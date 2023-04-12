В Кремле приняли к сведению высказывание Трампа о Путине Работу российского сегмента МКС продлили до 2028 года Путин поздравил с Днем космонавтики причастных к отрасли Путин поздравил с Днем космонавтики причастных к космической отрасли 12 апреля 2023, 14:53 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин во время встречи с главой Роскосмоса Юрием Борисовым поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса. «Естественно, сегодня наш разговор не может не начаться с поздравления и в Ваш адрес, и в адрес всех, кто работает в космической отрасли. Тут даже шире – всех, кто так или иначе причастен к этой сфере деятельности. Хочу пожелать огромному вашему коллективу успехов в освоении космоса», – сказал он, обращаясь к Борисову, сообщает РИА «Новости». Путин также поздравил Борисова с Днем космонавтики и пожелал успехов в освоении космоса. «Мы все время говорим о том, что это чрезвычайно важно и для нашей страны, и для всего человечества. Это не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что требуется прямо сегодня – требуется народному хозяйству, требуется для укрепления и совершенствования систем обороноспособности страны», – отметил Путин. Ранее сообщалось, что Путин в День космонавтики пообщается с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым и выступит на премьерном показе кинокартины «Вызов» – первого художественного фильма, снятого на МКС, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Путин указал на дисбалансы и «затоваривание» на рынке жилья

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам указал на дисбалансы и «затоваривание» на рынке жилья. «В прошлом году наши строители вышли на рекордный объем ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки», – приводит его слова ТАСС. Он также указал на то, что «нужно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора, прежде всего нужно поддержать спрос на жилье». Кроме того, Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки рынка недвижимости, которые возможно надо будет принять. «Рассчитываю сегодня услышать подробный доклад о ситуации на рынке недвижимости, в том числе о возможных дополнительных мерах поддержки», – сказал он. Ранее Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко выразил мнение, что создание новых рабочих мест и развитие экономики является самым эффективным способом поддержать демографию в стране. Путин назвал непростой ситуацию в автопроме

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства держать на контроле непростую ситуацию в некоторых отраслях отечественной промышленности. «Остается непростой ситуация в автопроме и лесоперерабатывающем комплексе, а также в сфере производства химической продукции и удобрений», – цитирует ТАСС Путина. Он напомнил, что на нескольких профильных отраслевых совещаниях «вышли на конкретные решения, которые помогут увеличить загрузку предприятий, обеспечить сбыт их продукции». «Прошу правительство своевременно реализовывать эти договоренности и при этом иметь обратную связь с коллегами на местах, проводить постоянный анализ ситуации, чтобы понимать, где, на какие участки нужно направить дополнительные усилия», – указал президент России. Ранее Владимир Путин призвал не пускать ситуацию в экономике на самотек. Новости СМИ2 Кремль раскрыл детали переговоров Путина с президентом Узбекистана Кремль: Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Мирзиеевым 11 апреля 2023, 16:07 Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщил Кремль. Главы государств обсуждали актуальную тематику отношений двух стран, в том числе меры по расширению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области, говорится в сообщении на сайте Кремля. Также лидеры подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества. Путин и Мирзиеев условились о продолжении контактов на различных уровнях, заключили в Кремле. Узбекистанская сторона по итогам переговоров ранее сообщила, что речь шла о первоочередных мерах по обеспечению динамики товарооборота и реализации совместных проектов кооперации России и Узбекистана. Кроме того, обсуждалась эффективность использования площадки выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте в апреле. Появились кадры съемки из космоса облака пепла из вулкана Шивелуч Роскосмос показал кадры со спутника с облаком пепла в окрестностях вулкана Шивелуч

Текст: Ольга Никитина

Роскосмос опубликовал кадры со спутника, на которых видны последствия извержения вулкана Шивелуч. В Telegram-канале Роскосмоса сообщается, что съемку провел спутник «Арктика-М». Сегодня утром на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч - несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей, а пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча. В Росавиации ранее сообщили, что пилоты получили указание учитывать извержение камчатского вулкана Шивелуч при выборе маршрута. Ранее сообщалось, что на Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Новости СМИ2 Путин заявил о снижении инфляции в России Путин: Инфляция в России в конце апреля может опуститься ниже 3%

