раскритиковала нейрохирурга Кашеева за спасение женщин и детей в России
Жена основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) Эйнат Клейн раскритиковала нейрохирурга Алексея Кашеева за спасение женщин и детей в России.
Врач Кашеев в соцсети Facebook* (запрещена в РФ) заявил, что предпочел заниматься врачебной практикой, проводя множество сложных операций, чем высказываться в соцсетях на острые темы. В ответ жена Макаревича выразила недоумение, почему он не эмигрирует, а выбрал для себя помощь больным в России.
«Спасение жизни стоит выше личной эмиграции? Однако чьи именно жизни вы спасаете сегодня в России, доктор? Убийц? Их детей? Их матерей? Действительно ли это стоит выше?» – написала Эйнат Клейн.
Напомним, причиной признания основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича иноагентом стали его высказывания, отождествляющие Россию и нацистскую Германию.
Блогеров потрясло видео молящейся женщины «посреди украинского бесовства»
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Блогеры сравнили с живой иконой прихожанку УПЦ, молившуюся среди устроивших «шабаш» возле Киево-Печерской лавры украинских раскольников.
Противники канонической Украинской православной веры (УПЦ) устроили рядом с Киево-Печерской лаврой концерт, пытаясь заглушить молитвы верующих. На видео, опубликованном УПЦ, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) танцуют под громкую музыку и поют на улице перед лаврой. Одна прихожанка УПЦ, встав на колени, молится и пытается вразумить присутствующих, однако ее поднимают и уводят в сторону, передает ТАСС.
Блогеры отреагировали на видео с молящейся прихожанкой на фоне буйствующих раскольников.
Захарова в своем Telegram-канале отметила, что День дурака «прошел в Киеве с размахом, никого не приглашали, обошлись своими силами».
«Зеленский, суд и толпа – все беснуются в Великий пост. На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют. Не для этого же они декларации прав человека выписывали и доклады о религиозных свободах готовили. Будут случаи более подходящие, конференции какие-нибудь, симпозиумы. Там и поговорят о высоком», – написала официальный представитель МИД России.
«Святая Русь посреди украинского бесовства. Бесы, как им положено, скачут. Русь молится», – отметил в Telegram-канале Антон Красовский.
«По-моему, один из самых глубоких образов этой войны. Это натурально живая икона, сам собой возникший символ. Очень сильно», – считает Русский читатель.
Олег Царев в своем Telegram-канале был краток: «Шабаш. Они гордятся этим».
Политолог Владимир Скачко заявил газете ВЗГЛЯД, что те, кто преследует митрополита Павла, действуют большевистскими методами, перед ними стоит задача уничтожить УПЦ и очистить Киево-Печерскую лавру от Русского мира.
Военкор Сладков отреагировал на заявление Шойгу о боеприпасах
Военкор Сладков предрек слом обороны ВСУ после заявления Шойгу о боеприпасах
Увеличение расхода боеприпасов, сравнимое с первыми месяцами спецоперации, позволит российской армии сломить оборону ВСУ, заявил военный корреспондент Александр Сладков.
Военкор отметил, что необходимые для нужд армии снаряды идут. По его словам, многие военные считают, что когда дойдет до расхода боеприпасов, сравнимых с первыми месяцами СВО, то российская армия сможет сломать любую оборону противника, передает ФАН.
Ранее глава Минобороны Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска обычных и высокоточных средств поражения для ВС России.
Европе предрекли катастрофу из-за запрета на выращивание мака в Афганистане
Politico: Европе грозит катастрофа из-за запрета на выращивание мака в Афганистане
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Европейским странам грозят «катастрофические последствия» в связи с введенным талибами (организация запрещена в России) запретом на выращивание мака в Афганистане, пишет Politico.
По информации издания, эксперты прогнозируют столкновение европейского рынка героина с дефицитом предложения, вследствие чего этот вакуум придется заполнить «чем-то гораздо более серьезным», передает «Газета.Ru».
Предполагается, что нехватка мака может создать благоприятные условия для производства синтетических опиоидов, таких как фентанил, что будет более прибыльным делом для преступников.
Также издание подчеркивает, что такое решение может стать серьезной угрозой для здоровья населения, так как синтетические опиоиды намного сильнее его. В частности, фентанил ежегодно уносит десятки тысяч жизней в Америке. В 2022 году от передозировки фентанила в США скончались более 68 тыс. человек.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала экспериментальное решение властей Канады в феврале декриминализировать в Ванкувере героин и ряд других наркотиков в целях борьбы с их употреблением.
Американский боксер после боя попросил Путина о российском гражданстве
Американский боксер Джонсон обратился к президенту Путину с просьбой о получении российского гражданства
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Американский боксер Кевин Джонсон обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о получении статуса гражданина России после боя с российским боксером Вячеславом Дациком.
