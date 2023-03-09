В Белгородской области завершено формирование засечной черты на границе, об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии.

Он выразил надежду на то, что противник видит в каком объеме и с каким качеством она построена, а также добавил, что работы почти в 10 млрд рублей оплачены не из областного бюджета, сообщает ТАСС.

Гладков рассказал, что в регионе выстраивают многоэшелонированную систему обеспечения безопасности в различных направлениях. Также, по его словам, граница охраняется погранслужбой, ФСБ, Минобороны, Росгвардией.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ, устанавливающий порядок въезда и выезда с территорий Донецкой и Луганской народных республик.