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Инфляция в России впервые за долгое время стала ниже целевого ориентира Центробанка, а в конце апреля может опуститься ниже 3%, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «По состоянию на 3 апреля, председатель Центробанка [Эльвира Набиуллина], мы с ней совсем недавно об этом говорили, подтверждает, инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу месяца ожидается менее 3%. Впервые за долгое-долгое время инфляция оказалась ниже целевого ориентира Центрального банка», – пояснил Путин, передает ТАСС. Как указал российский лидер, есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться. По его мнению, «на это указывает такой важный параметр, как индекс деловой активности». Ранее Путин заявил, что основным направлением для экономического роста в России стало устойчивое увеличение внутреннего спроса. Путин: В бюджет летом начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы 11 апреля 2023, 18:12 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин прогнозирует скорое поступление в бюджет дополнительных нефтегазовых доходов, об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам. За первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 триллионов рублей, заявил глава государства. По его словам, это соответствует прошлогодним показателям, но в целом динамика хорошая, сообщает официальный сайт главы государства.



«Хотел бы отметить, ненефтегазовые поступления увеличились примерно на 14 %, или на 1,4 триллиона рублей, а нефтегазовые немного сократились – примерно на 1,3 триллиона рублей, что прежде всего связано с высокой базой и особенностями ценовой конъюнктуры на глобальных рынках в прошлом году. Ожидается, что к концу второго квартала на фоне роста нефтяных цен ситуация изменится, в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы», – сказал Путин. Также президент предложил обсудить влияние на экономику России введенных ранее ограничений на вывоз капитала. «Это позволило снизить угрозы для нашей финансовой системы, обеспечить ее стабильность, а затем, исходя из объективной картины, некоторые ограничения были сняты или ослаблены. Я предлагаю сегодня вместе с коллегами из Центробанка оценить, как работают эти решения, какое влияние они оказывают на нашу экономику», – сказал он. Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что внешние факторы риска для российской экономики никуда не делись, Россия не имеет права расслабляться и пускать ситуацию на самотек. Новости СМИ2 Путин заявил об улучшении прогноза социально-экономического развития России Путин: Правительство России улучшило прогноз социально-экономического развития 11 апреля 2023, 17:48 Текст: Елизавета Шишкова

Правительство России на фоне позитивной статистики значительно улучшило прогноз социально-экономического развития, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономике. Он напомнил, что правительство при подготовке бюджета на 2023 год исходило из ожидаемого снижения ВВП на 2,9% в прошлом году и на 0,8% в этом, передает ТАСС. «На фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили», – отметил Путин. При этом «прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным», подчеркнул глава государства. Между тем по итогам первого квартала этого года в бюджет России поступило более 13 трлн рублей. «Экономическая динамика отражается на бюджетных показателях», – пояснил он. Это соответствует показателям прошлого года, в целом динамика хорошая, заключил Путин. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%, а на 2024 год ухудшил до 1,3%. В Кремле приняли к сведению высказывание Трампа о Путине Представитель Кремля Песков заявил, что ознакомлен с мнением Трампа о Путине 12 апреля 2023, 14:31 Текст: Александра Юдина

В Кремле приняли к сведению высказывание американского экс-президента Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, с оценкой Трампа в Москве ознакомлены, передает ТАСС. Ранее Трамп заявил, что Путин, его китайский коллега Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын являются умнейшими людьми, а американским коллегам до этого уровня далеко. Новости СМИ2 Путин призвал не пускать ситуацию в экономике на самотек Путин: Нельзя пускать ситуацию в экономике на самотек 11 апреля 2023, 17:59 Текст: Вера Басилая

Внешние факторы риска для российской экономики никуда не делись, Россия не имеет права расслабляться и пускать ситуацию на самотек, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Вновь хотел бы подчеркнуть: внешние факторы риска для нашей экономики никуда не делись, и мы с вами это хорошо понимаем. Расслабляться в этой связи, пускать ситуацию на самотек, полагая, что все само по себе будет хорошо, было бы неправильно, на это мы права не имеем», – цитирует РИА «Новости» Путина. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%, а на 2024 год ухудшил до 1,3%. Путин заявил о минимальном уровне безработицы в России 11 апреля 2023, 18:06 Текст: Алексей Дегтярёв

