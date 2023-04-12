Выставка ко Дню космонавтики открылась в Государственном Кремлевском дворце

В фойе Государственного Кремлевского дворца открылась фотовыставка ко Дню космонавтики, на фото изображены космонавты и специалисты ракетно-космической отрасли в процессе работы над ракетами-носителями и космическими аппаратами.

На одном из снимков космонавт Олег Новицкий приветствует прибывшую на орбиту актрису Юлию Пересильд. Еще один – посвящен работе со спутником «Глонасс-М» на АО «Решетнев». Также в экспозиции есть фото возвращения на Землю корабля «Союз МС-17», передает ТАСС.

В Государственном Кремлевском дворце 12 апреля также пройдет премьера первого фильма, снятого в космосе, «Вызов».

Во дворец уже прибыли исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

Ранее президент Владимир Путин поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса.