Пропавших в Сочи детей нашли

В Сочи нашли пятерых потерявшихся 31 марта мальчиков, сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии рассказали, что поиск сбежавших детей завершен: мальчики найдены. Отмечается, что с детьми все в порядке, для поиска был развернут оперативный штаб, а наряды полиции города были ориентированы на обнаружение детей, передает РИА «Новости».

В пресс-службе ГУ МВД России добавили, что детей нашли на улице Ленина в Адлерском районе, несовершеннолетних передали родителям.

Предварительно, по информации полицейских, в отношении подростков противоправных действий не совершалось, сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Найденные подростки – местные жители, сообщали в региональном МВД.

Волонтеры, спасатели МЧС, представители казачества и полиция разыскивают пропавших с 31 марта детей. Всего к поиску привлекали более 70 человек, уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

Ранее полицейские спасли из квартиры мужчины в Санкт-Петербурге девочку, которая накануне не вернулась домой из школы в Ленинградской области.