Уровень безработицы в России находится на историческом минимуме, заявил президент Владимир Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам. «Один из ключевых вопросов сегодня – это преодоление дефицита кадров. Мы постоянно в последнее время об этом говорим. На фоне всех сложностей прошлого года отечественные предприятия избежали массовых сокращений сотрудников, сохранили коллективы. Сейчас ситуация принципиально иная. С учетом исторически минимальной безработицы – в целом по стране в 3,5% – по многим направлениям просто не хватает рабочих рук», – цитирует Путина ТАСС. Для решения этого вопроса президент призвал использовать кадровый потенциал регионов. Ранее МВФ повысил прогноз по российскому ВВП в 2023 году до 0,7%, но снизил его для 2024 года до 1,3%. По данным фонда, безработица в России в 2022 году составляла 3,9%. Новости СМИ2 Рассекреченное дело Гагарина представили в Петербурге Рассекреченное личное дело Юрия Гагарина представили в Петербурге в День космонавтики 12 апреля 2023, 13:22 Текст: Александра Юдина

Рассекреченное личное дело Юрия Гагарина представили в цифровом формате на конференции «День космонавтики в Президентской библиотеке» в Петербурге, материалы есть в открытом доступе, заявил начальник отдела научной экспертизы фонда, кандидат исторических наук Алексей Воронович. По его словам, оцифрованное личное дело Юрия Гагарина находится теперь в Президентской библиотеке в открытом доступе пока только в электронном читальном зале, но в ближайшее время может появиться на портале. В данный момент опубликована подробная библиографическая справка, передает ТАСС. Воронович отметил, что материалы личного дела (анкета, подробная таблица о прохождении военной службы в Советской армии, перечень должностей в отряде космонавтов, характеристики с места учебы) подтверждают правдивость сложившегося вокруг Гагарина «образа идеального человека». Эксперт исторических наук заверил, что рассекреченные материалы позволили уточнить некоторые даты, а также небольшие биографические детали. Так, в этом помогли две автобиографии, написанные рукой первого космонавта в 1957 и 1960 годах. Отмечается, что личное дело Гагарина было передано на оцифровку в Президентскую библиотеку госкорпорацией «Роскосмос» в марте 2023 года. «Мы очень быстро смогли доставить личное дело из Москвы в Санкт-Петербург, аккуратно, внимательно его оцифровали. Затем это дело тут же увезли обратно в Москву, а мы уже начали работать над обработкой цифровых копий», – подчеркнул Воронович. Юрий Гагарин внес неоценимый вклад в развитие космической отрасли, как другие космонавты, инженеры, конструкторы, летчики-испытатели, выпускники и преподаватели профильных вузов из всех уголков нашей многонациональной Родины. Роскосмос начал рассматривать возможность полета в космос иностранцев Борисов: Роскосмос ведет переговоры с несколькими странами о полете их представителей в космос 12 апреля 2023, 09:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Переговоры о полете иностранных граждан в космос ведутся с несколькими государствами, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов. По его словам, ведутся переговоры с представителями зарубежных государств о возможности организации для них пилотируемых космических миссий, передает ТАСС. Борисов уточнил, что переговоры находятся на разной стадии, с какими конкретно странами ведутся переговоры он не уточнил. Борисов рассказал также, что ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» уже прорабатывает серийное изготовление кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС», при этом глава Роскосмоса подчеркнул, что подход к данному вопросу требует особого внимания, поскольку в первую очередь должна быть обеспечена безопасность космонавтов. Ранее гендиректор Центра Келдыша Владимир Кошлаков сообщил, что космонавт из Белоруссии во время нахождения на борту МКС проверит действие российского самозалечивающегося материала в условиях космического полета. Новости СМИ2 В День космонавтики отметили юбилей Александра Островского 12 апреля 2023, 11:27 Текст: Александра Юдина

Госкорпорация «Роскосмос» и общероссийский проект «Народов много – Родина одна» подготовили к 12 апреля поздравление с Днем космонавтики и с 200-летним юбилеем русского драматурга Александра Николаевича Островского. В День космонавтики в Центре подготовки космонавтов прочли отрывок из пьесы Островского «Женитьба Бальзаминова», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Советский летчик-космонавт Юрий Гагарин отправился в космос на корабле-спутнике «Восток». На все времена полет Юрия Гагарина останется мировым достоянием, гордостью достижений российской науки. Неоценимый вклад в развитие космической отрасли внесли космонавты, инженеры, конструкторы, летчики-испытатели, выпускники и преподаватели профильных вузов из всех уголков нашей многонациональной Родины. Кроме того, в среду отмечается 200 лет со дня рождения величайшего русского драматурга Александра Островского, который является автором более 50 пьес, которые и сегодня составляют основу российского театрального репертуара, прозванного «Колумбом Замоскворечья» и «русским Шекспиром». Отмечается, что в честь обеих знаменательных дат, космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина» Денис Матвеев из Центра подготовки космонавтов прочел отрывок из пьесы Островского «Женитьба Бальзаминова» и пожелал всем быть счастливыми и не забывать, что «народов много, а Родина одна». Ученые российских регионов рассказали о вкладе в изучение космоса 12 апреля 2023, 13:39 Текст: Александра Юдина

