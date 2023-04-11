Путин указал на дисбалансы и «затоваривание» на рынке жилья

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам указал на дисбалансы и «затоваривание» на рынке жилья.

«В прошлом году наши строители вышли на рекордный объем ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки», – приводит его слова ТАСС.

Он также указал на то, что «нужно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора, прежде всего нужно поддержать спрос на жилье».

Кроме того, Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки рынка недвижимости, которые возможно надо будет принять.

«Рассчитываю сегодня услышать подробный доклад о ситуации на рынке недвижимости, в том числе о возможных дополнительных мерах поддержки», – сказал он.

Ранее Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко выразил мнение, что создание новых рабочих мест и развитие экономики является самым эффективным способом поддержать демографию в стране.