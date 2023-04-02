Пропавших в Сочи детей нашли

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Как новая валюта России поможет в противостоянии с Западом

В России стартует эксперимент по новой валюте Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия запускает пилотное использование цифрового рубля. На первый взгляд, особой разницы с привычным безналичным рублем нет. Однако в реальности цифровой рубль вобрал в себя как все достоинства безналичных расчетов, так и целый список дополнительных удобных и выгодных преимуществ. Причем не только для простых граждан, но и для всего государства в геополитическом плане. Как цифровой рубль поможет России в противостоянии с Западом?  Подробности...
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Москва и Минск создали крепкий альянс для защиты от Запада

Единство России и Белоруссии уже принесло огромную пользу обеим странам Андрей Александров/РИА Новости
Россия и Белоруссия строят Союзное государство с конца прошлого века и к настоящему моменту прошли непростой путь. Но в течение последних лет обе страны сделали огромные шаги навстречу друг другу. После начала СВО экономическая и военная интеграция заметно ускорилась – и приносит результат. Каким будет дальнейшее развитие Союзного государства?  Подробности...
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Как Запад воспользовался фейками о Буче

Улицы Бучи стали декорациями для одной из самых явных украинских провокаций I-Images/Global Look Press
Год назад городок Буча к северо-западу от Киева приобрел мировую и трагическую известность. Жуткие кадры с телами на улицах облетели все СМИ. На Западе говорили, что погибшие – мирные граждане, ставшие жертвами якобы российских военных. Однако в этой истории было множество противоречий. О каких нестыковках идет речь и зачем Западу понадобилась волна фейков о Буче?  Подробности...
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Зеленский устроил бесовские пляски на святыне православия

Скриншот из видео
Украинская власть прямо пообещала «зачистить физически» православное духовенство, которое раньше относилось к Московскому патриархату. Советник офиса президента Подоляк назвал церковь «гнойником», который придется «хирургически вырезать». Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел уже арестован на два месяца, а нанятые СБУ провокаторы устроили дискотеку возле лавры. Грозит ли украинским православным «Варфоломеевская ночь»? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Где проходят естественные границы России

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Когда-то сложившиеся по итогам крушения Советского Союза границы казались если не незыблемыми, то очень трудно изменяемыми. Но сегодня на наших глазах меняются и эпохи, и границы. Подробности...

Почему нужно бить Запад по губам

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Все дети рождаются принцами и принцессами, но окружение делает из них лягушек. Наверное, то же самое происходит и с народами. У каждого народа собственное высокое предназначение. Но исторически Запад утверждал свое единоличное право на корону, всех остальных заставляя принимать роль лягушек. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Победить русофобию в себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Ненависть к русским началась с нашего многолетнего одобрения русофобии внутри России, с неуважения к самим себе. Ведь если ты не уважаешь свой народ, свою страну, кто будет уважать тебя? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Кому нужен арест Трампа

Россию запугивают предательством союзников

Новая Концепция внешней политики России

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Власти Севастополя оценили планы Украины «переименовать» город
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    Стало известно имя молившейся на коленях среди противников УПЦ девушки Украинские власти пообещали принудительно эвакуировать детей из Славянска В США предрекли отступление ВСУ из Донбасса при падении Артемовска Париж обвинил в беспорядках радикалов из Италии, Германии и Греции
    В Госдуме назвали планы Украины переименовать Севастополь «воем нацистов» Азовец признался в осквернении тела погибшего бойца ДНР в Мариуполе катаной Bloomberg: Украина рискует потерять поддержку Европы из-за проблем с зерном Жена Макаревича раскритиковала нейрохирурга за спасение детей в России

    Главная тема


    Зеленский устроил бесовские пляски на святыне православия

    город русской воинской славы


    На Украине решили «переименовать» Севастополь

    День дурака


    Боррель пошутил про председательство России в Совбезе ООН

    батальон «Торнадо»


    В ДНР уничтожили украинского карателя по кличке Моджахед

    Видео

    генетическая модификация


    США подозревают в военном использовании комаров-мутантов

    шпионская сеть


    Арест Гершковича ставит под удар всех журналистов-шпионов США

    «миротворческий контингент»


    ЕС готовит силовой план на случай провала контрнаступления ВСУ

    точный и мощный удар


    Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО

    карикатура


    Западу надоедают Зеленский и Украина

    идти своим путем


    Игорь Караулов: Какую модель мира способен предложить Китай

    уважать свой народ


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Победить русофобию в себе

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    Пропавших в Сочи детей нашли

    2 апреля 2023, 11:53

    Текст: Валентина Григоренко

    В Сочи нашли пятерых потерявшихся 31 марта мальчиков, сообщили в пресс-службе администрации города.