В Telegram-канале ведущего Владимира Соловьева отмечается, что Джонсон «готов изменить свою жизнь».
«Я хотел бы сказать президенту уважаемому Владимиру Путину – если вы смотрите это и если вы слушаете – я, Кевин Джонсон, хочу переехать в Москву и стать здесь полноправным жителем, чтобы продолжить свою карьеру. И с вашего одобрения я хотел бы подать заявление на получение российского паспорта, чтобы Россия стала моим домом», – сказал боксер.
В Telegram-канале «RT на русском» отмечается, что Джонсон сочтет это еще одним поводом чаще видеться с давним другом Александром Поветкиным.
Ранее Путин предоставил российское гражданство бразильским игрокам ФК «Зенит» Малкому и Клаудиньо, а также французскому журналисту Адриану Боке, который работал в Донбассе и попросил убежища в России.
МИД России поздравил Зеленского с «профессиональным праздником»
МИД: Украина отметила День дурака арестом наместника Киево-Печерской лавры
Киев в субботу отмечает День дурака гонениями на православных. Президента Украины Владимира Зеленского – с профессиональным праздником, написали в Министерстве иностранных дел России.
МИД напомнил в своем Telegram-канале, что «раньше на Украине День дурака отмечали Юмориной в Одессе, сегодня же – арестом наместника Киево-Печерской лавры». Также в МИД поздравили с «профессиональным праздником» Владимира Зеленского.
Ранее стало известно, что митрополит Павел был отправлен под домашний арест без решения суда, его ожидает допрос. Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили подозрения в сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании.
В РПЦ назвали неадекватной событиям реакцию мирового сообщества на происходящее в Киево-Печерской лавре.
Генерал Болдырев оценил возвращение Лапина в зону СВО
Генерал Болдырев назвал закономерным возвращение командующего сухопутными войсками Лапина в зону СВО
Возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону специальной военной операции является закономерным событием, поскольку он один из самых умелых военачальников, заявил генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев.
Генерал считает, что как раз уход Лапина из зоны СВО был «не естественным и не закономерным». Он назвал коллегу одним из самых способных, подготовленных и умелых генералов, «который нужен на фронте, где от него значительно больше пользы и толку», передает Ura.ru.
«За этим генералом будущее», – заявил Болдырев.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что начальник главного штаба сухопутных войск, Герой России Александр Лапин отправился на передовую по приказу министра обороны Сергея Шойгу. Вместе с ним в зону СВО направился командующий ВДВ, Герой России, генерал-полковник Михаил Теплинский.
В МИД Британии сочли «первоапрельской шуткой» новую Концепцию внешней политики России
В МИД Британии сравнили новую Концепцию российской внешней политики с «первоапрельской шуткой», опубликовав скриншот сообщения Министерства иностранных дел России о ее миролюбивом характере.
В МИД Британии опубликовали сообщение МИД России о том, что согласно новой Концепции, внешняя политика России носит миролюбивый, открытый, прагматичный характер, а также основана на уважении общепризнанных принципов и норм международного права.
«День дурака – завтра», – говорится в комментарии британского внешнеполитического ведомства к скриншоту сообщения российского МИД, размещенному 31 марта, передает радио Sputnik.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем заключаются ключевые особенности документа и как реализация Концепции отразится на отношениях России с другими странами.
Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском с помощью минного шлагбаума
Российские войска сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском в Харьковской области при помощи минного шлагбаума, который уничтожил всю штурмовую группу противника.
Попытка атаки Вооруженных сил Украины под Купянском Харьковской области обернулась уничтожением штурмовой группы украинской армии, российские саперы подготовили минный шлагбаум для пытавшегося прорваться на позиции России противника. После взрыва лишь один боевик попытался убежать, но не смог, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».
Минный шлагбаум – это связанные тросом несколько противотанковых мин, которые закладывают на узких дорогах, где идет военная техника.
Ранее военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Переодетые в гражданскую одежду солдаты ВСУ пытались атаковать под Авдеевкой
Украинские военные на авдеевском направлении нарушили правила и обычаи ведения войны, в ходе боевых действий решили переодеться в гражданскую одежду, спрятавшись от беспилотников.
Переодетые боевики открыли огонь из миномета, но их засек расчет БЛА 87 полка 1-го Донецкого армейского корпуса. В итоге одетые в гражданскую одежду солдаты ВСУ были уничтожены, передает «Царьград».
Ранее житель Артемовска рассказал, что в город заходили переодетые в форму Вооруженных сил России украинские военные и изображали приход российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали.
