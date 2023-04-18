Авиаэксперт не увидел необходимости снимать ограничения на провоз жидкостей на борту самолета

Никакие приборы на сегодняшний день не могут достоверно определить безопасность жидкостей, которые проносят пассажиры на борт, поэтому нет никакого смысла отменять ограничения на их провоз в салоне самолета, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу отказаться от ограничений на провоз жидкостей на борту самолета, либо смягчить данное правило, передает «Коммерсант». По словам сотрудников организации, они регулярно получают от пассажиров «справедливые обращения в части пересмотра данных правил».



«Ограничения на провоз жидкости в пассажирском салоне воздушного суда были введены не в связи с пандемией, не в связи с СВО, а намного-намного раньше. Это было сделано в связи с террористическими угрозами. И ограничения были введены не только в Российской Федерации, а практически по всему миру, потому что в большом объеме жидкости злоумышленники могут растворить некие взрывчатые или воспламеняющиеся вещества», – предупреждает Гусаров.

По его словам, стандартными средствами осмотра, без проведения специального химического анализа в лаборатории, выявить точный состав жидкости невозможно. На сегодняшний день существуют специальные приборы, отличающие безопасную жидкость, от небезопасной, однако у них, как и у любой техники, есть погрешность. Кроме того, спектр определения веществ у таких приборов недостаточный.

Также авиаэксперт обращает внимание на то, что с введением дополнительных проверок на жидкости увеличится время посадки пассажиров, а также участятся случаи задержания пассажиров, чьи тары в ручной клади вызывают хоть малейшее подозрение.

«Сто миллилитров – действительно небольшой объем, который можно взять на борт, но его в принципе достаточно. При необходимости человек может провести нужные ему лекарства, одеколон, солнцезащитный крем, дезодорант и так далее. Особенно это нужно, когда пассажир путешествует только с ручной кладью. Что касается питьевой жидкости, то во всех авиакомпаниях, даже в низкобюджетных, ее предоставляют в достаточных количествах и бесплатно по первому требованию пассажира», – объясняет эксперт.

Собеседник подчеркивает, что ради авиационной безопасности пассажиры вполне могут «перетерпеть» неудобства в виде ограничений провоза жидкостей на борту. «Мы стали жить в каком-то более безопасном мире? Наоборот, количество угроз увеличилось! Кто хочет рисковать? Только, может быть, тот, кто вообще не летает и ему все равно. Или тот, кто что-то пытается замыслить недоброе. Любой нормальный человек, на мой взгляд, должен все-таки во главу угла ставить свою безопасность», – заключил Гусаров.

Напомним, на борту самолета в ручной клади разрешается провозить жидкости, аэрозоли и гели, объем которых не превышает 100 миллилитров. Всего допускается брать в салон самолета один литр, разбитый по тарам не более 100 миллилитров, на человека.