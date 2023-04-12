На Саур-Могиле высадили более тысячи деревьев «Сада памяти» в честь защитников Донбасса

В рамках акции «Сад памяти» на территории мемориального комплекса «Саур-Могила» более тысячи сосен и елей, привезенных из Ленинградской и Нижегородской областей, высадили в честь погибших бойцов Донбасса в специальной военной операции.

«На самом деле, это важно, как один из элементов увековечивания памяти наших героев. Наша задача, которая является одной из главных, – уже сейчас создать, заложить тот фундамент, который будет использован следующими поколениями для определения правильного ориентира: как нужно поступать, что нужно делать, когда – не дай бог – приходит беда на твою землю, приходит беда в твой дом и есть угроза для твоей страны», – сказал врио главы ДНР Денис Пушилин, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам генерального директора АНО «Сад памяти» Ольги Степченко, высадка саженцев на «Саур-Могиле» носит символичный характер: к обелиску неизвестного солдата обязательно приносят цветы 9 мая и 8 сентября, а теперь и деревья «Сада памяти» будут здесь расти круглый год.

«Нет более знакового места, чтобы почтить тех, кто воевал и продолжает воевать за Донбасс, и сегодня эта память стала еще актуальнее. «Сад памяти», который мы здесь разбили, станет живым напоминанием о подвиге героев и остается важным местом для тысяч людей, которые смогут приходить сюда из года в год. Я рада объявить, что сегодня мы начинаем закладывать природные мемориалы из живых деревьев в честь героев СВО, высадки для их создания мы запускаем во всех новых субъектах», – отметила Степченко.

Памятные деревья на «Саур-Могиле» вместе с «Волонтерами леса» и «Волонтерами Победы» высаживали и представители регионов. Так, к участникам акции присоединился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он отметил, что Донбасс сплотил россиян, и сегодня каждый регион готов протянуть руководству новых российских субъектов руку помощи и поддержки. По словам губернатора, такое общее дело, как высадка живых памятников в честь бойцов ВОВ и СВО, призвана еще сильнее укрепить тесную дружескую связь между субъектами.

Участие в мероприятии принял и военный корреспондент, рэп-исполнитель, режиссер Аким Апачев, который высадил памятное дерево в честь погибшего Владлена Татарского.

Напомним, мемориальный комплекс полностью восстановили только в прошлом году, всего за два с половиной месяца. Курган в Шахтерском районе, который возвышался почти на 278 метров над уровнем моря, служил обзорной точкой, но после оккупации Донбасса немцы устроили там укрепленный пункт армии вермахта.