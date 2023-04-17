Страны G7 запланировали сохранить потолок на российскую нефть

Reuters: Страны G7 сохранят потолок на российскую нефть в 60 долларов за баррель

Страны группы семи G7 сохранят потолок на российскую нефть в 60 долларов за баррель, несмотря на призыв ряда государств снизить его, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что G7 и Австралия решили сохранить ограничение после пересмотра цены в 60 долларов, согласованной в декабре прошлого года, передает ТАСС.

Напомним, в марте сообщалось, что Эстония, Литва и Польша выступили за снижение потолка цен на российскую нефть.