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19 апреля, среда | Последнее обновление — 11:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: FT: ВСУ испытывают острую нехватку зенитных ракет
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240 лет назад, 19 апреля 1783 года, Екатерина II объявила о присоединении Крыма к России. Поначалу это не вызвало в мире особого резонанса, но вскоре значение этого события стало понятно всем великим державам. Обретение небольшого полуострова запустило цепочку событий, изменившую баланс сил в Европе.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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FT: ВСУ испытывают острую нехватку зенитных ракет
FT: Киев на заседании в «Рамштайне» запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет
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Украинские власти в ходе предстоящего заседания на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии намерен просить у Запада о срочных поставках зенитных ракет, пишут британские СМИ.
Украина на встрече с западными союзниками на этой неделе будет просить срочной передачи зенитных ракет, пишет The Financial Times, ссылаясь на чиновников, знакомых с ходом подготовки к встрече, передает РИА «Новости».
Киев собирается мотивировать просьбу тем, что острая нехватка ракет якобы может позволить России «начать массированные бомбардировки».
Европейский чиновник, имя которого издание не раскрывает, заявил, что тема средств ПВО малой дальности «все чаще поднимается украинцами».
В конце марта глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что ВСУ больше всего нуждаются в ПВО. Кроме этого, по его мнению, киевским властям нужны ракеты дальнего радиуса действия и бронетехника.
США потребовали от России «не трогать» их секретные ядерные технологии на ЗАЭС
CNN сообщил о требовании США к Росатому «не трогать» секретные американские ядерные технологии на Запорожской АЭС
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Минэнерго США в письме Росатому сообщило, что на Запорожской АЭС есть американские секретные ядерные технологии, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщают СМИ.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Министерство энергетики США заявило Росатому, что на Запорожской АЭС в Энергодаре есть «ядерные технические данные американского происхождения, которые находятся под экспортным контролем правительства США», сообщает CNN.
Как поясняет издание, такой контроль предусмотрен, если существует возможность использования технологий таким образом, который создает угрозу интересам нацбезопасности США.
Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
ВСУ стянули войска для форсирования Днепра в Херсонской области
Сальдо: Украинские военные готовятся форсировать Днепр в Херсонской области
Скопление группировки украинских войск фиксируется на правом берегу Херсонской области, ВСУ демонстрируют готовность к форсированию Днепра, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».
Сальдо отметил, что ВСУ забирают на вооружение практически весь малотоннажный флот, малые суда, лодки, на которых херсонцы ездили на дачи, передвигались по Днепру и его притокам. По его словам, весь этот речной транспорт задействован военными, что явно говорит о возможном использовании лодок для десанта, переброски и форсирования Днепра, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВСУ стали отправлять через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых позиций.
До этого Сальдо заявил, что все попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал.
«Русская весна»: Украинские военные в Польше оторвали башню немецкому танку Leopard 2A4
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В Польше во время подготовки к боям на территории Украины с использованием поставленного Германией вооружения танк Leopard 2A4 с экипажем ВСУ воткнулся орудием в землю, вследствие чего башня машины оторвалась.
Как сообщает «Русская Весна», ЧП произошло во время тренировки украинского экипажа на польском полигоне перед отъездом на линию боевого соприкосновения.
Фотографии с места аварии опубликовал офицер запаса армии Польши Петр Павелка, передает «Царьград».
По его словам, один из танков наехал на другой, проехал по корпусу военной машины, вырвав с корнем башню.
«Честно говоря, не могу вспомнить, чтобы видел такое неумелое управление бронемашиной», – прокомментировал польский офицер увиденное.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что западные представители провели для «Леопардов» принудительный даунгрейд. Так, украинские танкисты писали в соцсетях, что «на танках нет брони, пушка плохого качества, такие же стабилизаторы, а кумулятивы еще хуже».
Политолог: Слова президента Бразилии о роли доллара сильно задели США
Политолог Хейфец: Лула да Силва снимает табу с обсуждения чувствительных для США тем
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Вашингтон сильно беспокоят заявления бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы не только об Украине, но и о роли доллара в мировой экономике. Именно из-за этого американцы подвергли его критике по всем направлениям. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Виктор Хейфец. Ранее США обвинили Бразилию в «российской и китайской пропаганде».
