Путин отметил огромный вклад женщин в развитие России Путин наградил выдающихся женщин России

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград выдающимся женщинам России назвал настоящими героями женщин-врачей, которые работают в Донбассе. «Настоящие герои – женщины-врачи, медицинские работники, в том числе в Донбассе и Новороссии... В здравоохранении, в сфере социального обслуживания всегда востребованы качества, присущие женской душе», – цитирует его РИА «Новости». Также он выразил признательность «всем отважным женщинам, избравшим для себя путь военных корреспондентов. Огромная роль принадлежит женщинам, которые трудятся в высокотехнологичных отраслях производства, на сложных производствах, в том числе напрямую связанных с обороноспособностью нашей страны». Путин отметил труд женщин, которые трудятся в системе образования, и тех, кто занимается сбережением культурного наследия. Также он обратил внимание на то, что большая часть российских женщин стремится работать ради конечного результата. «(Особенность российских) женщин – не просто ожидать чего-то, улучшений в чем-то, а в стремлении работать ради конечного результата там, где бы вы не работали. Вот это подвижничество русской женщины, которая известно и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, вот это здесь и находится – в этом состоянии души», – сказал Путин. На церемонии вручения госнаград в Кремле присутствуют 20 женщин, среди них министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова, которая лично уговаривала учителей выйти на работу в августе 2022 года. Награду получила главврач Луганской детской клинической больницы Людмила Белецкая, спасавшая жизни раненых, в том числе детей. Среди отмеченных и военная медсестра Кристина Ким, которая вынесла на себе 12 раненых десантников. Звания «Мать-героиня» удостоены Ольга Стрельникова и Альбина Хайдаршина. Орденом Мужества награждена корреспондент из Херсонской области Влада Луговская, которая работала под обстрелами и выходила в кадр, несмотря на получаемые угрозы. Медалью Ордена За заслуги перед Отечеством второй степени удостоены Ирина Еремина из «Туламашзавода», полковник полиции Олеся Лоскутова, сотрудница приборостроительного завода Ольга Петрова и другие. В ЛНР сообщили о взрыве некачественных боеприпасов на позициях ВСУ под Часовым Яром Марочко: Два человека погибли при взрыве некачественных боеприпасов на позициях ВСУ 6 марта 2023, 08:16 Текст: Елизавета Шишкова

На позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром в ДНР взорвались некачественные боеприпасы с иностранной маркировкой, два человека погибли, инцидент произошел при боевой стрельбе из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Он пояснил, что во время стрельбы один из снарядов застрял в направляющей и сдетонировал. Произошла цепная реакция, и боеприпасы стали взрываться один за другим. Установка БМ-21 «Град» полностью уничтожена, погибли два военных, еще восемь получили различные ранения, передает ТАСС. Марочко добавил, что российская разведка ранее обнаружила подвоз в район Часова Яра боеприпасов к РСЗО «Град» с иностранной маркировкой. Ранее Марочко сообщал, что ВСУ перебросили в район Часова Яра дивизион «Градов». Зеленский объяснил оборону Артемовска Зеленский объяснил оборону Артемовска нежеланием открывать дорогу вглубь обороны ВСУ

Фото: EPA/TASS

Текст: Кристина Цыцура

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса. По его словам, в Киеве есть понимание того, что после Артемовска ВС России пойдут на Краматорск и Славянск. Дорога будет открыта на все Донецкое направление, сообщил Зеленский в интервью телеканалу CNN, передает РИА «Новости». Напомним, Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР. Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Артемовск имеет больше символическое значение, а не стратегическое. Ранее сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте. Новости СМИ2 Российские силы взяли под контроль почти половину Артемовска Власти ДНР: Силы России контролируют почти половину Артемовска

Фото: РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Российские силы взяли почти половину Артемовска (украинское название – Бахмут) под свой контроль, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире «России 24». Артиллерия и войска России уже в городе, сказал он, передает РИА «Новости». Ранее Гагин заявил, что военные ВСУ пытаются отступать из Артемовска малыми группами по проселочным дорогам. В ДНР объяснили связь между боями у Авдеевки и обстрелами Донецка Советник Пушилина Гагин: Бои под Авдеевкой существенно облегчают судьбу Донецка

