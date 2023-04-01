В Крыму предрекли переломный момент украинского конфликта

Глава парламента Крыма Константинов: Переломный момент в украинском конфликте наступит в этом году

Затянувшийся украинский конфликт закончится полной потерей «киевской хунтой» власти, переломный момент наступит уже в этом году, выразил мнение глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, победа России предопределена, уже сейчас ситуация развивается в сторону завершения конфликта, который закончится не миром, а полной «потерей киевской хунтой власти над страной», передает РИА «Новости».

«Он не завершится быстро – посыплется их фронт, рухнет нацистское дерево, которое они так долго растили», – сказал Константинов.

Также глава крымского парламента предсказал России возвращение контроля над историческими территориями, которое произойдет, как он считает, ближе к осени.

«Многое совпадет: и наши усилия, работа армии, которая к этому времени подтянется под все формирующиеся задачи. Мое общение с ребятами на передовой убеждает в том, что события будут развиваться именно так», – заключил Константинов.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.