«Заявления Соединенных Штатов в адрес Бразилии совершенно недипломатичны. Как мне кажется, это не самый разумный шаг, если США хотят переубедить в чем-либо своего латиноамериканского партнера и перетянуть его на свою сторону», – сказал Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.
«Конечно, Бразилия сегодня серьезно сблизилась с Китаем, но она не собирается полностью рвать отношения с Вашингтоном и озвучивать исключительно антиамериканскую риторику», – отметил он.
«Вместе с тем, Бразилия относится к числу тех стран, которые сильно озабочены усиливающейся разбалансировкой мировой экономики и системы международных отношений в связи с украинским конфликтом и санкциями. Поэтому власти Бразилии, с одной стороны, не сильно поддерживают позицию Москвы, но при этом выступают против поставок оружия Украине», – полагает собеседник.
«В целом, Лула да Силва практически дословно повторил свою позицию, озвученную еще в статусе кандидата в президенты. Он в этом вопросе достаточно последователен», – акцентировал Хейфец.
«Кроме того, Лула да Силва, находясь в Пекине, очень сильно прошелся по роли доллара в мировой экономике. И возможно, это задело США даже больше, чем взгляды бразильского президента на украинский конфликт. Здесь дело не в том, что Штаты боятся потерять 150 млрд из мирового товарооборота в долларовом эквиваленте. Это не произойдет в ближайшее время, поскольку процесс сам по себе достаточно долгий», – отметил он.
«Однако, в понимании Вашингтона, Лула да Силва снимает табу с обсуждения этой темы. И одно дело, когда об этом заявляют страны вроде Венесуэлы – не самые крупные экономики даже в своем регионе. Но совсем другое дело, если о таких идеях высказываются Бразилия и Китай – страны, входящие в «Большую двадцатку», – считает собеседник.
«Фактически, заявленная Лулой позиция может стать ориентиром для ряда государств. Если к этим двум крупным экономикам присоединится еще две-три из числа G20, не считая России, то для США наметится неприятная тенденция. И, по-видимому, именно это вызывает наибольшее недовольство со стороны Америки», – отмечает политолог.
Рассуждая о перспективах развития конфликта между Соединенными Штатами и Бразилией, Хейфец отметил, что «если Вашингтону хватит политического разума не оказывать прямой нажим на Лулу да Силву, то эскалации не произойдет». «Во-первых, Бразилия заинтересована в хороших отношениях со всеми членам Совбеза ООН. Кроме того, Штаты являются ее вторым торговым партнером, поэтому экономике страны нужны торговые отношения с США и американские инвестиции», – сказал он.
«Но если Вашингтон будет давить, тогда Лула да Силва может изменить свою позицию. К примеру, Бразилия пока не присоединилась к китайской инициативе «Один пояс – один путь». Сегодня это можно называть козырем в рукаве бразильского президента», – заключил эксперт.
Ранее глава МИД Бразилии Мауру Виэйра отреагировал на слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о том, что Бразилия якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду». Министр подчеркнул, что не согласен с этим обвинением, и заметил, что не знает, почему Кирби пришел к такому выводу, передает «Коммерсант» со ссылкой на интернет-издание G1.
После этого Белый дом прокомментировал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что Вашингтон «поощряет войну» на Украине. Так, представитель Белого дома назвал подход Бразилии «глубоко проблематичным» и раскритиковал предложение Бразилии к Украине «уступить» России Крым, подчеркнув, что страна якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду».
При этом Кирби заверил, что в США не возражают против попыток других стран приложить усилия для «окончания войны», однако находят идею Бразилии ошибочной для страны, которая «голосовала в поддержку принципов суверенитета и территориальной целостности».
Ранее Виэйра заявил, что антироссийские санкции, введенные в обход Совета Безопасности ООН, наносят ущерб развивающимся государствам.
Напомним, что глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Бразилию, которая стала первой в латиноамериканском турне министра в период с 17 по 21 апреля. Газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят Глобальный Юг в его конфликте с Западом.
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Вышедших из окружения в Белогоровке спецназовцев «Ахмата» представили к наградам
Алаудинов: Вышедших из окружения в Белогоровке после пяти дней атак ВСУ бойцов «Ахмата» представили к госнаградам
Бойцы спецназа «Ахмат», вышедшие из окружения в Белогоровке и захватившие пленных после пяти дней атак украинских войск, представлены к наградам, сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов в эфире канала «Россия 1».
