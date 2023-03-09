Глава Ростовской области установил порядок въезда и выезда с территорий Донбасса

Губернатор Ростовской области установил порядок въезда и выезда с территорий ДНР и ЛНР

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ, устанавливающий порядок въезда и выезда с территорий Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба главы региона.

Въезд на территорию Ростовской области с территории ДНР, а также выезд из нее может осуществляться только через автомобильные пункты пропуска Куйбышево (Мариновка), Матвеев Курган, Весело-Вознесенка, железнодорожный пункт пропуска Успенская и места пересечения границы Авило-Федоровка (станция Успенка), Шрамко (Ульяновское), говорится на сайте правительства Ростовской области.

В свою очередь въезд на территорию ЛНР и выезд из нее возможны через пункты пропуска в Донецке (Изварино), Гуково, Новошахтинске, Чертково и в местах пересечения границы - Можаевка (Герасимовка), Донецк (Северный), Донецк (Краснодарский), Нижний Швырев (Краснодарский), Верхний Швырев (Верхняя Герасимовка), Нижняя Ореховка (Поповка), Алексеево-Тузловка (Новоборовцы).

Отмечается, что вне указанных автомобильных пунктов пропуска въезд на территорию Ростовской области и выезд из нее запрещен.

Такие меры вводятся для дополнительного контроля перемещений с территории Донбасса, где действует военное положение.