В России признали нежелательной немецкую НПО «Форум гражданского общества Россия – ЕС»

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкой НПО «Форум гражданского общества Россия – ЕС»

Деятельность немецкой неправительственной организации (НПО) «Форум гражданского общества Россия – ЕС» признана нежелательной по решению Генпрокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства.

В ГП пояснили, что НПО является сетевой структурой, объединяющей около 180 российских и европейских неправительственных организаций, передает ТАСС.

По данным ведомства, деятельность организации фактически направлена на налаживание взаимодействия между структурами Евросоюза с российскими НКО. Также НПО занимается сбором информации о происходящих в России внутренних процессах, устанавливает контакты с российскими «политическими эмигрантами», чтобы использовать их в ущерб интересов России.

Организация реализует проекты, публикует статьи, доклады и исследования, проводит различные конференции и семинары, целью которых является дискредитация руководства России, указали в Генпрокуратуре.

Также НПО сотрудничает с лицами, признанными в России иностранными агентами, а также с организациями, деятельность которых ранее признана нежелательной.

В связи с этим, пояснили в ГП, деятельность указанной НПО представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности России.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране украинской неправительственной организации «KpымSOS».