Командир спецназа «Ахмат» отметил, что все бойцы вели себя героически и заслужили государственные награды. По его словам, в Белогоровке их отряд взял в плен несколько солдат ВСУ и добыл необходимые разведданные, передает РИА «Новости».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о героизме бойцов спецназа «Ахмат», которые пять дней отражали атаку противника, будучи в окружении в районе Белогоровки.
Между тем в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике.
Мирошник: Визитом в зону СВО Путин продемонстрировал уверенность в победе
Мирошник: Путин проверил ключевые оборонительные позиции в зоне СВО
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Приезд Владимира Путина в ЛНР и Херсонскую область поднимет дух наших военнослужащих и одновременно продемонстрирует противнику решимость РФ оборонять наши рубежи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее президент России посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.
«Обстановка в зоне СВО сейчас напряженная – ходит много слухов о возможном контрнаступлении ВСУ. В связи с этим личный приезд главнокомандующего фактически на главные оборонительные рубежи ВС РФ приобретает колоссальное значение», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В первую очередь это важно для наших солдат. Президент лично проверил их боеготовность, мотивацию. Он поддержал всех ребят, которые сейчас находятся на фронте. Подобные встречи всегда положительно сказываются на моральном духе военных», – отмечает эксперт.
«Нам также было необходимо продемонстрировать противнику полную готовность отразить любые атаки. Среди сотен новостей о возможном контрнаступлении ВСУ неожиданно появятся сообщения о приезде Владимира Путина. Конечно, это демонстрация уверенности России в своих действиях и огромный идеологический удар по врагам. Думаю, это сообщение услышат и западные кураторы Украины», – резюмирует Мирошник.
Ранее президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил лидеру РФ о том, что группа занимает оборону в соответствии с распоряжениями.
Кроме того, Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и передал им копию иконы, которая, как подчеркнул глава государства, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Позже президент РФ посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, где заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Путин также поздравил солдат с Пасхой.
Примечательно, что визит президента проходит на фоне обсуждения в западных СМИ даты планируемого контрнаступления ВСУ. По их данным, масштабная атака начнется 30 апреля.
Российские штурмовые отряды за сутки заняли три квартала Артемовска
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Штурмовые отряды в результате активных действий на Донецком направлении овладели тремя кварталами в центральной, северной и южной частях Артемовска, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВДВ и подразделения Южной группировки войск оказывали поддержку штурмовым отрядам по освобождению города и пресекали попытки противника контратаковать с флангов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в районах Часоого Яра и Константиновки.
Для поддержки штурмовиков авиацией за сутки было совершено шесть вылетов самолетов. Артподразделениями группировки выполнены 63 огневые задачи.
Потери противника за минувшие сутки на этом направлении составили более 290 военнослужащих и наемников.
Уничтожена машина пехоты, три бронемашины, машина РСЗО «Град», американская арт система М777, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Крахмального, Ольшаны, Кучеровки и Двуречной Харьковской области, сообщил Конашенков.
Рядом с Синьковкой Харьковской области и Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР) пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 35 военнослужащих, танк, две бронемашины, две американские самоходных гаубицы М109 Paladin, а также гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям под Червоной Дибровой, Червонопоповкой ЛНР, Тернами и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника составили более 80 военнослужащих, две бронемашины, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям недалеко от Угледара и Новополя ДНР, Малой Токмачки и Полтавки Запорожской области. Ликвидированы около 30 военнослужащих, три машины пехоты, гаубица Д-20.
Под Гуляйполем и Червоной КриницаейЗапорожской области уничтожены два склада боеприпасов.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены более 25 военнослужащих, американская арт система М777, две гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за минувшие сутки нанесено поражение 98 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах.
Возле Тернов и Авдеевки ДНР поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ. В районах пунктов Снигиревка и Кобзарцы Николаевской области уничтожены два склада топлива украинской техники.
Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников возле Добролюбовки Харьковской области, Кременной, Коломыйчихи, Червонопоповки ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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Германия доставила на Украину систему Patriot
Германия уже передала Украине одну обещанную систему противоракетной обороны (ПРО) Patriot, следует из обновленного списка поставленных Киеву вооружений, он опубликован на сайте правительства ФРГ.