В ДНР уничтожили украинского карателя по кличке Моджахед
Украинские источники сообщили о гибели карателя Данило «Моджахеда» Ляшука в Донбассе
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Известный исламский боевик из Белоруссии, каратель из запрещенного в России батальона «Торнадо» Данило «Моджахед» Ляшук ликвидирован в Донбассе, сообщили российские военкоры со ссылкой на украинские источники.
На Украине сообщили о ликвидации известного террориста Данило «Моджахеда» Ляшука, уточняется, что исламский боевик из Белоруссии погиб в Донбассе. При этом на его личной странице в соцсети размещено сообщение: «Ждите официальной информации», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».
Ляшук родился в Бресте и уже в подростковом возрасте увлекся экстремистскими и неонацистскими идеями. В 2014 году перебрался на Украину, вступив в нацбатальон «Торнадо» (запрещен в России), где он фигурировал под новым именем Даниял аль-Такбир – выбранным из-за симпатий к радикальному исламизму.
За доказанную причастность к пяткам и похищениям десяти человек «Моджахед» в 2017 году в Киеве был приговорен к десяти годам тюрьмы. На свободу он вышел летом 2021 года и снова отправился воевать в Донбасс.
В Bloomberg назвали фактор усиления геополитического влияния России
В Bloomberg назвали уход западных зерновых трейдеров фактором усиления геополитического влияния России
Уход с рынка России западных зерновых трейдеров усилит геополитическое влияние России, так как российский экспорт перейдет под контроль государства, отмечает Bloomberg.
Из публикации следует, что уход Cargill и Viterra оставляет российские запасы зерна в руках госкомпаний, а это означает, что Россия будет контролировать большую часть доходов, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Отмечается, что подобная ситуация вынуждает страны вести переговоры о поставках зерна без помощи международных трейдеров. Все это делает рынок продовольствия крайне важным с точки зрения геополитики.
Ранее канадская компания Viterra Limited уведомила Минсельхоз о прекращении экспортной деятельности в России с 1 июля. В ведомстве заявили, что рынок России открыт для добросовестных компаний. Но при этом отмечалось, что свободные ниши могут легко и быстро занять отечественные компании.
Стало известно имя молившейся на коленях среди противников УПЦ девушки
Журналист Голованов: Молившейся на коленях девушкой среди противников УПЦ оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры
Молившейся на коленях девушкой в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из облетевшего мир видео оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры, поэтесса и бард Екатерина Ершова, рассказал журналист Роман Голованов.
Голованов отметил в своем Telegram-канале, что видео с девушкой, которая стояла на коленях в молитве за беснующихся в Киево-Печерской лавре людей, облетело, наверное, весь мир. Журналист сообщил, что ему удалось узнать, кто эта смелая девушка. По словам Голованова, ею оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова – поэтесса и бард, которая прекрасно поет и играет на гитаре.
Накануне блогеров потрясло видео молящейся женщины в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возле Киево-Печерской лавры.
Американский полковник заявил о «практическом падении» Артемовска
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Группировка ВСУ в Артемовске скоро будет сдаваться
Группировке ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут) придется сдаться в ближайшее время из-за отсутствия снабжения, город практически пал, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
В своем блоге на YouTube Макгрегор заявил, что ВСУ в Артемовске оказались предоставлены сами себе, поскольку до украинских подразделений невозможно добраться. По словам военного, скорее всего, украинские военные начнут сдаваться, если уже значительная часть войска не сложила оружие, потому что город «практически пал», передает РИА «Новости».
Ранее Евгений Пригожин заявил, что российским силам предстоит проделать много работы для освобождения Артемовска, украинские военные никуда не убегают.
До этого бизнесмен сообщал, что бои за Артемовск почти уничтожили украинскую армию и «изрядно потрепали» российские силы.
Выявлены планировавшие теракты в Новой Каховке украинские террористы
Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Вскрыта ячейка планировавших теракты в Новой Каховке украинских террористов
Правоохранительные органы раскрыли ячейку планировавших теракты в людных местах Новой Каховки украинских террористов, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что в субботу в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракты в Новой Каховке в местах массового скопления людей. Врио губернатора Херсонской области также сообщил, что обнаружены схроны взрывчатых веществ в большом объеме.
Сальдо отметил, что, по оперативной информации, целями планировавшихся в Новой Каховке террористических атак были массовое убийство мирных граждан и дискредитация государственного строя.
Врио губернатора выразил глубокую благодарность правоохранительным органам, которые на регулярной основе обеспечивают безопасность мирных жителей Херсонской области.
Напомним, в пятницу ВС России уничтожили в Херсонской области склад топлива 126-й украинской бригады территориальной обороны.