Инициированный российским лидером Владимиром Путиным «Национальный проект наука и университеты» поставил задачу развития масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям, специалисты регионов России принимают активное участие в изучении космоса. Специалисты ракетно-космической отрасли создают новые материалы для ракет, помогают ученым в исследовании других планет, разрабатывают программные комплексы для моделирования и проектирования многоспутниковых космических систем и многое другое, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В частности, ученые Белгородского госуниверситета разработали устройство, способное поддерживать жизнь микроклонов растений в условиях космоса. С помощью инновационной разработки можно выращивать растения в условиях космоса в течение длительного времени без непосредственного участия человека, а также отслеживать состояние растений благодаря фотокамере и системе передачи данных. Как рассказал кандидат физико-математических наук и директор инжинирингового центра БелГУ Иван Никулин, устройство состоит из трех кубических отсеков, у которых боковые поверхности снабжены солнечными батареями. «В двух отсеках расположен модуль полезной нагрузки, состоящий из блока управления системами жизнеобеспечения растений и приема-передачи данных на Землю. В третьем отсеке расположена камера автономного роста растений, содержащая две титановые вакуум-герметичные ячейки с питательной средой и микроклонами растений. Каждая ячейка может вмещать до четырех растений», – пояснил он. В казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) в преддверии Дня космонавтики готовили к запуску спутник. Это будет уже второй спутник КНИТУ-КАИ, который будет называться «КАИ-2». Первый был доставлен на околоземную орбиту восемь месяцев назад. Известно, что проект заявлен коллективом Института Радиоэлектроники, фотоники и цифровых технологий (ИРЭФ-ЦТ) и специализированного учебного научного центра (СУНЦ), созданного на базе университета по национальному проекту «Наука и университеты». Отмечается, что новый спутник, как и первый, будет оснащен волоконно-оптической измерительной системой и фотокамерой. Однако, в отличие от первого, КАИ-2 сможет обмениваться информацией с любым радиолюбителем, прошедшем определенную верификацию. Для обмена информацией со спутником в одном из зданий КНИТУ-КАИ планируется установка приемо-передающего комплекса, что позволит обучающимся СУНЦ и ИРЭФ-ЦТ самостоятельно выгружать фотоматериалы и данные телеметрии со спутника, а также управлять работой полезных нагрузок. В свою очередь ученые Самарского университета им. Королева – вуза-участника программы «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты» – разработали два компактных гиперспектрометра, которые должны расширить возможности отечественных наноспутников. Так, оснащенные такими приборами миниатюрные космические аппараты в формате CubeSat смогут более эффективно решать задачи экологического мониторинга и умного земледелия, выявлять выбросы парниковых газов и проводить геологоразведку труднодоступных территорий, обнаруживая расположение потенциальных месторождений различных минералов, нефти и газа. Как отметил профессор кафедры технической и доктор физико-математических наук Роман Скиданов, с помощью гиперспектрометра, снимающего в SWIR-диапазоне, наноспутники смогут эффективно обнаруживать парниковые газы, фиксируя выбросы метана и CO2. С 2022 по 2031 год в России идет Десятилетие науки и технологий. Его основные цели – привлечение молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества и рост знания людей о достижениях российской науки. Новости СМИ2 Работу российского сегмента МКС продлили до 2028 года Глава Роскосмоса Борисов сообщил о продлении работы российского сегмента МКС до 2028 года 12 апреля 2023, 15:14 Текст: Ольга Никитина

По решению правительства России работа российского сегмента Международной космической станции продлена до 2028 года, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Борисов при этом отметил актуальность обсуждения создания Российской орбитальной станции, поскольку «время бежит быстро», а в пилотируемой космонавтике ни в коем случае нельзя допустить перерывов, передает РИА «Новости». Глава Роскосмоса сообщил президенту, что облик и параметры новой Российской орбитальной станции (РОС) и этапы ее создания Роскосмосу уже известны. Эскизный проект будет готов летом, пообещал он. Путин со своей стороны поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса. Ранее сообщалось, что РКК «Энергия» не сбавляет работы по созданию Российской орбитальной станции.