Отмечается, что система передана вместе со снарядами, передает ТАСС.
В начале марта газета Financial Times писала, что Украина получила одну из двух систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot, обещанных ей США и Германией, но пока она не введена в строй.
Зеленский «удивил» приехавшего на Украину Гутерреша
Представитель генсека ООН Дюжаррик заявил об «удивлении» Гутерреша участием в награждении украинских военных в Киеве
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Генсек ООН Антониу Гутерреш оказался удивлен тем, что без согласования с ним Киев устроил церемонию награждения украинских женщин-военнослужащих во время визита генерального секретаря на Украину, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Как сообщала Washington Post со ссылкой на появившиеся в Сети «секретные документы» США, Гутерреш оказался «очень взбешен» неожиданным участием в церемонии, передает РИА «Новости».
Он посещал Украину 8 марта и украинский президент Владимир Зеленский устроил мероприятие, которое предполагало вручение медалей военным, не предупредив Гутерреша. Позднее Украина опубликовала фотографии и видео, на которых Гутерреш оказался запечатлен в рамках церемонии.
Washington Post со ссылкой на документы утверждает, что в перехваченном разговорое Гутерреш заявил Дюжаррику о желании помочь Украине. Однако, по его словам, украинцы «делают все, чтобы нас ликвидировать».
Дюжаррик подтвердил, что Гутерреш «был удивлен» церемонией, но «категорически отрицает использование термина «ликвидация».
Напомним, в Киеве на встрече с украинским президентом Гутерреш призвал продлить зерновую сделку.
Украина объявила об отзыве посла из Белоруссии
МИД Украины сообщил о решении отозвать посла из Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным
В связи со встречей белорусского президента Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным украинского посла в Белоруссии Игоря Кизима отзовут для консультаций, сообщил МИД Украины.
Встречу Лукашенко с Пушилиным Украина назвала «вопиющим недружественным актом», передает ТАСС.
Напомним, на встрече в Минске Лукашенко предложил помощь Донецку в восстановлении. Пушилин рассказал, что обсуждались военная обстановка, восстановление и строительство в ДНР, взаимовыгодное сотрудничество.
Белый дом счел «ударом» заявление Бразилии по Украине
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назвала «ударом» тон главы МИД Бразилии Виэйры в заявлении по Украине и США
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США оказались поражены тоном пресс-конференции главы МИД Бразилии Мауру Виэйры, который «намекнул» на ответственность Запада за ситуацию на Украине, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер сказала, что для США оказался «ударом тон главы» МИД Бразилии. По ее словам, это был «не нейтральный тон», передает РИА «Новости».
Как заявили в Белом доме, Виэйра «намекал на то, что Соединенные Штаты и Европа не заинтересованы в мире, или на то», что Запад «делит ответственность» за конфликт на Украине. Жан-Пьер заверила, что «это неправда», передает ТАСС.
По словам Жан-Пьер, президент США Джо Байден, вероятно, в курсе заявлений Бразилии. При этом она выразила уверенность в двусторонних отношениях с Бразилией.
Напомним, комментируя слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что Вашингтон «поощряет войну» на Украине, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что тот якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду». Виэйра отреагировал на слова Кирби.
Выносивший Яценюка из Рады экс-депутат Украины ликвидирован в зоне СВО
Экс-депутат украинского парламента от «Блока Петра Порошенко» Барна ликвидирован в зоне СВО
В зоне специальной военной операции России на Украине ликвидирован экс-депутат украинского парламента от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна, известный попыткой вынести Арсения Яценюка из зала заседаний Верховной рады, сообщают украинские СМИ.
СМИ ссылаются на представителя пресс-центра украинских войск. Барна был ликвидирован в понедельник, за день до того, как ему исполнилось 56 лет. Сообщается, что его тело пока не вынесли с поля боя, но «все указывает на то, что он погиб», передает РИА «Новости».
Напомним, в 2015 году в Верховной раде Барна подошел к трибуне и подарил букет красных роз Яценюку, который тогда возглавлял правительство Украины. После этого Барна вынес премьера с цветами в руках из-за трибуны.