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Бои у Авдеевки, где ВСУ пытаются сдержать наступление России, облегчают судьбу Донецка, заявил советник и.о. главы ДНР Ян Гагин. Гагин посетил передовые позиции под авдеевской промзоной, он отметил, что Киев вынужден растягивать технику по всей линии фронта, чтобы сдерживать российское наступление. Он заявил, что Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность не та, что была летом, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что реактивный дивизион «Корса» стремится перерезать направление из Константиновки, откуда в Авдеевку, находящуюся под контролем Киева, осуществляются поставки боеприпасов и личного состава. Новости СМИ2 Украинский командир предсказал последствия отступления из Артемовска Украинский командир Ярославский: Часов Яр и Краматорск окажутся под ударом, если ВСУ сдадут Артемовск 7 марта 2023, 04:04 Текст: Антон Никитин

Города близ Артемовска (украинское название – Бахмут) в Донецкой народной республике примут на себя «ад» после отступления вооруженных сил Украины, заявил юрист и командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. Ярославский в эфире украинского телеканала «Рада» заявил, что если ВСУ «отпустят» Бахмут, то «ад, который сейчас там происходит», перенесется в другие города – Часов Яр, Краматорск и другие, передает РИА «Новости». Российские военные, считает Ярославский, не остановятся, если ВСУ сдадут Бахмут. «Ад в Бахмуте мы должны сдерживать там», – добавил Ярославский. Ранее депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский и политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявили, что украинская армия цепляется за города в Донбассе не потому, что считает их своими, а потому, что намерена уничтожить местных жителей, которые ждут прихода Российской армии. Путин поздравил россиянок с 8 Марта Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем 8 марта 2023, 05:52 Текст: Антон Никитин

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем и отметил возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству в России, передающееся из поколения в поколение как безусловная ценность. В видеопоздравлении на фоне статуи Екатерины II в представительском кабинете Сенатского дворца Кремля глава государства отметил, что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для россиян – безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в России Международный женский день всегда наполнен особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами, в этот день по всей стране говорят о любви и восхищении к мамам, бабушкам, сестрам, женам, дочерям и подругам. Путин также обратил внимание на то, сколь многое в жизни держится на трудах и душевной щедрости женщин, указал на важность и ценность тех усилий, которые они прилагают для того, чтобы в семье царили любовь, уют и согласие. Российский лидер пожелал всем женщинам в этот день наступившей весны взаимной любви. Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин 8 марта наградит выдающихся россиянок. Новости СМИ2 Путин поддержал распространение «паспорта мобилизованного» на всю Россию 6 марта 2023, 14:30 Текст: Алексей Дегтярёв

