Электоральный эксперт: Важно, что нарушение в Петербурге не замели под ковер

Электоральный эксперт Багирян: Важно, что нарушение в Санкт-Петербурге не замели под ковер

Очень важно, что организаторы выборов в Санкт-Петербурге не «замели под ковер» нарушения, выявленные в городе Красное село, и признали ошибки, допущенные при выездном голосовании, заявил член исполкома движения «Корпус «За чистые выборы», электоральный эксперт, посещавший избирательные участки, Георгий Багирян.

«Территориальная избирательная комиссия №26 приняла решение о признании итогов голосования на УИК №1213 в городе Красное село недействительными. Согласно решению ТИК, допущенные нарушения при проведении выездного голосования в воинской части не позволяют достоверно определить результаты выборов. Основанием для принятия решения об аннулировании итогов стал факт расхождения в числе заявлений, поданных избирателями для голосования вне помещения, и числе фактически заполненных бюллетеней», – приводятся слова эксперта на сайте НОМ.

НОМ поясняет, что в понедельник члены УИК №1213 города Красное село в Санкт-Петербурге отменили итоги голосования на участке, признав допущенные нарушения при выездном голосовании. Позже ТИК №26 рассмотрел эту ситуацию и принял аналогичное решение об аннулировании итогов.

По словам Багиряна, очень важно, что допущенное нарушение организаторы выборов не «замели под ковер», а напротив – признали случившееся и приняли соответствующие меры. «Внимание к ситуации было привлечено и со стороны присутствующих наблюдателей, что, на наш взгляд, также является позитивным моментом в истории: на все сигналы проблемного характера необходимо реагировать оперативно, фиксировать и трактовать их с объективной точки зрения, опираясь на нормы действующего законодательства», – сказал он.

При этом, отметил электоральный эксперт, для некоторых участников выборов нарушения стали попыткой сделать акцент на политическую подоплеку: стали выходить сообщения о том, что итоги якобы были аннулированы намеренно, в пользу одного из кандидатов. «На наш взгляд, такие заявления не имеют под собой оснований, потому как решение было принято на основании закона», – сказал он.

«Досадным фактом является то, что по случившейся ситуации не последовало своевременно реакции Общественного штаба по наблюдению за выборами в Санкт-Петербурге. Заключения специалистов в области избирательного права и процесса, экспертного сообщества могли бы внести серьезный вклад в разъяснение широкой общественности специфики и подробностей ситуации, исключить некорректные трактовки», – добавил член исполкома движения «Корпус «За чистые выборы».

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