    В мэрии рассказали, что поиск сбежавших детей завершен: мальчики найдены. Отмечается, что с детьми все в порядке, для поиска был развернут оперативный штаб, а наряды полиции города были ориентированы на обнаружение детей, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе ГУ МВД России добавили, что детей нашли на улице Ленина в Адлерском районе, несовершеннолетних передали родителям.

    Предварительно, по информации полицейских, в отношении подростков противоправных действий не совершалось, сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

    Найденные подростки – местные жители, сообщали в региональном МВД.

    Волонтеры, спасатели МЧС, представители казачества и полиция разыскивают пропавших с 31 марта детей. Всего к поиску привлекали более 70 человек, уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

    Ранее полицейские спасли из квартиры мужчины в Санкт-Петербурге девочку, которая накануне не вернулась домой из школы в Ленинградской области.

    Жена Макаревича раскритиковала нейрохирурга за спасение детей в России
    Жена музыканта Макаревича Эйнат Клейн раскритиковала нейрохирурга Кашеева за спасение женщин и детей в России
    		   
    1 апреля 2023, 23:59
    Фото: t.me/andrey_makarevich
    Текст: Антон Никитин

    Жена основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) Эйнат Клейн раскритиковала нейрохирурга Алексея Кашеева за спасение женщин и детей в России.

    Врач Кашеев в соцсети Facebook* (запрещена в РФ) заявил, что предпочел заниматься врачебной практикой, проводя множество сложных операций, чем высказываться в соцсетях на острые темы. В ответ жена Макаревича выразила недоумение, почему он не эмигрирует, а выбрал для себя помощь больным в России.

    «Спасение жизни стоит выше личной эмиграции? Однако чьи именно жизни вы спасаете сегодня в России, доктор? Убийц? Их детей? Их матерей? Действительно ли это стоит выше?» – написала Эйнат Клейн.

    Напомним, причиной признания основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича иноагентом стали его высказывания, отождествляющие Россию и нацистскую Германию.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (88)
    Блогеров потрясло видео молящейся женщины «посреди украинского бесовства»
    		   
    1 апреля 2023, 20:24
    Текст: Вера Басилая

    Блогеры сравнили с живой иконой прихожанку УПЦ, молившуюся среди устроивших «шабаш» возле Киево-Печерской лавры украинских раскольников.

    Противники канонической Украинской православной веры (УПЦ) устроили рядом с Киево-Печерской лаврой концерт, пытаясь заглушить молитвы верующих. На видео, опубликованном УПЦ, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) танцуют под громкую музыку и поют на улице перед лаврой. Одна прихожанка УПЦ, встав на колени, молится и пытается вразумить присутствующих, однако ее поднимают и уводят в сторону, передает ТАСС.

    Блогеры отреагировали на видео с молящейся прихожанкой на фоне буйствующих раскольников.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что День дурака «прошел в Киеве с размахом, никого не приглашали, обошлись своими силами».

    «Зеленский, суд и толпа – все беснуются в Великий пост. На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют. Не для этого же они декларации прав человека выписывали и доклады о религиозных свободах готовили. Будут случаи более подходящие, конференции какие-нибудь, симпозиумы. Там и поговорят о высоком», – написала официальный представитель МИД России.

     

    «Святая Русь посреди украинского бесовства. Бесы, как им положено, скачут. Русь молится», – отметил в Telegram-канале Антон Красовский.

    «По-моему, один из самых глубоких образов этой войны. Это натурально живая икона, сам собой возникший символ. Очень сильно», – считает Русский читатель.

    Олег Царев в своем Telegram-канале был краток: «Шабаш. Они гордятся этим».