Идею применить практику «паспорта семьи мобилизованного» по всей стране поддержал президент Владимир Путин. Глава государства провел по видеосвязи встречу с главой Курганской области Вадимом Шумковым, губернатор сообщил президенту о реализации этого проекта в регионе, передает ТАСС. «Хочу поблагодарить за инициативы по поддержке спецоперации и прежде всего, конечно, семей военнослужащих. Идея паспорта каждой семьи мобилизованного – очень хорошая, думаю, нужно будет ее тиражировать на всю страну», – сказал Путин. При этом президент попросил Шумкова обратить внимание на уровень безработицы в Курганской области. «На что хотел бы обратить внимание – это на рынок труда, уровень безработицы. Надеюсь, те инвестпроекты, о которых вы сказали, помогут эти проблемы нам и вам в регионе решать эффективнее. А в целом все стабильно и неплохо», – приводит слова Путина РИА «Новости». Кроме того, глава государства поручил уделять особое внимание борьбе с наркоманией. В этом вопросе есть медицинские и правоохранительные аспекты, и одни лишь правоохранительные органы не смогут разрешить проблему, нужно «работать всем вместе», отметил он. «Надеюсь на вашу активную позицию по этому направлению», – сказал Путин Шумкову. Путин поздравил Терешкову с днем рождения Представитель Кремля Песков: Президент Путин поздравил первую женщину-космонавта Терешкову с днем рождения 6 марта 2023, 14:49 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения первую в мире женщину-космонавта, депутата Госдумы Валентину Терешкову, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин, по словам Пескова, отправил Терешковой поздравительную телеграмму, передает РИА «Новости». На сайте Кремля отмечается, что Путин отметил профессионализм, силу духа и искреннее стремление служить Отечеству Терешковой, которые позволили ей осуществить мечту и вписать страницу в историю покорения Вселенной. Путин также отметил, что знания, опыт, созидательный потенциал Терешковой востребованы в ответственной общественной, законотворческой работе. Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. 16-19 июня 1963 года Терешкова совершила исторический полет в космос на корабле «Восток-5», который 48 раз облетел вокруг планеты. Новости СМИ2 Путин в шутку сравнил количество IT-специалистов и финансистов в Сбербанке 7 марта 2023, 14:06 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин в шутку сравнил количество IT-специалистов и финансистов, которые работают в Сбербанке, отметив, что первых больше. Путин на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом поинтересовался численностью количества IT-специалистов и финансистов. «У вас айтишников больше, чем финансовых специалистов уже, наверное», – заметил Путин в шутку, передает ТАСС. По словам Грефа, в банке работает самая большая айтишная структура в России – 38 тыс. инженеров. Он отметил, что благодаря построению полностью своей платформы уход всех вендоров с рынка никак не затронул деятельность банка. Греф добавил, что 80% всех решений основано на разработанных внутри банка IT-продуктах. Также он подчеркнул, что Сбербанк сможет обеспечить беспрерывное обслуживание граждан и компаний в самых сложных ситуациях, банк не переставал работать, несмотря на беспрецедентные атаки, с которыми ранее никогда не сталкивался. Глава Сбербанка заявил, что кредитная организация продолжает работать на приграничных территориях, где сотрудникам приходится трудиться в непростых условиях, и заверил, что весь спектр финансовых услуг в маленьких городках в Белгородской, в Курской, в Воронежской областях будет оказываться несмотря ни на что. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин и Греф находятся в постоянном контакте, так как Сбербанк – системообразующее кредитно-финансовое учреждение. Президент регулярно получает доклады о том, как обстоят у банка дела. Песков рассказал о закрытой части совещания Совбеза с Путиным Песков рассказал о закрытой части совещания Совбеза России с Путиным 6 марта 2023, 13:03 Текст: Алексей Дегтярев

