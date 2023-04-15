В Китае объяснили Западу неприятную правду об Украине

Global Times: Подогреваемый Западом конфликт на Украине только больше вредит украинцам и европейской экономике

Боевые действия на Украине не помогут коллективному Западу получить желаемое, пишут китайские СМИ.

Аналитик Ян Оберд в статье для китайского портала Global Times пишет, что ЕС и НАТО оказались в «сложном положении». Запад, по его словам, пытается использовать украинский конфликт, чтобы ослабить Россию «раз и навсегда», однако на самом деле это лишь больше вредит европейской экономике и самой Украине.

Оберд считает, что вред от действий ЕС и НАТО для украинских граждан оказался большим, чем от последствий конфликта, передает РИА «Новости».

Причем если Запад решить продолжит накачку Украины оружием и расширять НАТО, победителей в этом конфликте не будет, предупреждает аналитик, призывая искать мирные решения.

Два условия, по мнению Оберда, могли бы остановить конфликт сейчас. Во-первых, Украина «должна быть обеспечена нейтралитетом, а не членством в НАТО». А во-вторых, главным инструментом сосуществования должна стать дипломатия, а не оружие, заключает эксперт.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования ситуации на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.