    Политолог Владимир Скачко заявил газете ВЗГЛЯД, что те, кто преследует митрополита Павла, действуют большевистскими методами, перед ними стоит задача уничтожить УПЦ и очистить Киево-Печерскую лавру от Русского мира.

    Коментарии (64)
    Военкор Сладков отреагировал на заявление Шойгу о боеприпасах
    Военкор Сладков предрек слом обороны ВСУ после заявления Шойгу о боеприпасах

    1 апреля 2023, 19:04

    Текст: Вера Басилая

    Увеличение расхода боеприпасов, сравнимое с первыми месяцами спецоперации, позволит российской армии сломить оборону ВСУ, заявил военный корреспондент Александр Сладков.

    Военкор отметил, что необходимые для нужд армии снаряды идут. По его словам, многие военные считают, что когда дойдет до расхода боеприпасов, сравнимых с первыми месяцами СВО, то российская армия сможет сломать любую оборону противника, передает ФАН.

    Ранее глава Минобороны Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска обычных и высокоточных средств поражения для ВС России.

    Коментарии (80)
    Европе предрекли катастрофу из-за запрета на выращивание мака в Афганистане
    Politico: Европе грозит катастрофа из-за запрета на выращивание мака в Афганистане
    		   
    1 апреля 2023, 15:19
    Фото: Rahmat Gul/AP/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Европейским странам грозят «катастрофические последствия» в связи с введенным талибами (организация запрещена в России) запретом на выращивание мака в Афганистане, пишет Politico.

    По информации издания, эксперты прогнозируют столкновение европейского рынка героина с дефицитом предложения, вследствие чего этот вакуум придется заполнить «чем-то гораздо более серьезным», передает «Газета.Ru».

    Предполагается, что нехватка мака может создать благоприятные условия для производства синтетических опиоидов, таких как фентанил, что будет более прибыльным делом для преступников.

    Также издание подчеркивает, что такое решение может стать серьезной угрозой для здоровья населения, так как синтетические опиоиды намного сильнее его. В частности, фентанил ежегодно уносит десятки тысяч жизней в Америке. В 2022 году от передозировки фентанила в США скончались более 68 тыс. человек.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала экспериментальное решение властей Канады в феврале декриминализировать в Ванкувере героин и ряд других наркотиков в целях борьбы с их употреблением.

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    Американский боксер после боя попросил Путина о российском гражданстве
    Американский боксер Джонсон обратился к президенту Путину с просьбой о получении российского гражданства
    		   
    1 апреля 2023, 14:40
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    Американский боксер Кевин Джонсон обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о получении статуса гражданина России после боя с российским боксером Вячеславом Дациком.

    В Telegram-канале ведущего Владимира Соловьева отмечается, что Джонсон «готов изменить свою жизнь».

    «Я хотел бы сказать президенту уважаемому Владимиру Путину – если вы смотрите это и если вы слушаете – я, Кевин Джонсон, хочу переехать в Москву и стать здесь полноправным жителем, чтобы продолжить свою карьеру. И с вашего одобрения я хотел бы подать заявление на получение российского паспорта, чтобы Россия стала моим домом», – сказал боксер.

    В Telegram-канале «RT на русском» отмечается, что Джонсон сочтет это еще одним поводом чаще видеться с давним другом Александром Поветкиным.

    Ранее Путин предоставил российское гражданство бразильским игрокам ФК «Зенит» Малкому и Клаудиньо, а также французскому журналисту Адриану Боке, который работал в Донбассе и попросил убежища в России.

    Коментарии (31)
    МИД России поздравил Зеленского с «профессиональным праздником»
    МИД: Украина отметила День дурака арестом наместника Киево-Печерской лавры
    		  
    1 апреля 2023, 16:55
    Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Киев в субботу отмечает День дурака гонениями на православных. Президента Украины Владимира Зеленского – с профессиональным праздником, написали в Министерстве иностранных дел России.

    МИД напомнил в своем Telegram-канале, что «раньше на Украине День дурака отмечали Юмориной в Одессе, сегодня же – арестом наместника Киево-Печерской лавры». Также в МИД поздравили с «профессиональным праздником» Владимира Зеленского.

    Ранее стало известно, что митрополит Павел был отправлен под домашний арест без решения суда, его ожидает допрос. Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили подозрения в сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании.