В ходе совещания Совета безопасности России с участием президента Владимира Путина обсуждалось обеспечение безопасности стратегических объектов и террористический акт в Брянской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На совещании СБ России обсуждалась безопасность стратегических объектов, находящихся под охраной российских спецслужб, детально упоминалась и обсуждалась ситуация с терактом в Брянской области, сказал Песков, передает РИА «Новости». Совещание проходило в минувшую пятницу в закрытом режиме. МИД сообщал, что напавшие на Брянскую область террористы применяли оружие натовского образца для убийства мирных жителей. ФСБ уточняла, что организатором теракта в регионе был основатель и один из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин. Новости СМИ2 Донецких женщин посетили руководство Комитета семей воинов Отечества и Союза отцов России 6 марта 2023, 14:09 В Донецке к местным жительницам в преддверии 8 Марта приехали руководители Комитета семей воинов Отечества (КСВО) и Союза отцов России, они поздравили прекрасную половину человечества. Председатель КСВО Юлия Белехова, советник по правовым вопросам Евгений Машаров, представитель московского штаба Ольга Бельцева и исполнительный директор Союза отцов Александр Заремба посетили в Донецке Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, сообщается в Telegram-канале КСВО. «Сегодня мы говорим слова благодарности за вашу огромную работу. Знаю не понаслышке: меня самого, раненого, привезли в госпиталь в ДНР – и здесь вы относитесь к каждому, как к своему. Я это видел – это дорогого стоит. Благодарим вас за счастье, которое вы дарите ребятам, спасая их», – обратился к коллективу Заремба. Гости передали цветы и сладкие подарки женщинам в преддверии праздника. «Спасибо, что выбрали такую профессию. Вы сегодня не просто спасаете жизни, вы семьи спасаете. Ваша помощь – самая важная, потому что фактически вы первые ее оказываете. Прежде всего – низкий вам поклон за то, что вы делаете. Знайте: мы всегда рядом, мы за вас очень переживаем. И, конечно, всегда готовы помочь и поддержать. Спасибо за то, что вы есть», – сказала Белехова. Она отметила, что женщина сопровождает мужчину с самого рождения, ведет по жизни и дает ему силу. И, безусловно, ни для одной женщины нет чужих детей. «Это материнское, женское – обнять весь мир и помочь. Помогать сегодня важно и детям, у которых нет пап, и мамам. Это самое главное. Вместе за руки возьмемся и все сделаем – и вырастим, и победим» Путин обсудил с главой Ирана выполнение инфраструктурных проектов 6 марта 2023, 14:45 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Ирана Эбрахимом Раиси выполнение совместных инфраструктурных проектов, сообщила пресс-служба Кремля. Обе стороны дали позитивную оценку уровню и динамике развития российско-иранских отношений, говорится в сообщении на сайте Кремля. Главы государств также обсудили двустороннее взаимодействие в различных областях, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов. Во время разговора в январе Путин и Раиси обсуждали обстановку в Сирии. Новости СМИ2 Рабочая группа по вопросам СВО взяла на контроль ситуацию с доплатами врачам Донбасса 6 марта 2023, 20:21 В рабочую группу по вопросам СВО поступают обращения от врачей ЛНР и ДНР о сбоях в выплатах положенных надбавок, заместитель руководителя рабочей группы, глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова проинформировала Минздрав России о том, что рабочая группа взяла этот вопрос на контроль. «Участник нашей подгруппы Семен Пегов поднял важную тему – ситуацию, в которой оказались медики новых регионов. Поступает информация, что медработники ДНР не получают доплат. Начиная с этого года для некоторых категорий медиков новых регионов постановлением правительства России №2568 установлены специальные социальные выплаты. Кроме того, врачи и медицинский персонал продолжают работать в условиях боевых действий, вблизи линии соприкосновения. Медиков не хватает, на тех, кто остался, нагрузка – колоссальная», – написала она в своем Telegram-канале. Она добавила, что «им необходима дополнительная поддержка – и тем, кто помогает раненым бойцам, и тем, кто оказывает помощь мирным жителям. Мы на связи с Минобороны и Минздравом России по этому вопросу». Соответствующий запрос также направлен в прокуратуру, говорится на сайте «Единой России». Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО. Шойгу во время поездки в зону СВО оценил восстановление инфраструктуры Донбасса Шойгу во время поездки в зону СВО оценил работу военно-строительного комплекса Минобороны по восстановлению Донбасса 6 марта 2023, 09:28 Текст: Елизавета Шишкова

Глава Минобороны Сергей Шойгу во время поездки в зону спецоперации оценил работу военно-строительного комплекса военного ведомства по восстановлению инфраструктуры Донбасса. В Мариуполе министр проинспектировал готовность уже сданных объектов и строительство новых объектов, передает Telegram Минобороны. Шойгу также показали многофункциональный медцентр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов. Объекты были возведены силами военных строителей. Также министру доложили о строящемся в Мариуполе комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов. Глава Минобороны заслушал доклад о ходе строительства крупнейшего водовода – из реки Дон в канал Северский Донец – Донбасс, который соединяет Ростовскую область и ДНР. Шойгу поблагодарил военных строителей, принимающих участие в восстановлении социальной инфраструктуры Донбасса. Напомним, строительство водовода из Ростовской области в Донбасс было начало в январе. Новости СМИ2 Путин: Россияне готовы защищать будущее страны

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась с прямыми угрозами безопасности, «но мы видим примеры отваги», подчеркнул он. «Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства – такое будущее, которое нужно именно нам самим», – сказал он на вручении госнаград выдающимся женщинам России по случаю в Международного женского дня, сообщает ТАСС. Ранее Путин поздравил россиянок с Международным женским днем и отметил возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству в России, передающееся из поколения в поколение как безусловная ценность.