Советник главы ДНР Гагин: ВС России контролируют 90% Артемовска
Почти вся территория города Артемовска (Бахмут) перешла под контроль российских сил, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин.
Порядка 90% площади города находится под контролем российских штурмовых сил, их продвижение «неотвратимо», заявил Гагин, передает ТАСС.
Ранее во вторник Минобороны сообщило, что за сутки штурмовые отряды овладели тремя кварталами в центральной, северной и южной частях Артемовска.
Президент Южной Кореи впервые заявил о возможности поставок оружия Украине
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель не исключил поставок оружия на Украину в случае «серьезных нарушений законов войны»
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Республика Корея может согласиться на передачу Украине оружия, если «возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться», заявил южнокорейский президент Юн Сок Ель.
В частности, речь идет о «масштабных нападениях на мирное население» или «серьезных нарушениях законов войны». В таком случае, сказал Юн Сок Ель, его стране «будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой» поддержке Киева, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Сейчас Южная Корея рассматривает разные варианты «оказания помощи Украине при ее обороне и восстановлении». По словам президента, в таком случае «не будет ограничений, касающихся объемов помощи в целях обороны и восстановления, согласно международному и национальному праву», а Сеул выберет «наиболее подходящие меры».
Reuters указывает, что южнокорейский президент первый раз высказался о возможности передачи оружия Украине.
Напомним, Южная Корея поставляла Украине предметы военного назначения, например, каски и бронежилеты, но не оружие. Передавая боеприпасы США, Сеул указывал, что исходит из предпосылки, что конечным получателем являются сами США. В марте Республика Корея разрешила Польше передать Киеву польские гаубицы Krab с южнокорейским шасси.
В результате утечки документов Пентагона стало известно о прослушке США чиновников Южной Кореи – среди материалов есть «отчет о разведке сигналов», где описывается беспокойство южнокорейских чиновников по поводу действий Вашингтона в отношении военной помощи Украине.
МИД заявил о требованиях Киевом взяток с судовладельцев для продления зерновой сделки
МИД: Киев стремится эксплуатировать зерновую сделку и требует взятки с судовладельцев
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Киев стремится эксплуатировать работу зерновой сделки, не гнушаясь ни злоупотреблениями правилами процедуры, ни требованиями взяток с судовладельцев, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, в данный момент возникло множество сложностей с регистрацией новых судов и проведением инспекций, причиной которых являются требования украинских представителей, передает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что в Киеве «не гнушаются ни откровенными злоупотреблениями правилами процедуры, ни требованиями взяток с судовладельцев».
Дипломат добавила, что отказавшие Киеву владельцы входящих судов вынужденно простаивают в ожидании регистрации более месяца. По ее мнению, такая ситуация сложилась потому, что процесс получения заявок на регистрацию в черноморской инициативе «находится в руках у Киева, а формированием инспекционных планов (на вход и выход судов) занимаются представители ООН».
Также представитель МИД напомнила, что предложение Москвы внести в регистрационные списки суда, которые затем направятся в нуждающиеся страны, было «встречено в штыки» украинскими представителями, так как киевский режим не готов ставить под угрозу свои «коммерческие коррупционные схемы».
Захарова заметила, что в Брюсселе до сих пор не поняли, что в рамках зерновой сделки по Черному морю вывозится исключительно украинское продовольствие, что доказывает, что Вашингтон только раздает «другим странам ценные указания про их обязательства, забывая при этом о своих».
Так, по мнению Захаровой, европейцы расписались в полном пренебрежении к нуждам стран в зерне и удобрениях.
Согласно подсчетам МИД, из-за таких действий Киева доля получателей украинского продовольствия в нуждающихся странах сократилась до минимального уровня – из 28,3 млн тонн вывезенных зерновых всего 742 тысячи (2,6%).
«Единственным способом хоть как-то восстановить порядок, справедливую и прозрачную основу для участия в инициативе является регистрация судов, которую российские эксперты осуществляют строго в рамках утвержденных правил процедуры», – заключила Захарова.
Накануне сообщалось, что уже несколько дней инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводятся в Стамбуле.
До этого МИД России отмечал, что зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт киевского режима и отвечает только интересам западных стран.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тенденций к улучшению по второй части договоренностей в зерновой сделке не наблюдается, потому ее перспективы не столь радужные.
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