    В РПЦ назвали неадекватной событиям реакцию мирового сообщества на происходящее в Киево-Печерской лавре.

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    Генерал Болдырев оценил возвращение Лапина в зону СВО
    Генерал Болдырев назвал закономерным возвращение командующего сухопутными войсками Лапина в зону СВО

    1 апреля 2023, 19:23

    Текст: Вера Басилая

    Возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону специальной военной операции является закономерным событием, поскольку он один из самых умелых военачальников, заявил генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев.

    Генерал считает, что как раз уход Лапина из зоны СВО был «не естественным и не закономерным». Он назвал коллегу одним из самых способных, подготовленных и умелых генералов, «который нужен на фронте, где от него значительно больше пользы и толку», передает Ura.ru.

    «За этим генералом будущее», – заявил Болдырев.

    Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что начальник главного штаба сухопутных войск, Герой России Александр Лапин отправился на передовую по приказу министра обороны Сергея Шойгу. Вместе с ним в зону СВО направился командующий ВДВ, Герой России, генерал-полковник Михаил Теплинский.

    Коментарии (45)
    В МИД Британии сочли «первоапрельской шуткой» новую Концепцию внешней политики России
    		   
    1 апреля 2023, 14:12
    Фото: Алекс Макнотон/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    В МИД Британии сравнили новую Концепцию российской внешней политики с «первоапрельской шуткой», опубликовав скриншот сообщения Министерства иностранных дел России о ее миролюбивом характере.

    В МИД Британии опубликовали сообщение МИД России о том, что согласно новой Концепции, внешняя политика России носит миролюбивый, открытый, прагматичный характер, а также основана на уважении общепризнанных принципов и норм международного права.

    «День дурака – завтра», – говорится в комментарии британского внешнеполитического ведомства к скриншоту сообщения российского МИД, размещенному 31 марта, передает радио Sputnik.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем заключаются ключевые особенности документа и как реализация Концепции отразится на отношениях России с другими странами.

    Коментарии (46)
    Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском с помощью минного шлагбаума
    		   
    1 апреля 2023, 14:35
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Российские войска сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском в Харьковской области при помощи минного шлагбаума, который уничтожил всю штурмовую группу противника.

    Попытка атаки Вооруженных сил Украины под Купянском Харьковской области обернулась уничтожением штурмовой группы украинской армии, российские саперы подготовили минный шлагбаум для пытавшегося прорваться на позиции России противника. После взрыва лишь один боевик попытался убежать, но не смог, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».

    Минный шлагбаум – это связанные тросом несколько противотанковых мин, которые закладывают на узких дорогах, где идет военная техника.

    Ранее военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Коментарии (12)
    Переодетые в гражданскую одежду солдаты ВСУ пытались атаковать под Авдеевкой
    		   
    1 апреля 2023, 18:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Украинские военные на авдеевском направлении нарушили правила и обычаи ведения войны, в ходе боевых действий решили переодеться в гражданскую одежду, спрятавшись от беспилотников.

    Переодетые боевики открыли огонь из миномета, но их засек расчет БЛА 87 полка 1-го Донецкого армейского корпуса. В итоге одетые в гражданскую одежду солдаты ВСУ были уничтожены, передает «Царьград».

    Ранее житель Артемовска рассказал, что в город заходили переодетые в форму Вооруженных сил России украинские военные и изображали приход российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали.

    Коментарии (8)
    В ДНР уничтожили украинского карателя по кличке Моджахед
    Украинские источники сообщили о гибели карателя Данило «Моджахеда» Ляшука в Донбассе
    		   
    1 апреля 2023, 16:33
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Известный исламский боевик из Белоруссии, каратель из запрещенного в России батальона «Торнадо» Данило «Моджахед» Ляшук ликвидирован в Донбассе, сообщили российские военкоры со ссылкой на украинские источники.

    На Украине сообщили о ликвидации известного террориста Данило «Моджахеда» Ляшука, уточняется, что исламский боевик из Белоруссии погиб в Донбассе. При этом на его личной странице в соцсети размещено сообщение: «Ждите официальной информации», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».

    Ляшук родился в Бресте и уже в подростковом возрасте увлекся экстремистскими и неонацистскими идеями. В 2014 году перебрался на Украину, вступив в нацбатальон «Торнадо» (запрещен в России), где он фигурировал под новым именем Даниял аль-Такбир – выбранным из-за симпатий к радикальному исламизму.

