Эксперты рассказали о муниципальных выборах в российских регионах

В России прошли муниципальные выборы в 13 регионах

В воскресенье муниципальные выборы проходили в 13 регионах России, большинство вакантных мандатов получили представители партии «Единая Россия». Выборы в Санкт-Петербурге вызвали наибольший резонанс: в контроле за ними приняли участие более 100 наблюдателей и представителей семидесяти СМИ.

В Санкт-Петербурге прошли довыборы депутатов в муниципальные Советы трех внутригородских муниципальных образований (поселка Понтонный, Южно-Приморского муниципального округа и города Красное Село). Явка составила 10,42% избирателей, говорится на сайте НОМ.

В день голосования в избирательных комиссиях присутствовали 113 наблюдателей, из них 48 – от кандидатов, 49 – от политических партий, 16 – от субъектов общественного контроля. Санкт-Петербургской избирательной комиссией были аккредитованы 70 представителей от 10 СМИ, три из которых – телеканалы.

«Кому-то наблюдать за выборами было скучно, поэтому некоторые упражнялись в красноречии в социальных сетях, желая показать себя разоблачителями недочетов. Весь поток информации можно разделить на три части: банальное незнание избирательного законодательства, отчего пользователей соцсетей просто-напросто вводили в заблуждение, попытка «поднять волну» на фейках и реально произошедшие нарушения. Второе направление проявилось очень ярко. Мы все наблюдали, как отдельные Telegram-каналы и называющие себя независимыми наблюдатели выполняли, очевидно, заказные вещи, пытались искусственно создать ажиотаж. Что касается реальных нарушений, то речь идет о единичных случаях. В частности, рассмотрение ситуация на УИК 1213 со стороны организаторов выборов продолжается», – рассказал директор Института современного государственного развития, политолог, эксперт НОМ в Санкт-Петербурге Дмитрий Солонников, который наблюдал за выборами.

В Волгоградской области на досрочных выборах глав Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района и Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района победили кандидаты от «Единой России». Явка составила 48,37% и 39,28% соответственно.

В Забайкальском крае на досрочных выборах депутатов сельского поселения «Дульдурга» проголосовало 10,45% избирателей. Девять замещаемых мандатов получат кандидаты от партии «Единая Россия», два – представители партии «Справедливая Россия – За правду».

В Пензенской области большинство голосов на довыборах депутатов комитетов местного самоуправления 30 сельских поселений и собрания представителей города Кузнецка избиратели отдали за кандидатов от партии «Единая Россия».

В Бурятии на довыборах в Совет депутатов Тарбагатайского района шестого созыва победили два кандидата от партии «Единая Россия». Большинство голосов на выборах в Совет сельского поселения «Десятниковское» набрали четыре самовыдвиженца, пять кандидатов от «Единой России» и один представитель ЛДПР.

В Омской области на довыборах в Совет Березовского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района победили два кандидата от «Единой России», два самовыдвиженца и один представитель ЛДПР. В ходе голосования в участковые избирательные комиссии жалоб не поступало.

В Челябинской области пост главы Новопокровского сельского поселения займет кандидат от партии «Единая Россия» Ольга Костенко, набрав 59,75% голосов избирателей.