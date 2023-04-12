Вооруженный участник бандподполья задержан в Чечне

Кадыров сообщил о задержании вооруженного участника бандподполья в Надтеречном районе Чечни

В населенном пункте Гвардейское Надтеречного района силовики нейтрализовали вооруженного участника бандитского подполья, прибывшего «из соседнего региона», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров сообщил в Telegram, что «правоохранители отрабатывали оперативку». Поскольку, по имеющейся информации, боевик был вооружен, приняли решение «провести ночную спецоперацию с привлечением технических средств для максимальной безопасности гражданского населения».

Преступнику предложили сдаться, но он попытался скрыться. Когда боевик перебирался через ограду, его ранили и «взяли живьем». Его личность установлена, он дает показания. Среди силовиков никто не пострадал.

Кадыров опроверг сообщения в соцсетях о том, что произошла «бурная перестрелка с целой группой боевиков». По его словам, операция заняла «считанные минуты».

В конце марта в ходе спецоперации в частном секторе Гудермеса ответным огнем сотрудников правоохранительных органов были ликвидированы двое боевиков.