    За доказанную причастность к пяткам и похищениям десяти человек «Моджахед» в 2017 году в Киеве был приговорен к десяти годам тюрьмы. На свободу он вышел летом 2021 года и снова отправился воевать в Донбасс.

    Коментарии (14)
    В Bloomberg назвали фактор усиления геополитического влияния России
    В Bloomberg назвали уход западных зерновых трейдеров фактором усиления геополитического влияния России
    		   
    1 апреля 2023, 14:26
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Уход с рынка России западных зерновых трейдеров усилит геополитическое влияние России, так как российский экспорт перейдет под контроль государства, отмечает Bloomberg.

    Из публикации следует, что уход Cargill и Viterra оставляет российские запасы зерна в руках госкомпаний, а это означает, что Россия будет контролировать большую часть доходов, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    Отмечается, что подобная ситуация вынуждает страны вести переговоры о поставках зерна без помощи международных трейдеров. Все это делает рынок продовольствия крайне важным с точки зрения геополитики.

    Ранее канадская компания Viterra Limited уведомила Минсельхоз о прекращении экспортной деятельности в России с 1 июля. В ведомстве заявили, что рынок России открыт для добросовестных компаний. Но при этом отмечалось, что свободные ниши могут легко и быстро занять отечественные компании. 

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    Американский полковник заявил о «практическом падении» Артемовска
    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Группировка ВСУ в Артемовске скоро будет сдаваться
    		   
    1 апреля 2023, 17:38
    Фото: Libkos/AP/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Группировке ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут) придется сдаться в ближайшее время из-за отсутствия снабжения, город практически пал, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

    В своем блоге на YouTube Макгрегор заявил, что ВСУ в Артемовске оказались предоставлены сами себе, поскольку до украинских подразделений невозможно добраться. По словам военного, скорее всего, украинские военные начнут сдаваться, если уже значительная часть войска не сложила оружие, потому что город «практически пал», передает РИА «Новости».

    Ранее Евгений Пригожин заявил, что российским силам предстоит проделать много работы для освобождения Артемовска, украинские военные никуда не убегают.

    До этого бизнесмен сообщал, что бои за Артемовск почти уничтожили украинскую армию и «изрядно потрепали» российские силы.

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    Стало известно имя молившейся на коленях среди противников УПЦ девушки
    Журналист Голованов: Молившейся на коленях девушкой среди противников УПЦ оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры

    2 апреля 2023, 02:47

    Текст: Антон Никитин

    Молившейся на коленях девушкой в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из облетевшего мир видео оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры, поэтесса и бард Екатерина Ершова, рассказал журналист Роман Голованов.

    Голованов отметил в своем Telegram-канале, что видео с девушкой, которая стояла на коленях в молитве за беснующихся в Киево-Печерской лавре людей, облетело, наверное, весь мир. Журналист сообщил, что ему удалось узнать, кто эта смелая девушка. По словам Голованова, ею оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова – поэтесса и бард, которая прекрасно поет и играет на гитаре.

    Накануне блогеров потрясло видео молящейся женщины в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возле Киево-Печерской лавры.

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    Выявлены планировавшие теракты в Новой Каховке украинские террористы
    Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Вскрыта ячейка планировавших теракты в Новой Каховке украинских террористов

    2 апреля 2023, 01:59

    Текст: Антон Никитин

    Правоохранительные органы раскрыли ячейку планировавших теракты в людных местах Новой Каховки украинских террористов, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что в субботу в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракты в Новой Каховке в местах массового скопления людей. Врио губернатора Херсонской области также сообщил, что обнаружены схроны взрывчатых веществ в большом объеме.

    Сальдо отметил, что, по оперативной информации, целями планировавшихся в Новой Каховке террористических атак были массовое убийство мирных граждан и дискредитация государственного строя.

    Врио губернатора выразил глубокую благодарность правоохранительным органам, которые на регулярной основе обеспечивают безопасность мирных жителей Херсонской области.

    Напомним, в пятницу ВС России уничтожили в Херсонской области склад топлива 126-й украинской бригады территориальной обороны.

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